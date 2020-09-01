Bu Hafta Ne İzlesem? -12

Merhaba,

Geçen hafta ilk anketimizi yaptık ve katılanların %71,4’ü önümüzdeki bir ay içerisinde sinemaya gitmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 67,6’sı ise ikinci sorumuza evet diyerek, gitse bile filmi sonuna kadar maskeyle izleyeceğini belirtti. Biz bu sonuçları, sinema salonları tarafından alınan Covid-19 önlemleri inandırıcı bulunmadı ya da seyirci kurallara uyma konusunda birbirine güvenmiyor şeklinde okuyoruz. Çünkü salonların özlenmemiş olma ihtimalini düşünmek bile üzüyor.

Destekçilerimize teşekkür ediyor, bu hafta ilk kez bizimle olanlara hoş geldiniz diyor ve keyifli bir hafta diliyoruz.

Netflix

Netflix Türkiye programı bu hafta epey zayıf çünkü platform ağır toplarını eylül ayına saklıyor. İzlemeyenler için Ryan Gosling ve Claire -The Crown- Foy’un oynadığı Ay’da İlk İnsan dün yayına alındı. 2018 tarihli Halloween Jamie Lee Curtis’i yeniden Michael Myers‘la savaşırken izlememize vesile olması dışında sönük olsa da, çarşamba gecesi eğlenceniz olabilir. Robert Pattinson hayranları içinse Damsel adlı komedi Western cumartesi günü izlenebiliyor olacak. Başka da bir şey yok.

MUBI

En iyi filmlere 30 günlük bir yuva vererek sinemaseverlerle buluşmasını sağlayan MUBI’nin bu haftaki konuklarının ikisi Locarno Film Festivalinden. Emekliliğine az bir süre kalan ve zihninde sürekli hayattaki adaletsizliklerle ilgili şarkılar dönen bir adamı anlatan romantik müzikal Teknoboss pazartesi, Mars’tan Dünya’daki babasına onlarca yıl sonra ulaşıp geçmişte Vietnam’ın nasıl olduğunu soran bir astronotun hikayesini anlatan Ağaç Ev ise salı gösterimde olacak.

Belgesel sinemanın önemli isimlerinden Ron Fricke‘nin, eşsiz görüntülerden oluşan ve sese, diyaloğa veya yoruma ihtiyaç duymayan, bir görenin bir daha unutamayacağı şaheseri Baraka ise adını duysa da izlemeye fırsatı olmayanlar ya da yeniden görmek isteyenler için pazar günü MUBI‘de olacak.

MUBI’yi merak ediyor ve denemek istiyorsanız, bu e-postayı MUBI yazarak cevaplamanız yeterli. 1 aylık ücretsiz üyelik kodu ilk 10 kişiye hediye.

BeIN Connect

HBO ülkemizde yayın yapmadığından, dizileri çeşitli platformlara dağılmış durumda. Tüm sezonları tamamlanmış ve rüştünü ispat etmişler BluTV’de, nispeten yeni ve devamı planlananlarsa BeIN Connect’te gösteriliyor. Onlardan biri de lise dizilerinin var olan son sürümü diyebileceğimiz Euphoria. Netflix’in -Türkiye’ye hala bir iki gömlek fazla olsa da- deneyimli ve modern izleyici kitlesi için şurup şeker kalan damıtılmış liberalizminden sıkılanlara ilaç gibi gelecek, özgürlükçü, sert ve güçlü bir anlatı.

Mükemmel çizilmiş karakterler, tanıdık yerleri olsa da taptaze bir senaryo ve enfes müziklere eşlik eden göz alıcı görsellikle yoğrulmuş bu büyüleyici gençlik dizisi, bağımlılık, şiddet, tecavüz, çevrimiçi seks odaları, domination, adultery, mansplaining, body shaming, mass shooting ve daha nice kavramı cümle içinde kullanıyor. Daha fazlasını öğrenmek için bu yazıyı okuyun ya da hemen açıp izleyin.

