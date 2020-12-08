Bu Hafta Ne İzlesem? -26

Merhaba,

Pazartesi günü bazı abonelerimize eski bülten yeniden gönderildi. Bunun için özür diliyor, teknik sorunu anlayışla karşıladığınızı umuyoruz.

Ülkemizde basılan gazetelerin hali malum, onlara ait tık avcısı internet sitelerinin de. Gazeteciliğin geleceğinin e-bültenlerde olduğunu düşünüyoruz ve hızla yayılan bilgi kirliliği içinde seçici davranan, gündemi özetleyen yayınları takip ediyoruz. Aralarında en sevdiğimizse Kapsül. Sabah ya da akşam gelmesini seçebileceğiniz Günlük Doz, haftayı özetleyen Haftalık Doz, sadece iyi haberler veren Endorfin ve spor tutkunları için Vitamin adlı dört e-bültenleri var. İnternet sitelerinden daha detaylı inceleyip, dilediğinize ücretsiz abone olabilirsiniz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

IŞİD’in kararttığı hayatlara umut olmak için Irak’a giden bir SWAT ekibinin sahada yaptıklarını anlatan politik aksiyon Musul bugün yayında. The Kingdom, World War Z, Deepwater Horizon ve Dark Waters gibi kalburüstü filmlerin senaristinin bu ilk yönetmenlik denemesi bakalım nasıl sonuçlandı.

1999’dan 2019’u arayıp, konuştuğu kadını manipüle ederek kaderini değiştirmeyi deneyen bir seri katili konu eden Telefon / Call çıkış noktası ve görselliğiyle cezbedici. İddiasının altından kalkabilirse yarın bizi şenlikli bir seyir bekliyor.

İspanyol yapımı doğaüstü gerilim Sakın Dinleme / Voces, taşındıkları yeni evde oğullarını kaybeden ve ona ulaşmak için ruhlarla iletişim kurmaya başlayan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. The Conjuring (2013) etkisinde bir film daha. Yarın.

Ayrıca, Nolan hayranları için Prestij salıdan itibaren platformdaki yerini alacak.

MUBI

Öneri programımız kapsamında bu hafta da 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra isimleri bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri:

Filipinli kadınlara ev işleri ve bebek bakıcılığı konusunda eğitim verilip işe girmeleri sağlanıyor. Kamerasını bu uğurda açılmış okullara çeviren Yoon Sung-A, Denizaşırı adlı belgeselinde sıla hasretini ve muhtemel tacizleri de gözler önüne seriyor. Şimdi gösterimde.

Sarayın Gözdesi ile Oscar adaylığını da başarı listesine yazan Yorgos Lanthimos’un 12 dakikalık kısası Nimic yarın MUBI’ye geliyor. Matt Dillon başrolde.

Kızı ölmek üzere olan bir baba, onun son arzusunu yerine getirmek için uğraşmaya başlar: Koleksiyon değeri olan çok pahalı bir Japon TV dizisi kostümü! Bu naif isteğin peşinden giderken şehrinin örtülü gerçeklerini keşfeden bir adamın hikayesini anlatan Sihirli Kız; stil sahibi, bol ödüllü bir İspanyol dramı. Cumartesi izlenebilir.

21. bültende tanıttığımız Almanya, Sıfır Yılı pazar günü MUBI’ye geliyor. Roberto Rosellini’nin kan donduran eseri hakkındaki yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Son olarak Yi Yi (2000) adlı filmini izleyip 2007’de kaybettiğimiz Edward Yang’ın 1986 tarihli Teröristler’i pazartesiden itibaren izlenebilecek. Film, Tayvan’ın başkentinde yaşayan üç çiftin metafiziksel gizemlerle kesişen yaşamlarını anlatıyor. Pazartesi.

Nuri Bilge Ceylan‘ı hem ulusal hem de uluslararası üne kavuşturan film olan Üç Maymun, adına artık “NBC estetiği” denilen ve ülke sinemasında derin izler bırakan görsel anlayışın en belirgin örneği olarak yönetmenin filmografisinde nadide bir yer kaplıyor. Cannes‘da aldığı ödülü “yalnız ve güzel ülkesine” ithaf eden yönetmenin, kendisine yöneltilen senaryosuzluk eleştirilerine verdiği bir cevap aynı zamanda.

