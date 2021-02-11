Bu Hafta Ne İzlesem? -36

Merhaba,

Üzerimize dört koldan içerik yağmaya devam ediyor. Bülten ekibi olarak size nokta atışı öneriler sunmak için hafta boyu çalışıyoruz. Hangi platformlar hakkında daha çok bilgi almak istediğinizi öğrenip ona göre eleme yapabilmek için bir anket hazırladık. Katılırsanız seviniriz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Yarın platforma dört iddialı yapım ekleniyor.

Malcolm ve Marie: Euphoria dizisinin yaratıcısı Sam Levinson‘ın yönetmen olarak üçüncü uzun metrajı, hüzünlü bir romantik dram. Bir yönetmen (John David Washington) kız arkadaşıyla (Zendaya) birlikte yeni filminin galasından döner. Filmin eleştirmenlerin beğenisini kazanacağından ve finansal başarıyı çabucak yakalayacağından emin görünmektedir. Ancak gecenin devamında ikilinin ilişkileriyle ilgili gerçekler aniden su yüzüne çıkarak aralarındaki sevginin gücünü sınamaya başlar. Hollywood’un unutulmaz aşk filmlerine saygı duruşunda bulunduğu söylenen filmde sadece iki oyuncu rol alıyor.

Space Sweepers: 2092 yılında, uzaydaki çöpleri toplayan Zafer adlı geminin mürettebatı, Dorothy isimli (Oz Büyücüsü, sen mi geldin?) bir insansı robota rastlar ve macera başlar. Güney Kore yapımı dev bütçeli uzay operasının 2002 tarihli Firefly dizisinden izler taşıdığı söyleniyor.

Invisible City: Bir çevre polisi, ölü bir nehir yunusunun Rio de Janeiro sahilinde gizemli şekilde ortaya çıkmasıyla karısının ölümü arasında bir bağlantı olduğunu keşfedince, Brezilya halk efsanelerinde geçen mitolojik varlıklarla dolu gizli bir dünyanın kapısını aralar. Ailece izlenebilecek duygusal ve fantastik bir dizi.

Aşk ve İsyan: Köyün en güçlü adamını karşısına alan gururlu bir çiftçi, aynı zamanda onun kızına aşıktır. Uluslararası ismi Son Cennet olan bu imkânsız aşk hikayesi, 1950’lerin İtalya’sında yaşanmış olaylardan esinleniyor.

MUBI

Öneri programımız kapsamında 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri:

04 Şubat: Mayaların dini ritüeller için kullanıp dünyamızı ölümden sonraki yaşama bağladığına inandığı, Meksika’nın doğusunda bulunan çökme çukurları anlatan Cenote, zor bulunan hipnotik bir belgesel.

05 Şubat: Al Pacino ile Robert De Niro’yu bir araya getiren ve 90’ların en iyi suç filmlerinden biri kabul edilen Büyük Hesaplaşma, çatışma sahneleri kadar iki oyuncunun karşılıklı döktürdüğü diyaloglarıyla da hayranlık uyandırmıştı.

06 Şubat: Dardenne Kardeşler’in sondan bir önceki filmi Meçhul Kız, gece vakti çalıştığı kliniğin kapısını çalan bir hastaya yardım etmeyen ve o kişi ertesi sabah ölü bulununca kim olduğunu araştırmaya başlayan bir doktoru anlatıyor.

07 Şubat: Jake Gyllenhaal’un iki rolde oynadığı, Nobel Edebiyat Ödüllü Saramago’nun Kopyalanmış Adam adlı romanından uyarlanan Düşman, rutine saplanmış bir tarih öğretmeninin, izlediği filmde kendisine tıpatıp benzeyen bir aktöre rastlamasıyla değişen yaşamını anlatıyor.

