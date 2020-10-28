Bu Hafta Ne İzlesem -21

Merhaba,

Geçen haftaki giriş yazımızda yer alan maksadını aşmış bir cümleyle üzdüğümüz sektör emekçilerinden özür diliyor, salonları ayakta tutmak için zarara girme pahasına filmlerini vizyona sokan tüm dağıtımcılara teşekkür ediyoruz.

Bu hafta da okuyucularımıza çeşitli hediyelerimiz var. Bu e-postayı Twitter kullanıcı adının yanına MUBI yazıp cevaplayan 10 kişiye 1 aylık MUBI üyeliği, BluTV yazıp cevaplayan 10. kişiye 1 aylık BluTV üyeliği ve 1989 yazıp cevaplayan ilk kişiye Beyoğlu Sineması‘nın haftalık film kültürü gazetesinin 6 aylık aboneliğini hediye ediyoruz. Bülteni faydalı buluyorsanız, daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.

İşte 22-28 Ekim 2020 haftası için film ve dizi önerileri. Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Emmy ödüllü ve Altın Küre adayı The Alienist / Ruh Avcısı sekiz bölümlük ikinci ve son sezonuyla nihayet bugün yayında.

Kendisini yetiştiren güçlü imparatorlukla kabilesi arasında kalan Romalı bir subayın hangi tarafa sadık olacağı konusundaki tereddüdünü konu eden Barbarians, Netflix Almanya yapımı epik bir tarihi dizi. Yarından itibaren izleyebilirsiniz.

Nükleer felaket sonrası açlıkla boğuşan bir ailenin üç üyesi, lüks bir oteldeki yardım etkinliğine davet edilir ancak bir süre sonra konuklar ortadan kaybolmaya başlar. Norveç yapımı korku Kadaver bugün yayında.

Walter Tevis’in olay yaratan romanından uyarlanan ve sekiz yaşındaki yetim bir kızın satranç yeteneğiyle adını dünyaya duyurmasını konu eden mini dizi The Queen’s Gambit yarından itibaren izlenebilecek. Yazan ve yöneten Scott Frank’i Minority Report, The Wolverine ve Logan filmlerinden tanıyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki dansçıları takibe alan belgesel dizi Move’nin ilk sezonu yarın geliyor.

Kaybolan kızını bulmak için Kolombiya’daki bir hapishaneye gönderilmek isteyen Antonio’nun mücadelesini anlatan 11 bölümlük İspanyol yapımı Perdida, polisiye türünü hapishane dizisi kalıplarıyla harmanlıyor. Yarın yayında.

MUBI

Bugün izleyebileceğiniz ve 38 yaşındaki Isabelle Huppert’in başrolde parladığı Werner Schroeter filmi Malina, biri neşeli diğeri içe dönük iki aşık arasında bocalayıp kendini tüketen bir kadın yazarın yaşadıklarını anlatıyor.

Bipolar annesinden kaçıp yıllar sonra geri dönen bir kızın tüm aileyi bir araya getirişini anlatan Brezilya yapımı Yuva adlı belgesel yarın gösterilecek.

Cumartesi izlenebilecek, Shia LaBeouf’un başrolde olduğu spor filmi Borg McEnroe, 1980 Wimbledon Turnuvası’nda yaşanan çekişmeye odaklanıyor. Taban tabana zıt karakterli iki tenisçiyi çocukluk yıllarından itibaren ele alan film, final sahnesiyle adından söz ettirmişti.

Altın Portakal seçkisinden Ben Hopkins imzalı Pazar: Bir Ticaret Masalı, cep telefonu işine girmek için para biriktiren bir tüccarın, kasabadaki çocuklara ilaç bulmak adına karaborsaya dalmasını anlatıyor. Bu rolle Locarno’da Gümüş Leopar kazanan Tayanç Ayaydın ve Genco Erkal başrollerde. Pazar.

1963 yapımı kısa belgesel Valparaiso, yönetmeni Joris Ivens’in davet edildiği Şili’de öğrencileriyle birlikte kotardığı ve limanın geçmişiyle o günlerdeki durumu arasındaki zıtlıklara odaklanan bir yapım. Pazartesi.

Ben Rivers’ın avangart kısası Sonunda!, 39 dakika boyunca siyah beyaz ya da üç renkli görüntüler eşliğinde ağaçtan sarkan bir Tembel Hayvan’ın miskinliğini görüntülüyor. Sadece meraklısına.

