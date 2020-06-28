Bu Hafta Ne İzlesem? -4

Merhaba,

“Yaz sıcaklarında klimalı salonlarda izleyebileceğiniz filmler” diye başlamak isterdik ancak sinemalar halen kapalı ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ortak kullanılan mekanlarda klima önerilmiyor.

Klişe haber cümlelerini rahatlıkla tekrar kullanabilecek kadar “normalleşeceğimiz” günler gelene dek evimizdeyiz. Her geçen gün sayısı artan kişisel ekranlarımızı kullanarak, abonelik gerektiren/gerektirmeyen yasal dijital platformlar aracılığıyla izleyebileceğiniz işlerden oluşan seçkimize mutlaka göz atın.

Dijital Platformlarda Bu Hafta

Netflix

Hatırlatmamıza gerek olmadığını biliyoruz ama yine de Netflix’in iki gün sonra, hayranlarının izlemek için saniye saydığı Dark’ın final sezonunu yayına vereceğini söyleyelim. Hatırlatmamız gereken asıl şeyse dizide şimdiye kadar neler olduğu. İlk sezonu unutanlar şu videoya, ikinci sezonu unutanlarsa şu videoya göz atabilir.

Karakomik Filmler 2 de yarın izlenebiliyor olacak. İlkine Cem Yılmaz markasına rağmen sadece 700000 bilet kesilen orta metraj hikayelerin ikincisi olumsuz eleştiriler sonrası ancak 440000 seyirci bulabilmişti. Çok merak etse de kalkıp sinemaya gitmeyen hayranlarının filmi yarın Türkiye Top 10 listesinin 1 numarası yapacağına şüphe yok.

Andrew Haigh’ın izlerken mendil aratan filmi Lean on Pete de platformdaki yerini aldı. Yaşlı bir atla, ailesinden sevgi göremeyen genç bir adamın dostluğunu anlatan film, yönetmenin ustalığını gözler önüne seriyor.

Wim Wenders belgeseli Papa Francis: Sözünün Eri Bir Adam ve Testere ile Insidious serilerinin yazarından kayda değer bir bilim kurgu/aksiyon olan Upgrade de yine bu hafta şans verebileceğiniz filmler.

BluTV

HBO klasiklerini kataloğuna katan BluTV abonelerini şimdi de The Leftovers ile mest etti. Dünya nüfusunun yüzde 2’sinin bir anda ortadan kaybolmasının ardından yaşananları anlatan dizinin yaratıcısı Lost’tan tanıdığımız Damon Lindelof ama başlamaktan çekinmeyin, bu dizinin gerçek bir sonu var.

YouTube dizisi Sıfır Bir’i bünyesine katıp geniş kitlelere duyuran BluTV şimdi de Adanalı gençlerin suç öyküsünün finali diyebileceğimiz sinema filmini gösteriyor. İçeriğe burun kıvıran kitlenin bile takdirini kazanan bu gerçekçi aksiyona bir şans verebilirsiniz.

Vimeo

Vimeo üzerinden 9.99TL’ye kiralanabilen Senem Tüzen’in FIPRESCI, SİYAD ve Altın Koza ödüllü filmi Ana Yurdu’nu MaskeniTak promosyon koduyla 15 Temmuz’a kadar ücretsiz izleyebilirsiniz. Genelde olumlu eleştiriler alan film bir anne-kız hikayesi anlatıyor. Tıklayın.

Kısa Kısa…

Ece Kınacı’nın kısa deneyseli Rüyamda Ölü Gördüm, bu türde daha önce film izlememiş olanlar için iyi bir başlangıç. Buraya tıklayın.

IMDb

Sevdiğiniz yönetmenlerle ilgili 3’er dakikalık belgeseller izlemek ister misiniz? 2017’de başlayan Through the Lens serisinde John Carpenter’dan Parazit ile Oscar kazanan Bong Joon-Ho’ya kadar 10 isim var. En son eklenen videoda şu sıralar Netflix yapımı Da 5 Bloods ile konuştuğumuz Spike Lee, sinemanın gücüyle nasıl “uyanın” dediğini anlatıyor. Hepsini birden buradan izleyebilirsiniz.

Hangi Diziye Sarsam

Ryan Murphy’nin ABD Başkanı olmak için doğduğuna inanan bir gencin bu uğurda yaptıklarını anlatan dizisi The Politician 2.sezonuna kavuştu.

İlk sezonunda başkanlık yarışını liseye uyarlayan dizi beşinci bölüm haricinde pek parlak değildi fakat ikinci sezon her açıdan daha cezbedici. Siyaset ve seçimler hakkında, kafanızı fazla yormayan eğlenceli bir dizi izlemek isterseniz şans verebilirsiniz.

Bir Yönetmenin Anatomisi

Diyarbakır’da yaşayan Ali Kemal Çınar Kürtçe sinemanın sıkıştığı dar kalıpları yıkalı çok oldu ve ülke sınırları içinde film üreten yönetmenlerin belki de en yaratıcısı olduğunu ispat etti.

Filmlerini dönem dönem YouTube kanalından ücretsiz erişime açan Çınar’a ait İlk Kürt Süper Kahraman Filmi Genco’yu, !f İstanbul’dan En İyi Film ve SİYAD ödüllü Veşarti’yi ve pandemi sürecinde evde eşi ve küçük kızıyla çektiği kısa film Dilop’u hemen izleyerek bu nevi şahsına münhasır yönetmenle tanışabilirsiniz.

Ters Ninja’da yayınlanmış röportajını da buradan okuyabilirsiniz.

İstanbul Onur Haftası

28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl Ben Neredeyim temasıyla dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Sayfadaki etkinliklerin yanı sıra Onur Ayı’na özel bazı önerilerimiz var:

49. Altın Portakal’da En İyi İlk Belgesel ve 19. Altın Koza’da En İyi Öğrenci Belgeseli ödüllerini alan Ben, Sen, O… / I, You, Her… trans kadınların dini farkındalıkları üzerine röportajlardan oluşuyor.

NFB.CA uğradığı saldırı sonucu belden aşağısı felç olan genç bir müzisyenin yaşadıklarını anlatan Love, Scott’ı bu aya özel ücretsiz sunuyor.

IMDb editörleri 20 film ve diziden oluşan bir “mutlaka izlenmeli” listesi paylaşmışlar. Bakalım kaç tanesini biliyorsunuz.Burada da favori film sahnelerinden bir seçki oluşturmuşlar.

Daha fazlası için Pembe Hayat Kuirfest’in Film Platformunu inceleyebilirsiniz. Sayfa şu an otuza yakın film içeriyor.

İstanbul Bienali

Sürekli göç ve getirdiği daimî ayrılıklar… Amar Kanwar’ın Bir Aşk Hikâyesi bu hafta İstanbul Bienali’nin çevrimiçi erişime sunduğu iş. Buradan izleyebilirsiniz.

Ve bir kitap önerisi…

Star Wars hayranlarını mutlu edecek bir haberimiz var. Orijinal üçlemeyle aynı isimleri taşıyan üç kitap şimdi Türkçe’de. Üstelik Yeni Bir Umut’un yazarı bizzat George Lucas! James Kahn’ın yazdığı Jedi’nin Dönüşü ve Donald F. Glut’un yazdığı İmparator’la birlikte şimdi raflarda.

Bu haftalık da bu kadar. E-bültenimizin faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ne kadar kalabalık olursak o kadar mutlu olacağız. Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize bildirebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.