08 Şubat: Gisèle Vienne‘in Crowd adlı sahne şovunda yer alan 15 genç dansçının, gerçek hayatla sahne arasındaki farkı bulanıklaştıran yaşamlarını gözlemleyen Ya Aşk Olsaydı adlı belgesel Berlinale’de Teddy’ye layık görülmüştü.

09 Şubat: Mücadeleyi, özgürlük arzusunu, hak arayışını ve otoriteye direnmeyi dört koldan anlatan; aileye açılma, ileri yaşta cinsel yönelimini keşfetme, HIV, çekingenlik ve liderlik gibi birçok konuda hedefi vuran cümleler kuran; kalabalık sahneler arasına bireysel öyküler yerleştirerek azınlıklar birbirlerine destek olursa neler kazanılabilir, iktidarın zorbalığına el ele tutuşarak nasıl karşı konulur bir kez daha gösteren Onur, mutlaka şahit olunması gereken bir sinema deneyimi.

10 Şubat: Sinema tarihinin en özgün yönetmenlerinden Guy Maddin’in Evan Johnson ve Galen Johnson ile hazırladığı 19 dakikalık Bilici Stump, kız kardeşiyle evlenebilmek için kalıtsal bağların gerçek olmadığını ispat etmeye çalışan bir sirk çalışanını konu ediyor. Diyalogsuz, siyah beyaz, absürt bir film.

Hafta Sonu Filmleri

Bourne serisi, Kanlı Pazar, Uçuş 93 ve 6 dalda Oscar’a aday gösterilen Kaptan Phillips‘in deneyimli yönetmeni Paul Greengrass’ın son filmi Dünyadan Haberler, 25 Aralık’ta başlayan sinema gösterimlerinin ardından çarşamba günü Netflix kataloğuna ekleniyor.

Amerikan İç Savaşı’nda yüzbaşı olarak görev almadan önce matbaa işleten ve işlerin kötü gitmesiyle kasaba kasaba gezip halka gazete haberleri okumaya başlayan Kidd (Tom Hanks), yolda rastladığı, ailesinden koparılıp Kiowa halkı tarafından büyütülmüş fakat onların da ölmesiyle ikinci kez yetim kalmış Almanya kökenli bir kız çocuğunu, yaşayan son akrabalarına götürmeye karar verir. İkilinin çıktığı uzun yolculuk sırasında biz de onlarla birlikte dönemin ABD’sinden insan manzaralarına şahit oluruz.

Ele avuca sığmayan, yabani kız çocuğu rolü, Oyunbozan (2019) filminde de benzer bir karakteri canlandıran Helena Zengel’e verilmiş. Çocuk da olsa Hollywood’un “oyuncunun üzerine rol yapıştırma” fırsatını kaçırmaması iticiliğini görmezden gelirsek, oldukça başarılı bir yol filmi.

IMDb Pro

WandaVision’daki klasik sitcom sevgisi.

Marvel evreninin Disney Plus’daki geleceği.

Dijital platformlarda şubat ayının öne çıkan yapımları.

Sundance 2021 yıldızlarının eski performanslarıyla geçmişe yolculuk.

NFB.CA

Ofiste dirsek dirseğe çalışan ve birbirlerine değdikçe gerilen iki iş arkadaşını konu eden 8 dakikalık animasyon Dirsek Odası, iş yerindeki kişisel alan, çatışmalar ve çatışmaların çözümü üzerine eğlenceli bir animasyon. Yapımın UNICEF destekli olduğunu da ekleyelim.

Le Cinéma Club

Bebek bekleyen Archy ve Rachel çiftinin “ne pahasına olursa olsun” diyerek çıktığı ev bulma macerasını anlatan 15 dakikalık enerji yüklü kısa film Beleş (2020), bir haftalığına çevrimiçi gösterimde. MiniDV kamerayla çekilen film, alternatif anlatım modellerine meraklı seyirciye hitap ediyor.

Başka Ne Var?