Çarşamba gününden itibaren izlenebilecek bol ödüllü belgesel Kamerainsan, Kirsten Johnson’ın yıllar boyu etkilendiği görüntüleri, kamera arkasında kendini de ifşa ederek yeniden çerçevelediği bir anı yolculuğu.

Amazon Prime Video

New York Times’da yer alan aynı adlı köşe yazılarından uyarlanan Modern Love, ilk kez 18 Ekim 2019’da Amazon Prime Video’da yayınlanmış ve olumlu tepkiler sonrası sadece 6 gün içinde ikinci sezon onayı almıştı. Şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini artırmasıyla dizi, bizim de radarımıza girdi.

Sekiz bölümlük antoloji serisinin her bölümü farklı bir yazarın makalesine dayanıyor ve farklı oyuncularla farklı bir hikâye anlatıyor. Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, Catherine Keener ve Olivia Cooke gibi yetenekli ve tanıdık isimlerin yer aldığı bölümler ortalama yarım saat uzunluğunda. İkinci bölümde yer alan Dev Patel’in bu rolle Emmy’e aday gösterildiğini de unutmayalım. LGBTİ+ hikayelerine özel ilgi gösterenler yedinci bölümden başlayabilir.

İlk bölümün uyarlandığı makale bu, ikinciyse şu. Hoşlandığınız bölümler olursa siz de ufak bir aramayla diğerlerine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

BluTV

Sally Rooney’nin aynı adlı ödüllü romanından uyarlanan ve yurt dışında yayınlandığı 26 Nisan’dan itibaren büyük ilgi gören BBC – Hulu ortak yapımı Normal People yarın BluTV’ye geliyor. İki lise arkadaşının uzun yıllara yayılan ve duygusal çalkantılarla yüklü ilişkisini konu eden dizinin ilk altı bölümünün yönetmenliğini What Richard Did, Frank ve Oscar adayı olduğu Room ile tanıdığımız Lenny Abrahamson üstlenmiş.

Maddi durumu iyi bir ailenin mutsuz ve okulda alay edilen kızının, evlerine temizliğe gelen kadının aynı okula giden popüler oğlu ile ilişkisini klişelerde yaslanmadan, bazen sessiz bazen fırtınalarla anlatan dizi; hüzünlü ve orijinal bir aşk hikayesi izlemeyi özleyenleri bekliyor. İrlanda, İtalya ve İsviçre’de gerçekleşen etkileyici çekimler de cabası.

Bu yıl Mini Dizi ya da Televizyon Filmi kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında Emmy adayı olan Normal People’a şans vermeyi unutmayın. (Basın bülteninden derlenmiştir.)

IMDb Pro

İnternetin en büyük sinema bilgi bankası IMDb 30 yaşında. 1990’da başlayan macerayı anmak için sitenin hazırladığı özel içerikler burada.

90’lara dönüş! Ne izliyorduk?

En iyi makyaj çalışmaları fotoğraf galerisi.

Korku filmlerinin kamera arkası fotoğrafları.

1990 yapımı 5 unutulmuş mücevher.

Otuzlu yaşlarını sürenlere tavsiye edebileceğimiz altı dizi.

NFB.CA

45 günlük rehabilitasyon programının ardından yaşadıklarını 14 dakikalık bir filme dönüştüren NYU Tisch mezunu Adam Meeks’in Union County’sini buradan izleyebilirsiniz.

Festival Scope

1993 yılında kurulan Portekizli kısa film festivali Curtas Vila do Conde’nin 2020 yılında yer verdiği, süreleri 6 ila 30 dakika arasında değişen 11 filmi 26 Ekim 2020 tarihine kadar izleyebilirsiniz. Filmleri ücretsiz kiraladıktan sonra izlemek için beş gününüz oluyor.

Her Hafta Bir Klasik İzle

İkinci Dünya Savaşı’nın ardında bıraktığı yıkımı ve mağlup halkın içine düştüğü sefil durumu, bir çocuğun gözünden ve bilim insanı soğukluğuyla resmetmeyi tercih eden İtalyan yönetmen Roberto Rosellini‘nin kan donduran eseri Germany, Year Zero, savaşın hemen ardından ve gerçek mekanlarda çekildiği için belgesel etkisi de yaratan, eşsiz bir başyapıt. Yıkılmış koca bir şehrin ortasında dikilen yönetmeni de çaresiz ufacık bir çocuğu da esir alabilen dönemin ruhunu derinden hissetmek ve savaşın ne anlama geldiğini gerçek manasıyla idrak etmek istiyorsanız, hiç durmayın, en doğru adres burası.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.