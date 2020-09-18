Bu Hafta Ne İzlesem? -16

Merhaba,

Amazon Prime artık Türkiye’de. Evet, bir süredir yarı İngilizce menüler ve sınırlı içerikle Euro bazında ödeme yaparak Prime Video izlenebiliyordu ancak artık tüm avantajları (ücretsiz kargo, ertesi gün teslimat, Prime Gaming) içeren bir paket olarak Amazon Prime üyesi olabilir, Prime Video’dan 30 günlük deneme süresi ve sonrasında aylık 7.90TL fiyatla faydalanabilirsiniz. Sunduğu avantajlar ve dikkat çekici fiyat politikasıyla Amazon Prime, dijital platformlar için dengeleri değiştirecek.

Öte yandan Atiye, yayınlanır yayınlanmaz yine Netflix’in en çok izlenen dizisi oldu. Nasıl buldunuz, anketimize katılın.

Ve bugün; yazılarıyla, fikirleriyle bize yıllardır ilham veren Kerem Sanatel’in doğum günü. Ona mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Ryan Murphy’i durdurabilene aşkolsun. Aynı oyuncularla senede kaç dizi yaptığını artık sayamıyoruz ancak izlemekten de bıkmıyoruz. Sarah Paulson’u meşhur Guguk Kuşu romanındaki Hemşire Ratched’den uyarlanan bir karakterde izleyeceğimiz dizinin iki sezonu için 300 milyon dolar harcandığı söyleniyor. Psikolojik gerilim Ratched yarın platformdakini yerini alıp hafta sonu tüm boş zamanınıza talip olacak.

Euphoria dizisine taptığımız Sam Levinson’ın iki sinema filminden ikincisi olan Suikastçı Topluluğu / Assassination Nation pazartesi geliyor. Dev bir hack olayının ardından tüm kasabanın hedefi haline gelen dört genç kadının kanlı mücadelesine hazırız.

Sundance’den ödüllü filmleri sevenlere müjde. Bir rahibe adayının Vatikan çatısı altında yaşadığı arzu/adanmışlık ikilemini anlatan ve Maggie Betts’in Devrimci Yönetmen olarak nitelenmesini sağlayan Acemilik Dönemi / Novitiate pazar günü geliyor.

Sherlock Holmes’un anlatılmadık hikayesi kalmadığı için kız kardeşine yönelen yapımcılar, kayıp annesinin peşine düşen Enola Holmes’i anlatan bir film hazırlamışlar. Henry Cavill de Sherlock rolünde ve o varsa, biz de varız. Yönetmeni de en son Fleabag’den hatırlıyoruz dersek izlemeyen kalmaz sanırım. Çarşamba.

MUBI

90’lı yıllarda, Ermenistan’ın savaşta yakılıp yıkılmış bir köyündeki aile evine dönen ve büyükannesiyle büyükbabasını güvenli olduğunu düşündüğü Moskova’ya götürmek için ikna etmeye çalışan genç bir kadını anlatan Deniz Feneri bugün MUBI’de keşfedilmeyi bekliyor.

Cannes Film Festivalinde Fransız Kültür Ödülü kazanan Toto ve Kız Kardeşleri, anneleri cezaevindeyken hayata tutunmaya çalışan üç çocuğun yaşamını gözler önüne seren bir belgesel. Yarın.

2017 İstanbul Film Festivalinde gösterilen ve tamamı Cate Blanchett’in şok edici monologlarından oluşan Manifesto’yu hatırladınız mı? Çok kanallı bir video yerleştirme olarak tasarlanıp gösterilen çalışma Sundance için yeniden kurgulanıp uzun metraj film formatında seyirciyle buluşmuştu. Cumartesi günkü yayınından itibaren ara ara açıp bölümler halinde izlemenizi tavsiye ediyoruz.

2016 Cannes programının gözdelerinden, bol ödüllü komedi dram Sieranevada MUBI’ye geliyor. 3 saate yakın süresini hissetmeyeceğinizi garanti edebileceğimiz film “kaliteli bir pazar günü” geçirmek isteyenler için.

Hala MUBI’ye abone değilseniz ve denemeden olmaya çekiniyorsanız bu e-postayı MUBI yazarak cevaplayın ve bir aylık üyelik kazanın.

BluTV

Succession sevenleri buraya alalım! HBO’nun Amerikalı bir medya hanedanını anlatan iddialı dizisinin BBC menşeli İngiliz kardeşi MotherFatherSon BluTV’de. Rupert Murdoch’ı akla getiren başkarakteri Richard Gere canlandırıyor.

Politik ağırlığı olan süper zengin bir medya patronu, gazetenin başına getirdiği kokain bağımlısı oğlu, yaklaşan genel seçimler, kızını kaybetmiş bir annenin feryatları, cinayete kurban giden bir özel dedektif, kariyerini mahvetmiş bir evsiz ve komadaki zengin bir adam… İlk bölümden karakter yağmuruna tutan dizi neyse ki uzatmadan uçları birbirine bağlayıp takip etmek isteyeceğiniz bir anlatı kuruyor.

