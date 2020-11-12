Merhaba,

Dijital platformlarda rekabet kızışıyor. Hiç durmadan orijinal içerik üreten Netflix ABD fiyatlarını pakete göre 1 veya 2 dolar artırdı, Türkiye için henüz açıklanmış bir zam yok. Öte yandan Disney+ ilk yılını doldurmadan beş yıllık hedefine ulaşarak 60 milyon aboneyi aştı, bu da Netflix’in ardı ardına animasyon projeler sipariş etmesine yol açtı. HBO Max 57 milyon aboneye sahipken NBC’nin yeni platformu Peacock üç ayda 22 milyon kişiye ulaştı ancak kaçının ücretli abonelik aldığı açıklanmadı.

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Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Kriminal belgesel serileri ve Noel filmlerine teslim olan Netflix‘te haftanın az da olsa ilgi çeken yapımları şöyle:

Arapça dilindeki ilk Netflix yapımı Mısır’dan geldi. Bilime inanan yalnız bir hematologun doğaüstü olayların ortasında kalışını konu eden ve ülkesinde çok satan bir romandan uyarlanan 6 bölümlük mini dizi Paranormal bugün yayına giriyor.

Yarın yayınlanacak Citation gerçek olaylardan uyarlanmış bir kadın mücadelesi filmi. Nijerya’da kendisine tecavüz etmeye çalışan öğretmenini ihbar edince herkesi karşısına alan başarılı bir öğrencinin yaşadıklarını konu ediyor.

Pazartesi günü, vizyondayken kaçıranlar için iki film var. İskoçya Kraliçesi Mary ve Insidious / Ruhlar Bölgesi serisinin devam filmlerinden The Last Key / Son Anahtar.

İkinci Dünya Savaşı konulu dört bölümlük animasyon The Liberator çarşamba geliyor.

MUBI

MUBI’de günün filmi, 23 dakikalık avangart kısa Sabahtan Akşama Kadar Birlikte. Epilepsi hastası genç bir kadın yaz tatili başlamadan hemen önce iyileşir ve sınıf arkadaşlarıyla geçirdiği son günlerde, yaşamı daha önce deneyimlemediği şekilde görmeye başlar.

Efsane eleştirmen Roger Ebert’in yaşamını ve kariyerini inceleyen 25 ödüllü Hayatın Kendisi, Documentarist’in En İyileri seçkisi kapsamında cumartesi günü izlenebilecek.

Üst katı saygın müşterilere hizmet eden bir işletmenin alt katında BDSM uygulanmaktadır ve genç bir adam, hırsızlık yaptığı sırada kendini sadomazoşizm dünyasında bulur. 28 yaşındaki Gérard Depardieu bu iç gıcıklayıcı romansın başrolünde. Barbet Schroeder filmi Metres pazar günü geliyor.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Litvanyalı bir coğrafya profesörü, halkını yıkımdan korumayı amaçlayarak, hükümeti okyanus ötesi bir koloni kurmaya ikna etmeye çalışmaktadır. 2019 yapımı ödüllü dram Yeni Litvanya pazartesi günü.

2014 yılında, 80 yaşında kaybettiğimiz Brezilyalı yönetmen Eduardo Coutinho ile ilgili hazırlanmış en kapsamlı belgesellerden biri olan Coutinho Ziyafeti, “usta aslında hep aynı filmi mi yaptı” sorusunun peşinden giderek kapsamlı bir çalışma sunuyor. Salı günü.

BluTV

Bilmeyenler için hemen söyleyelim, Bir Ercüment Çözer Dizisi tanıtımıyla 27 Ekim’de BluTV’de yayına başlayan Saygı, Behzat Ç.’nin spin-off’u. Televizyondaki yayınının sona ermesinin ardından, geçen sezon dijital platformda olmanın tüm avantajlarını kullanarak yeniden hayranlarıyla buluşan Behzat Ç. ekibi, sezon sonunda, bir daha bir araya gelmemek üzere dağılmış ve sevenlerini kedere boğmuştu. Halen zaman zaman yeni sezon söylentileri çıksa, hatta bu yönde kampanya girişimleri yapılsa bile muhtemelen diziyi bir daha hiçbir platformda görmeyeceğiz. Ancak BluTV güzel bir sürpriz yaparak takipçilerin yakından tanıdığı Ercüment Çözer karakterinin başrolde olduğu yeni bir proje başlattı.

Psikopat bir iş adamı ve suç örgütü lideri olarak tanıdığımız Ercüment Çözer’in tahammül edemediği tek şey saygısızlık. İşte yeni dizi Saygı, adını buradan alıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı’nın oturduğu dizide, Ercüment karakterine yine sinir bozucu bir performansla hayat veren Nejat İşler’e, ekranlarda pek sık görme fırsatı bulamadığımız usta oyuncu Erkan Can eşlik ediyor. İlk bölümden anlaşılan o ki Ercüment Çözer derin devletin haşarı çocuğu olma işini biraz daha ileri götürmüş, kendi imparatorluğunu kurmuş ve anti kahramanın karşısında bu kez gözü kara polis Behzat Ç. değil, en az kendisi kadar sıra dışı katiller var. 8 bölümden oluşması beklenen dizi kesinlikle bir şansı hak ediyor.