Öze Dönüş temasıyla hazırlanan ve yönetmenin filmlerine adanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime Video

Hapisten çıktıktan sonra saklanması gereken Marius (Giovanni Ribisi), yıllarca anılarını dinlediği hücre arkadaşı Pete’i taklit ederek büyükanne ve büyükbabasının çiftliğine yerleşir. 20 yıldır görmedikleri akrabalarını bir anda bağrına basan geniş aile, Pete sandıkları Marius’a çeşitli görevler de vermeye başlar. Onun aklındaysa tek şey vardır: Bir hafta içinde yüz bin dolar bulup kardeşini kurtarmak.

Breaking Bad’deki performansıyla kendisine TV tarihinde sarsılmaz bir yer edinen Bryan Cranston’un yaratıcılarından biri olduğu, bir bölümünü yönettiği ve on bölümünde oynadığı Sneaky Pete / Düzenbaz Pete’nin arkasındaki diğer isim House ve The Good Doctor’dan tanıdığımız David Shore. Pilot (deneme) bölümünün ardından onaylanıp çekilmesi yaklaşık 1,5 yıl süren dizi bu sebeple “geç açılıyor” fakat bir kez ikna olursanız, tüm sezonları bitirmeden bırakamayabilirsiniz.

Fazla ciddiye almadan izleyebileceğiniz bir iş arıyorsanız ve dolandırıcılık içeren entrikalar ilginizi çekiyorsa, aradığınız dizi onar bölümlük üç sezonuyla şimdi Amazon Prime Video’da.

Hafta Sonu Filmleri

İlki 2011’de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever’in devam filmi geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Bu kez yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’a İpek Sorak eşlik ediyor ve film yine imkânsız tesadüflerin buluşturduğu iki aşığın romantik hikayesini anlatıyor. İki farklı zaman diliminde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, izleyicileri Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan çalkantıların damga vurduğu 60’lı yıllarda dokunaklı bir yolculuğa çıkarıyor.

İlk filmin müzikleri, yıllarca romantik çalma listelerinde kendine yer bulmuştu. Bir Rüya Gördüm Dün Gece’nin öne çıktığı yeni albüm de nostaljik müzikleriyle (Spotify, YouTube) uzun yıllar kulaklarımızda olacak. Romantik filmleri sevenlerin, ikinci filmi ilk filme bağlayan şahane kurgu detayı ile benzerlerinden ayrılan bu filmi kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.

Bir Yönetmenin Anatomisi

Katman katman açılan çok yönlü senaryolara ve Batı toplumunun bilinç dışında yatan dini, siyasi ve sosyal korkuları simgeleyen alt metinlere sahip, teknik açıdan üst düzey ve her anında yönetmen dokunuşunu hissedebileceğiniz Hereditary (2018) ve Midsommar (2019) ile sinema dünyasına bomba bir giriş yapan Ari Aster, korku sinemasının yeni prensi olarak usta yönetmenlerin krallığına şimdiden göz dikmiş durumda. İçinden geçtiğimiz post-truth çağına ayna tutma misyonu edinen korku janrının son harikası Ari Aster‘in dört saat uzunluğunda bir “kâbus komedisi” olarak nitelediği sıradaki -isimsiz- projesi arz-ı endam etmeden önce bu iki uzun metraja ve birbirinden tuhaf kısa filmlerine bakmakta fayda var. Ne de olsa bu kadar yetenekli yönetmenler kolay yetişmiyor.

Her Hafta Bir Klasik İzle

McCarthy dönemindeki ateşli bir Yönetmenler Birliği toplantısında söz alırken kendisini “Adım John Ford, Western filmleri çekerim” cümlesiyle tanıtacak kadar türle özdeşleşen bu büyük yönetmenin, Amerikan mitoloji inşasının sinemadaki amiral gemisi Western’e farklı bir pencereden baktığı filmi The Man Who Shot Liberty Valance (1962), “efsane” kavramını ameliyat masasına yatırdıktan sonra en küçük hücresine kadar parçalayan, enfes bir başyapıt. Başrollerde ise, John Ford ve Western’i duyunca zihnimizde otomatik olarak fotoğrafı beliren John Wayne ile James Stewart yer alıyor. Henüz izlemediyseniz, böyle bir eserle tanışacağınız için kendinizi şanslı addedebilirsiniz. Film şu sıralar BeIN Connect‘te mevcut.

Ayrıca…

Iğdır’da geleneksel yöntemlerle seyyar dişçilik yapan Yavuz Çankaya‘nın yaşamını konu eden Diş Ağrısı TRT Belgesel kanalında.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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