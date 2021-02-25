Bu Hafta Ne İzlesem? -38

Merhaba,

İki hafta önce “bültenimizde hangi dijital platformlardan haber almak istersiniz” diye sorup, 16 seçenek, bir de istediğinizi yazmanız için kutucuk sunmuştuk. En çok oyu %17,4 ile Netflix aldı. Onu sırasıyla %12,9 ile Amazon, %11,8 ile BluTV, %11,7 ile MUBI, %10,8 ile YouTube, %9,5 ile Gain ve %6,9 ile beIN CONNECT takip etti. Yorum bölümündeyse fırsat buldukça yer verdiğimiz HBO Max, Hulu, Disney+, Apple TV (iTunes) ve Google Play’den daha çok içerik sunulması istendi ve hiç yer vermediğimiz The Criterion Channel, Filmbox Live, TRT 2 ve şakayla karışık bazı “yetişkin içerik servisleri” önerildi. 😊 Sonuncusu hariç hepsini dikkate alacağımıza söz veriyoruz.

Her perşembe görüşmek dileğiyle.

Netflix

Platforma yarın iki yeni yapım ekleniyor.

I Care a Lot: Atanmış yasal vasi hizmeti veren bir kadın, yaşlıları dolandırarak huzur evine kapatmaktadır ancak bir gün sert taşa çarpar. Karanlık bir komedi olarak tanımlanan filmde, bu rolüyle Altın Küre’ye aday gösterilen Rosamund Pike ve Game of Thrones yıldızı Peter Dinklage döktürüyor.

Tribes of Europa: Açlık Oyunları gibi şiddet yüklü fantastik ergen edebiyatı uyarlamalarını hatırlatan yeni dizi, üç kardeşin 2074’ün karanlık Avrupa’sında hayatta kalma mücadelesini konu ediyor.

MUBI

MUBI 14 yaşında! Öneri programımız kapsamında bu hafta 1 arkadaşını bültenimize abone yapan ilk 14 kişiye 1 aylık üyelik hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve kazanın. İşte haftanın filmleri:

18 Şubat: Tüm zamanların en tartışmalı filmlerinden biri olan Duyular İmparatorluğu, ustasıyla tutku dolu ve tehlikeli bir ilişki içine giren bir hizmetkarı konu ediyor. Cinsel saplantılar üzerine zorlayıcı bir deneyim.

19 Şubat: İkizleriyle yaşayan bir annenin gerilim dolu hikayesini anlatan Ölümcül Oyun, gösterildiği sene festivalleri sallamıştı. Hâlâ izlemediyseniz keşfetme zamanı.

20 Şubat: Paris’te yaşayan felsefe öğretmeni Nathalie, yaşamını çocukları, öğrencileri ve annesine adamıştır. Fakat bir gün kocası onu terk eder ve orta yaşlı kadın kendini yeniden keşfetmeye başlar. Altın Ayı ödüllü Gelecek Günler’in başrolünde Isabelle Huppert var.

21 Şubat: Martin Scorsese’nin Robert De Niro ve Jerry Lewis’li klasik filmi Kahkahalar Kralı sinema tarihinin mutlaka görülmesi gereken filmlerinden biri.

22 Şubat: En İyi Belgesel ödüllü Bir Şarkının Peşinde, 70’lerde şarkılar yapıp başarısız olduğunu düşünerek müziği bırakan Rodriguez’e ne olduğunu merak eden iki hayranının onu bulma çabasını anlatıyor. Meğerse müzisyen Güney Afrika’nın en ünlü isimlerinden biriymiş ama haberi yokmuş.

23 Şubat: Hüseyin Karabey’in son filmi, tiyatro uyarlaması İçerdekiler’in başrolünde Caner Cindoruk var. Darbe döneminde gözaltına alınan bir öğretmenin sorgusunu anlatan film, Melih Cevdet Anday’ın yapıtından uyarlanmıştı.

24 Şubat: Emmanuel van der Auwera’nın 15 dakikalık avangart kısası Gökyüzü Yanıyor, gerçek dışı bir Miami sokağında ölümsüzlük arzusunun kovalanışı üzerine deneysel bir çalışma.

