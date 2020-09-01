Bu Hafta Ne İzlesem? -13

Merhaba,

Ağustos’un son haftasında da kişisel ekranlarıyla mutlu olanlar için önerilerimiz aşağıda. Netflix yine hafta sonunuzu tek başına doldurmaya talip ancak (bağımlıları için söylüyoruz) siz yine de platforma konan her şeyi izlemek yerine bülteni sonuna kadar okuyup, alternatiflerinizi bilin isteriz.

Bu sabah Adana’da olup, bülteni erkenden açan bir öğrenci okuyucumuza Cinemaximum Adana IMAX salonunda 11:00 seansında Tenet filmini arkadaşlarıyla ücretsiz izlemesi için üç kişilik davetiye veriyoruz. Tek yapmanız gereken saat 10:00’a kadar bu e-postayı Tenet yazıp cevaplamak.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Karate Kid filmlerinin devamı niteliğindeki Cobra Kai YouTube Premium‘dan ayrıldı ve ilk iki sezonuyla cuma günü Netflix’e geliyor.

Aynı gün, hangisinin daha kötü olduğuna karar veremediğimiz iki de komedi filmi var. Dişi Recep İvedik diyebileceğimiz paldır küldür güldürü Zengo ve Netflix’in Amazon’dan aldığı Dave Bautista’lı ajan komedisi My Spy.

Başka ne var derseniz;

1- 90’ların seks kokan suç filmi Wild Thing pazartesi,

2- Darren Aronosky’nin belki de en iyi filmi, 20. yaşına giren Bir Rüya İçin Ağıt ve Curse of Chucky salı,

3- Sıradan insanların bu kez Almanya’da süper güçler kazandığı eğlenceli aksiyon Anormal Kahramanlar çarşamba günü gösterimde olacak.

MUBI

Sinemaseverlerin gözbebeği MUBI bu ayı ilgi çekici filmlerle kapatıyor. İstanbul’dan kaçıp kurtulmaya çalışan bir adamın trajikomik hikayesini anlatan Ramin Matin imzalı Son Çıkış bugün gösterimde. Yönetmenin FilmLoverss ve Evrensel röportajlarını izlemeden önce okumanızı tavsiye ediyoruz.

Godard Ustanın 1962 tarihli, Venedik’ten ödüllü filmi Hayatını Yaşamak yarın, Hollywood’un Altın Çağının ikonik oyuncusu, 3 Oscar’lı Ingrid Bergman’ın yaşamını anlatan belgesel Ben, Ingrid ise cumartesi yayında olacak. Sinefiller ikisini de kaçırmamalı.

Muhalif duruşu nedeniyle İran’da film çekmesi ve ülke dışına çıkması yasaklanan Cafer Panahi‘nin, sürücü koltuğuna oturduğu bir taksinin ön camına yerleştirdiği kamerayla bu engeli yaratıcı bir şekilde aştığı ve İran halkının ülkeye, hayata, sanata bakışını başarıyla aktardığı Altın Ayı ödüllü filmi Taksi Tahran ise pazartesi günü MUBI’den izlenebiliyor olacak.

Bu harika filmleri kaçırmamak ve platformla tanışmak için bu e-postayı MUBI yazarak cevaplamanız yeterli. İlk 10 kişiye 1 aylık üyelik hediyemiz.

BeIN Connect

HBO, afişinde J.J.Abrams ve Jordan Peele yazan fakat ikisinin de hiç bölüm yönetmediği yeni dizisi Lovecraft Country’nin ilk bölümünü yayınladı. Ünlü isimlerin yapımcı olarak destek verdikleri projede; savaş gazisi Atticus ansızın kaybolan babasını bulmak için memlekete dönüp, çocukluk arkadaşıyla amcasını da alarak yollara düşüyor. Görsel kodlarını Watchmen dizisinden almış görünen fakat metni şimdilik onun kadar güçlü izlenimi vermeyen yapımdaki karakterler, çözmeleri gereken fantastik gizem bir yanda dururken, geçtikleri eyaletler boyunca da türlü ırkçılığa göğüs geriyor. Can Yaman misali yerli yersiz soydukları başrol oyuncusu tutacak mı ya da özel efekt suyunda boğulmuş bu kadar fantastik öğe, diziyi saran gerçekçi ırkçılık tasvirine uyacak mı hep birlikte göreceğiz. Buradan izleyebilirsiniz.

BluTV

BluTV orijinal yapımı Dijital Flörtleşme yirmişer dakikalık beş bölümden oluşan bir belgesel serisi ve isminden de anlaşılacağı gibi çevrimiçi uygulamaları kullanarak partner arayan insanlarla yapılan röportajlardan oluşuyor. İlk bölümde heteroseksüel gençlerin cinsellik arayışlarını izledikten sonra ikinci bölümde flört taktiklerini dinliyoruz. Üçüncü bölüm fake hesap sahiplerinin psikolojisini soruştururken, dördüncü bölüm LGBTİ+ camianın söz konusu uygulamalarla ilişkisini sorguluyor. Son bölümdeyse arkadaş grupları sofra kurup deneyimlerini paylaşıyor. Bir kez bile indirip kullandıysanız, Pavyon ekibinin elinden çıkma bu seride kendinizden bir şeyler bulmanız olası.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Esaretin Bedeli fenomeninin IMDb‘deki konumuna sırtımızı yaslayarak hapishane filmlerinin karşı konulmaz bir cazibesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu alt türde birçok iyi film var ama Jacques Becker‘in Le Trou (1960) filminin konumu zirveye yakın bir yerlerde. Barındırdığı karakterleri ve sırtını yasladığı değerleriyle Dumas Fransa’sından kopup gelmişe benzeyen, alışıldık hapishane janrı trüklerine hiç yüz vermeyen ve centilmenler arasında yaşanan bir düelloyu andıran bu şaheserin etkisi zamanın ve mekânın da ötesinde. Sinema tarihinin en iyi son sözlerinden birini barındırması da cabası.

Gelecek Program

Shakespeare uyarlamalarından Agatha Christie‘lere geçiş yapan Kenneth Branagh, Doğu Ekspresi’nde Cinayet‘ten (2017) sonra biraz daha güneye inerek Mısır’a kadar ulaşmış durumda.

Nil’de Ölüm‘ün bu hafta görücüye çıkan fragmanı, bir önceki filmin yarattığı hayal kırıklığını bir kenara bırakırsak oldukça vaatkâr; karşımızda sanki bir Christie uyarlaması değil, Fitzgerald‘ın caz çağı öykülerinden fırlamış bir eser var. Branagh‘ın Hercules Poirot performansını görmüştük ama bu defa Peter Ustinov‘un mirasıyla doğrudan karşı karşıya gelecek olması da ekstra merak uyandırıyor.

Fragmanın yıldızı konumundaki Gal Gadot ile Armie Hammer ikilisinin uyumu da dikkat çekici. İzleyin.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.