Bu Hafta Ne İzlesem? -3

Netflix

Netflix’in ilk yerli yapım filminin fragmanı yayınlandı. Ozan Açıktan’ın yönettiği, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrollerinde yer aldığı Yarına Tek Bilet yarın sabah 11:00’de izlenebiliyor olacak. Film, 14 saatlik tren yolculuğunda filizlenen bir ilişkiyi anlatıyor.

Netflix Türkiye Amerika’daki siyahilerin mücadelesini ve ırkçılığın neden olduğu adaletsizliği anlatan 42 dizi, film ve belgeseli içeren bir koleksiyon yayınladı. Tamamına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

IMDb Pro

Kuzey Amerika’daki kadın ve non-binary sinemacılara bir hafta içerisinde iki dakikalık kısa filmler yapmaları çağrısında bulunulmuş ve 12 finalist belirlenmiş. Kazananlarla birlikte tamamını izlemek için tıklayın.

NFB.CA

Kanada’da yaşayan siyahları desteklemek amacıyla ırkçılık karşıtı 15 filmi ücretsiz sunan kuruluş, aynı zamanda siyah sinemacıların ödüllü 30 filmini içeren bir koleksiyonu da ücretsiz olarak gösterime açtı. Ayrıca 1930’lardan 1950’lere uzanan dönemde Kanada’daki ırkçılığı mahkemeye taşıyan gerçek kahramanları anlatan Journey to Justice belgeseli de yine bu aya özel çevrimiçi izlenebiliyor.

YouTube

Şu sıralar yeni filmi için destek toplayan Kazım Öz’ün en beğenilen işi Bahoz’u (Fırtına) buradan izleyebilirsiniz.

Merve Diltemiz’in, LGBTİ+ aktivistlerinin OHAL’de yaşadıkları zorluklara ve kazanılmış hakların kaybedilmesine karşı geliştirdikleri mücadele yöntemlerine odaklanan belgeseli Susma Platformundan izlenebiliyor.

Hangi Diziye Sarsam

Japonya ve Londra sokaklarında geçen 8 bölümlük polisiye Giri/Haji (Duty/Shame) yeni dizi arayanlara, Netflix’te ismini görüp geçenlere bu haftaki tavsiyemiz. Heyecanlı, duygusal, yaratıcı ve su gibi akıp gidiyor. Daha ne olsun? Hala ikna olmadıysanız dizinin Ters Ninja’daki eleştirisine de buradan ulaşabilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Ardı arkası kesilmeyen üretim bazen klasikleri unutmamıza yol açabiliyor. Yeni başlığımız altında her hafta bir klasiği hatırlatmayı amaçlıyoruz.

Batı Yakası’nın Hikayesi (West Side Story), Romeo ve Juliet’i anımsatan bir müzikal. İki rakip çete mensubunun birbirine âşık olmasını anlatan 10 Oscar’lı film, türünün en iyileri arasında gösteriliyor. BluTV’den izleyebilirsiniz.

Bir Yönetmenin Anatomisi

Türkiye Sinemasının son 10 yılının en başarılı yönetmenlerinden Emin Alper ile henüz tanışmadıysanız, BluTV’de Tepenin Ardı, Abluka ve Kız Kardeşler adlı üç filmini ve Alef adlı dizisini bir arada bulabilir, tüm işleri hakkında fikir edinebilirsiniz.

AmazonPrimeVideo

Bilimkurgu denince akla gelen ilk televizyon yapımlarından olan Battlestar Galactica artık tüm bölümleriyle Amazon Prime Video’da! 70’lerdeki ilk versiyonundan ve 1980 yılındaki başarısız bir girişimden sonra 2004 yılında Ronald D. Moore tarafından Sci-Fi (şimdiki adıyla SyFy) kanalında yeniden hayata geçirilen Battlestar Galactica, çok geçmeden bilimkurgu tutkunları için kült bir diziye dönüşmüştü. 12 Koloni’de yaşayan insanlar tarafından yaratılan sibernetik bir ırk olan Cylon’ların yaratıcılarına karşı gelerek büyük bir yıkımı beraberinde getirmelerinin ardından, Galactica gemisi mürettebatının 13. Koloni’yi araması üzerine kurulu olan dizi yıllara meydan okumaya devam ediyor. Yakında NBC’nin streaming platformu Peacock’ta Sam Esmail tarafından hazırlanan yeni versiyonuyla ekrana gelecek olan Battlestar Galactica’nın modasının kolay kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz.

İstanbul Bienali Film Seçkisi Önceki İstanbul Bienallerine katılan sanatçıların filmlerini birer haftalığına gösterime açan İKSV, 12 Haziran’da Singapur’da doğan sanatçı Song-Ming Ang’ın Eski Bir Şey, Yeni Bir Şey, 2015 ve Gürcistan doğumlu sanatçı Vajiko Chachkhiani’nin Orada Olmayan Kış, 2017 adlı işlerini sundu. Koştur koştur Bienal gezerken önünde ortalama 5-10 dakika bekleme fırsatı bulamadığınız video işlerini evinizin rahatlığında izleme fırsatını kaçırmayın.