Salma Hayek ve Owen Wilson’ın rol aldığı Bliss yarın Amazon Prime Video’da yayına giriyor. Yakın zamanda boşanan ve işinden kovulan Greg, yaşantısını sokaklarda sürdüren gizemli Isabel ile tanışır. İçinde yaşadıkları dünyanın bir bilgisayar simülasyonu olduğuna inanan Isabel’in fikirlerine ilk başta şüpheyle yaklaşan Greg, zamanla bu çılgın teoride gerçeklik payı olabileceğine inanmaya başlar.

Ülkelerin Oscar yarışına gönderdiği filmlerin tam listesi. Türkiye’nin adayı 7. Koğuştaki Mucize. (Buraya üzgün surat gelecek.)

2019 yapımı Elveda / The Farewell yönetmeninin Apple için iPhone 12 Pro Max kullanarak hazırladığı Çin Yeni Yılı videosu Nian yayında. Modern bir büyüme hikayesi.

Apple TV+ Sundance’de gösterilen CODA adlı filme 25 milyon dolar ödeyerek haklarını satın aldı. Festival tarihi için bir rekor.

Journo‘dan Nebiye Arı yeni platformlar Gain ve Exxen‘i kıyasladı.

Sekiz bölümlük yeni yerli Netflix yapımı 50M2; beklentinizi yüksek tutmazsanız keyifle izleyebileceğiniz, kötü adamlarıyla dikkat çeken, şehrin karanlık yüzüne muzip bir bakış atan, kentsel dönüşüm, uyuşturucu çeteleri ve insan kaçakçılığını konu eden bir dizi. Güzin Tekeş’in yazısı burada.

“atıptutuyorum” öneriyor

İran’ın kendi altyapısında yetiştirip global sinema dünyasına armağan ettiği yönetmen Asghar Farhadi’nin çektiği Elly Hakkında; Orta Doğu’nun, havasına aşina olduğumuzu hissettiren akraba ilişkilerine ve uçlarda yaşanan çeşitli duygu durumlarına dayanan bir kriz yönetimi sunuyor. Tahran’da yaşayan ve kaçamak amacıyla arabaya atlayıp deniz kenarına ufak bir tatile giden bu ailedeki bir kadın birey, kızının anaokulu hocasını da organizasyona davet eder. Tamamen iyi niyetli bir davet. Yıkık dökük yazlık eve vardıktan bir süre sonra bu anaokulu hocası ile ilgili SÜRPRİZ bir gelişme yaşanır. O ana kadar şen şakrak devam eden film, bir anda üstümüze yıkılır… Henüz izlemediği için şimdiden pişman olanlara sesleniyorum, film BluTV’de mevcut.

Kimler sever?

Dramın gerilime dönüştüğü anlardan gizli bir haz duyanlar.

Kimler sevmez?

“İran’da deniz mi var yauuv” diyenler.

atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

23 yaşında başladığı yönetmenlik kariyerini, ülkemizdeki sinema iklimine kızdığı için 47 yaşında sonlandıran ve hayatının son 30 yılında bir daha kamera arkasına geçmeyen büyük usta Metin Erksan‘ın birbirinden çarpıcı eserlerle dolu filmografisinde hak ettiği değeri bulamayan öyle bir eser var ki, anlı şanlı birçok yönetmenin bütün kariyerine bedel: Gecelerin Ötesi (1960). 1950’li yıllarda Türkiye’yi kapitalist bir dönüşüme tabi tutan ve “her mahallede bir milyoner” sloganını ortaya atan Menderes iktidarının toplumda açtığı tahribatı yedi gencin trajik öyküsü üzerinden aktaran Erksan, Mülkiyet Üçlemesi‘ne giden yolda İtalyan Yeni Gerçekçilik akımıyla da dirsek temasına giriyor.

Ayrıca…

Alican Acanerler gazetecilikle ilgili izlenmesi gereken 14 filmi derledi.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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Bu bülten Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bu Hafta Ne İzlesem?’e aittir ve AB‘nin görüşlerini yansıtmamaktadır.