Not: Ülkemizde diziyi yasal yollardan izlemenin yolu BeIN Connect ama sansürün her türlüsüne karşı olanları uyaralım, platformdan izlemeyi tercih edecekler için cinsel organların buzlandığını fakat eksik sahne olmadığını belirtelim.

Hafta sonu Filmleri

Ünlü bir Fransız oyuncunun, kariyerinin “hayatını kitaplaştıracak kadar” ileri bir dönemini ve bu kitap sayesinde bir araya gelen ailesiyle yaşadıklarını anlatan Saklı Gerçekler ilk bakışta alışılageldik bir Fransız filmi gibi dursa da yazan ve yöneten, ülkesi dışında ilk filmini yapan Japon sinemacı Hirokazu Koreeda. Kariyerinde hep sağlam adımlar atmış olsa da Altın Palmiye kazanıp Oscar yarışına dahil olduğu Arakçılar ile (Apple TV’de 3,99TL) ismini tüm dünyaya duyuran deneyimli sinemacı bu sınavı da geçmiş görünüyor. Aile bağlarını film içinde film taktiğiyle işleyen bir yapımda Catherine Deneuve ve Juliette Binoche’yi karşılıklı izlemek sizin için de cazipse tıklayın. Hakkında daha fazlasını öğrenmek içinse Mehmet Açar’ın yazısına buyurun.

Hafta sonu evimde festival havası essin diyenlere başka önerilerimiz de var. Berlin’de iki Gümüş Ayı kazanan Elveda Oğlum, bu yılın Venedik galiplerinden Sonsuzluk Üzerine, Oscar’lı Judy ve Ken Loach ustanın son filmi Üzgünüz, Size Ulaşamadık tek üyelikle izleyebileceğiniz diğer önemli filmler.

Hangi Diziye Sarsam?

IŞİD’in İsveç’teki faaliyetlerini anlatan Kalifat, ülkesinde tüm zamanlar VoD izlenme rekorunu kırdıktan sonra Netflix tarafından satın alınmıştı. Yayınlanalı 7 ay olsa da geçtiğimiz hafta Türkiye Twitter gündemine düşen dizi binge-watching sevenlerin bir gününe mal olmaya talip.

Evlenip Suriye’ye giderek Hilafete katılan bir kadının evine dönme çabasını, Stockholm’de maruz kaldıkları beyin yıkama sonucu Suriye’ye giderek Allah’a daha yakın olacaklarına inanan 18 yaş altı kızların yolculuğuyla eş zamanlı anlatan Kalifat; köktendincilere, canlı bombalara, Avrupa’da terör eylemlerinde bulunan Müslümanlara ve radikal İslam’a tarafsız bir bakış atıyor. Kolayca İslamofobiyi körüklemekle suçlanabilecek senaryo aksine, hiçbir karakterini tam iyi ya da tam kötü olarak resmetmeyip, herkesin çok iyi bildiği gerçekleri kurgu bir hikayeyle bir araya topluyor.

Pervin rolünde parlayan Türk asıllı İsveçli oyuncu Gizem Erdoğan’ın varlığı, Türkiye sahneleri ve ele aldığı, bizi fazlasıyla ilgilendiren konuları da hesaba katınca; dizinin Türk izleyicisi için oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

1982 yılında düzenlenen Cannes Film Festivalinde Yılmaz Güney‘in Yol‘uyla Altın Palmiye‘yi bölüşen Costa-Gavras‘ın Missing filmi, Şili’de Salvador Allende‘ye karşı düzenlenen kanlı darbe esnasında kaybolan oğlunun peşine düşen Amerikalı bir babanın dramatik ve çaresizce arayışına odaklanıyor. Jack Lemmon‘ın alıştığımız personasının dışında bir rolde karşımıza çıktığı Missing, politik sinemanın yüz aklarından biri olarak Amerika’nın vahşi dış politikasını da topa tutuyor. Costa-Gavras sinemasıyla henüz tanışmayan varsa, iyi bir başlangıç noktası.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.