Gain

Telefonlarınızı yana çevirmeden izleyebileceğiniz (dikey video) yeni dizi Özelden Yürüyenler başladı. Cem’in çalıştığı reklam ajansında işe başlayan Sinem’i beğenip, araya kaçanlar adlı mesaj grubunda durumu anlatmasıyla başlayan hikâye, bir taraftan da Sinem’in kendi mesaj grubu yaralı müzesi’nde konuşulanlarla ilerliyor. Aynı olayların erkek ve kadın bakış açılarından ve arkadaş arasında olmanın rahatlığıyla anlatıldığı bölümlerde, yazılı mesajların yanı sıra anlık videolar, emojiler ve ses kayıtları da kullanılıyor. Beyaz yakalıların gönül işlerine eğlenceli bir bakış sunan ve pandemi koşullarına uygun yenilikçi bir metotla çekildiğini söyleyebileceğimiz Özelden Yürüyenler’i izlemek için Gain uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

IMDb Pro

Siyahi yönetmenlerin sevdiğimiz filmleri.

Sevgililer gününde (ya da sevgiliyle, herhangi bir günde) izlenebilecek yapımlar.

NFB.CA

1970’li yıllarda madencilik sayesinde kalkınan bir kasabanın yıllar sonra hayata dönme çabasını anlatan Bizim Kasabamız Faro yayında.

Başka Ne Var?

National Geographic’in dikkat çeken yapımlarından biri olan Gökyüzünden Avrupa bakış açınızı değiştirerek, Avrupa kıtasının coğrafi ve kültürel açıdan merak uyandıran destinasyonlarını farklı bir şekilde keşfetmenizi sağlıyor. İspanya, İtalya, Almanya ve daha birçok ülke, gökyüzünden çekilen özel görüntüler eşliğinde şimdi National Geographic NOW’da sizinle.

Woody Allen’a yöneltilen cinsel taciz skandalını araştıran dört bölümlük belgesel Allen v. Farrow pazar günü HBO’da yayınlanacak.

Gözler Yorulunca

Film-dizi izlemekten, eleştiri-yorum okumaktan gözleri yorulan ama bu büyülü dünyadan uzak kalamayanların imdadına podcast’ler yetişiyor. Bu haftaki önerimiz, Sinepoli platformunun hazırladığı Sepet. Hemen tüm podcast uygulamalarında bulabileceğiniz seri sayesinde haftalık sinema ve televizyon haberlerini, dijital platform içeriklerini ve bunlarla bağlantılı gündemi takip edebilirsiniz.

“atıptutuyorum” öneriyor

Büyük laflar etmeyen, doğal fakat bununla kontrast yaparcasına da masalsı bir taşra kesiti sunuyor Kız Kardeşler. Avrupa’nın en prestijli festivallerinden birinde açılışını yapan film, neredeyse büyük ödülün kapısından dönmüştü. Belki Almanya bizi kıskandı, belki de lobimiz yetmedi… Şaka bir yana, altyazı ile yabancı seyirciye aktarmanın zor olduğu bazı bize has değişkenler var filmde. Yani demem o ki, film bayağı bizden. Bizden olan filmi de haliyle en iyi biz anlarız. Güncel konjonktürdeki “yurt dışına kaçmak lazım” tabusunun taşra versiyonu olarak tanımlanabilecek film, kasabada beslemelik geçmişleri olan 3 kız kardeşin yollarının köyde tekrar kesiştiği bir döneme odaklanıyor. Yerli sinemamızın son birkaç senedeki en iddialı filmi olduğunu düşündüğüm Kız Kardeşler’e, beIN CONNECT veya BluTV’den erişmek mümkün. Sevgiler.

Kimler sever?

Klişeleşmiş taşra anlatısından sıkılmaya başlayanlar.

Kimler sevmez?

Genç kızların topluma kazandırılması konusunu yanlış anlayanlar.atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Hollywood’un Altın Çağı’na damga vuran yönetmenlerden William Wyler‘ın 11 dalda Oscar alarak kırılması güç bir rekora imza atan epik filmi Ben-Hur (1959), 3 saat 44 dakika gibi günümüz izleyicisi için göz korkutucu bir süreye sahip olsa da harcayacağınız vaktin karşılığını sonuna kadar veren, enfes bir klasik. İsa peygamberin yaşam öyküsüyle paralel ilerleyen ve iki üvey kardeş arasında yaşanan çatışmalar üzerinden Kudüs’teki Yahudilerin Romalılara karşı verdiği özgürlük mücadelesine odaklanan Ben-Hur; kâğıt kalem çıkartıp not alma isteğiyle dolmanıza neden olacak etkileyici diyalogları ve akıllara durgunluk veren at arabası yarışı sahnesiyle zamansızlığın formülünü de yazıyor.

Ayrıca…

Türkiye’nin en büyük James Bond filmleri koleksiyonerinin evinde sergilediği 1000’in üzerinde parçayı inceleyebilirsiniz.

Bu bülten Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bu Hafta Ne İzlesem?’e aittir ve AB‘nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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