Deneyimli politika muhabiri Maggie’nin, ipliğini pazara çıkarmak için uğraştığı güçlü adamların ardındaki gizem, MotherFatherSon’ın belkemiği fakat sürükleyici olaylar olmasaydı bile iyi yazılmış karakterleri takip etmek için izlemeye değer bir dizi var karşımızda. Richard Gere’in başarılı performansıyla hayat bulan Max Finch mesela; gücünün farkında, konuştuğu kişiye dokunup seni dinliyorum bakışları atan ancak içten pazarlıklı ve ürkütücü biri. Oğlu Caden ise cinsel hayatını gördüğümüz anda notunu verdiğimiz, baba sorunları psikolojisini altüst etmiş bir bağımlı.

American Crime Story ve London Spy dizilerinin yaratıcısının bu son işini BluTV’de keşfedebilirsiniz. Abone değilseniz bu e-postayı BluTV yazıp cevaplayın, 10.kişi olursanız bir aylık üyelik kazanın.

IMDb Pro

IMDb listelerinde bu hafta:

1- Merakla beklenen filmlerin ilgi uyandıran fragmanları bir arada ve sürekli güncelleniyor.

2- Timothée Chalamet seven sınırlı sayıdaki insan için özel bir video.

3- Game of Thrones yıldızı Diana Rigg’i kaybettik. Anısına.

4- Emmy Ödülleri dağıtılmadan önce aday gösterilen 18 film ve diziyi öğrenin.

5- Keanu Reeves 1987’de nasıl görünüyordu ve yıllar içinde nasıl değişti. Peki ya 30 sene önce Kate Beckinsale? Sevdiğiniz oyuncuların kamera karşısında nasıl yaş aldıklarını hatırlamak için 439 fotoğraf.

Le Cinéma Club

Gerçeküstü, komik ve rengarenk kısa filmleriyle memleketi Hong Kong’a saykodelik bir ayna tutan genç animatör Wong Ping’in Dear, Can I Give You A Hand adlı kısası bu hafta gösterimde.

Cervantes Enstitüsü

Los otros días (Öteki Günler) zor bir konuyu hedef alıyor: Palyatif bakım doktoru Pablo Iglesias‘ın çetrefilli günlük hayatı bizlere, ölümle yüzleşenlerin ihtiyaç duyduğu talepkar ve heyecanlı bakışları yöneltirken, aynı zamanda kapsamlı bir yaşam dersi veriyor. Yarın akşam 21:00’den Pazar 21:00’e kadar izleyebilirsiniz.

Festival Scope

Son olarak In the Basement ve Safari adlı belgesellerini izlediğimiz Avusturyalı sinemacı Ulrich Seidl’in Venedik’te Jüri Büyük Ödülü kazanmış Zor Günler (Dog Days) adlı filmini salı gününe kadar ücretsiz izleyebilirsiniz. Biletler sınırlı.

Bir Yönetmenin Anatomisi

Arkasında büyük bir külliyat olmasına rağmen modası geçmeye başlayan bir sinema anlayışının takipçisi olan S. Craig Zahler, neo-western etiketli Bone Tomahawk (2015), hapishane alt türünü istismar sinemasıyla buluşturan Brawl in Cell Block 99 (2017) ve ayağını gazdan çekmeyen günümüz aksiyon sinemasının kodlarını tersyüz eden Dragged Across Concrete‘ten (2019) müteşekkil filmografisiyle göz kamaştırıyor. Politik doğrucu bir tavrın içine girmeden suç dünyasını olduğu gibi eserlerine taşıyan ve şiddetin dozunu sürekli arttıran Zahler, Quentin Tarantino ve Robert Rodriguez‘in doksanlarda açtığı yoldan ama kendi bildiği şekilde ilerliyor. Yolun sonu nereye çıkar, bilinmez ama ileride kült bir yönetmene dönüşüp özel bir hayran kitlesi yaratacağı kesin.

Her Hafta Bir Klasik İzle

David Fincher‘in, senarist Herman J. Mankiewicz‘in hayatına odaklanan projesi Mank‘in ilk görselleri hazır düşmüşken, sinema sanatının zirve noktalarından birini teşkil eden Yurttaş Kane‘i izlemenin tam zamanı. Kendine has görme biçimiyle sinema tarihinde büyük bir kırılma yaratan Yurttaş Kane‘in gizemli bir labirenti andıran hikayesi içinde kaybolurken hem sinemanın ne denli kompleks bir sanat olduğunu her hücrenizle hissetmeniz hem de kendi ‘Rosebud’ınıza dokunmanız mümkün. Sıra gelirse bu filmin 26 yaşındaki bir deli dâhinin elinden çıktığına da şaşırabilirsiniz.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Elçin Yahşi, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.