Amazon Prime Video

Yıllardır reklamını görüp övgülerini işittiğimiz Altın Küre ve Emmy ödüllü FX dizisi The Americans 6 sezon 75 bölümün ardından 2018’de sonra erdi ve şimdi tamamı Amazon Prime ile Türkçe altyazılı, izlenmeye hazır.

1981 yılı, Washington’dayız. Adalet Bakanlığı görevlisini konuşturmak için her yolu deneyen kadının aslında Amerikalı olmadığını, kocası gibi KGB ajanı olduğunu ve çok uzun zamandır başka biri gibi yaşadığını anlamamız fazla sürmüyor. Sahte isimleriyle anarsak Elizabeth ve Philip, Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği tarafından ABD’ye gönderilmiş iki ajan. Eş gibi davranıp iki çocuk sahibi olmuşlar. Banliyödeki evlerinde sıradan vatandaşlar gibi yaşasalar da aktif olarak görevdeler. Ne var ki Elizabeth kendini anavatanına adamış, çelik gibi iradeye sahip biriyken; Philip düşmana karşı daha ılımlı ve iltica düşüncesinde, Amerikan yaşam tarzını sorun etmiyor.

Atmosferiyle 80’lerde çekilmiş eski usul bir ajan filmi izliyor havası yaratan The Americans, sürükleyici hikayelerini ana karakterleri arasındaki gerginlikten güç alarak başarıyla işliyor. Görev icabı bir araya gelip yirmi küsur yıl geçirmiş sözde karı kocanın fikir ayrılıkları, bu süreçte sahip oldukları çocuklara yaklaşımları, 1960’lara yapılan geri dönüşlerde öğrendiğimiz geçmişleri ve FBI ajanı yeni komşularının yarattığı gerginlik derken ilk bölümden kancaya gelmeniz işten değil. En azından, çok daha fazlası için iştah kabartan, başı sonu belli bir film tadındaki Pilot bölümü görün deriz.

Hangi Diziye Sarsam?

En son ne zaman eğlenceli ve sürükleyici bir yerli polisiye izlediniz? Yersiz uzun yerli dizilerin reklamlarla birlikte 2-3 saati geçen süreleri sizi de küstürdüyse, dijital platformların tüm sezonu bizimkilerin bir bölüm süresine denk işleri dışında dizi izlemeye tahammülünüz kalmadıysa ya da üstün sanatsal başarısına hayran kaldığınız ciddi yapımlarla, ütü yaparken açık bıraktığınız çöp işler arasında bir diziye hasret kaldıysanız, ilacınız BluTV’de.

Eğlenceli, akıcı, ilişki ve olay yumağı sürekli zekice dolanıp çözülen senaryo harika! Bol mekânlı dinamik hikâyeyi yansıtma konusunda reji çok başarılı! Ve Burak Deniz her hücresini role emanet ettiği performansıyla dudak ısırtıcı! Konusunu ve çok daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın ya da hemen izlemeye başlayın.

Her Hafta Bir Klasik İzle

6 Mayıs 1938. Hitler, müttefiki Mussolini‘yi ziyaret için Roma’ya gelir ve şerefine bir tören düzenlenir. Faşizmin sadık destekçileriyle dolu tipik bir Roma apartmanındaki herkes, bu kutlu güne tanıklık etmek ve töreni yerinde izlemek için stadyuma gider, birbirlerinin varlığından habersiz komşular Antonietta ve Gabriele hariç… Sinema tarihinin en büyük çiftlerinden Sophia Loren-Marcello Mastroianni‘nin başrolünde yer aldığı Ettore Scola klasiği Özel Bir Gün (1977), kısa bir an için bir başkası olmak isteyen iki kişinin küçük dünyalarına odaklanan ve insan ruhunda pencereler açan bir yürek ağrısı.

IMDb Pro

Kasım ayında dijital platformlara gelecek yapımlar.

Oyuncuların kostümlü ve kostümsüz halleri.

YouTube

Ülkemizin önemli film dağıtım şirketlerinden Chantier’in YouTube kanalında dağıtımını üstlendiği iki uzun metraj film izlenebiliyor. Yerli korku severler için Mihrez: Cin Padişahı ile Ümit Ünal ve Demet Evgar hayranları için Sofra Sırları.

Le Cinéma Club

Martin Eden filmindeki işçiliğine hayran olduğumuz İtalyan yönetmen Pietro Marcello’nun sevdiği filmler.

70’lerden kopup gelen 22 dakikalık bir korku şöleni. The Sitter haftanın filmi.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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