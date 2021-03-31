Bu Hafta Ne İzlesem? -43

Merhaba,

“Film sinemada izlenir” diyerek zamana ayak uyduranlarla çatışanlar bir yana, sanatçılar her geçen gün seyirciye ulaşmanın yeni yollarını buluyor. Örneğin, NFB.CA aidiyet üzerine 7 adet kısa belgeselden oluşan bir seçki hazırladı ve filmler Instagram hikayesi olarak yayınlandı! 2 Nisan’a kadar buradan izleyebilirsiniz. Hazır gezinirken bizi de takip ederseniz seviniriz.

Nisan ayının ilk günü görüşmek dileğiyle.

Netflix

26 Mart: Eylem Kaftan’ın yönettiği, Meryem Uzerli’nin oynadığı, Adana Film Festivali’nde yarışan Kovan, annesinin son arzusunu yerine getirmek için arıcılığı öğrenen bir kadının hikayesi.

26 Mart: Sherlock Holmes ve Doktor Watson için çalışan bir grup gencin maceralarını konu eden fantastik gençlik dizisi The Irregulars, ünlü dedektifin dünyasına farklı bir bakış sunuyor.

31 Mart: Tate Taylor’ın yönettiği, Octavia Spencer’ın başrolde yer aldığı Anne / Ma, içki alıp bodrum katında eğlenmelerine izin verdiği gençlere karşı saplantılı duygular geliştiren bir kadını konu ediyor.

Ayrıca 31 Mart’ta Netflix’e 10’dan fazla eski tarihli İtalyan yapımı film eklenecek. Komedi, dram, siyah beyaz ya da renkli… Kısa bir aramayla zevkinize uygun olanı bulup sinema tarihinde yolculuğa çıkabilirsiniz.

MUBI

Öneri programımız kapsamında 1 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri:

26 Mart: MUBI’nin Aşk. Wong Kar Wai Sineması. başlığı altında sunduğu ikinci film Zamanın Külleri / Ashes of Time, bir zamanlar ödül avcısı olarak yaşamını sürdüren bir kılıç ustasının yaşamını anlatıyor. Stilize aksiyon sahnelerine sahip bir dram.

28 Mart: Max Richter’in uyku sinirbilimini temel alan 8 saatlik konsept albümü, sanatçının magnum opus’u sayılan Sleep’i kutlamak için Los Angeles’da verdiği ve tüm gece süren konseri belgeleyen Max Richter Uykusu / Max Richter’s Sleep kaçırılmaması gereken bir belgesel.

30 Mart: Deli dahi Yeni Zelandalı satranç şampiyonu Genesis’in yaşam amacı olarak temel haklardan yoksun çocuklara oyunun kurallarını öğretmeyi seçmesini konu eden Kayıp Şampiyon / The Dark Horse, ülkesinde ve Rotterdam’da ödüllendirilmişti. Yönetmen James Napier Robertson.

31 Mart: Kuzeybatı Kafkas dillerinden bir tanesi olan Ubıhça, 1992 senesinde bu dili konuşan son insan olan Tevfik Esenç‘in ölümüyle birlikte ölü dil haline gelmişti. Yirmi yılı aşkın süre sonra torunu Burcu Esenç ve Cantekin Cantez, bu kayıp dili ortaya çıkarmak için Sorbonne Üniversitesi’nden başlayıp Kafkaslara uzanan bir yolculuğa çıktı. Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız bu süreci anlatan bir belgesel.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

Çevrimiçi Festivaller

İKSV Film Online platformu gösterimlerine üç yeni filmle devam ediyor. filmonline.iksv.org adresinden bilet alıp izleyebileceğiniz filmlere iOS ve Android uygulamalarından da erişebilirsiniz. İşte bu haftanın beşer gün gösterime açık kalacak filmleri.

26 Mart: Edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan, başrollerini Margaret Qualley ile Sigourney Weaver ‘ın paylaştığı My Salinger Year / Salinger Yılım.

Edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan, başrollerini ile ‘ın paylaştığı My Salinger Year / Salinger Yılım. 27 Mart: Meksika sinemasının en önemli isimlerinden Arturo Ripstein ‘ın son filmi El Diablo entre las Piernas / Devil Between the Legs / Bacaklarının Arasındaki Şeytan.

Meksika sinemasının en önemli isimlerinden ‘ın son filmi El Diablo entre las Piernas / Devil Between the Legs / Bacaklarının Arasındaki Şeytan. 28 Mart: Sinema tarihinde yer etmiş, Küba’nın en tanınmış yönetmenlerinden Tomás Gutiérrez Alea‘nın bürokrasi hicvi La muerte de un burócrata / Death of a Bureaucrat / Bir Bürokratın Ölümü.

Başka Ne Var?

Pera Film, mart ayının ikinci programında Kristal Berraklığı sergisinden ilhamla hazırladığı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. Pera Müzesi web sitesinde gösterime sunulan Kayıp Rüzgârlar adlı programda, deneysel sinemanın önemli ismi Caryn Cline’ın botanicollage tekniğiyle oluşturduğu filmleri ile ödüllü yönetmen Belma Baş’ın prömiyeri Toronto Film Festivali’nde yapılan Zefir filmi yer alıyor. 26 Mart son gün.

Amazon Prime Video

The Walking Dead’in yaratıcılarından Robert Kirkman imzalı yetişkin animasyon dizisi Invincible, ilk sezonuyla yarın Amazon Prime Video’da izleyicilerle buluşuyor. Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley‘nin aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan dizi, yaşıtlarından tek farkı babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olması olan 17 yaşındaki Mark Grayson (Steven Yeun) ve onun maceralarını konu ediyor. Mark, bir yandan kendi gelişen güçlerini bir yandan da babasının mirasının göründüğü kadar kahramanca olmadığını keşfediyor ve karakter için macera bu noktada başlıyor. İlk üç bölümü yarın gösterilecek Invincible, her cuma yayınlanacak yeni bölümleriyle 30 Nisan’a kadar sürecek.

YouTube

Bir Kadın Bir Hayat Derneği pandemi döneminde kadına yönelik ev içi şiddeti araştırmış ve Hakkarili kadınlardan, artan şiddete dair yorumlar ve pandemide kadınların mevcut durumuna yönelik bilgi toplamış.

Le Cinéma Club

Succession’ın Comfry’si Dasha Nekrasova’nın sevdiği 5 sıra dışı film.

Gain

Aşk Her Şeyi Affeder mi? başlığı altında sunulan kısa filmlerden 15 dakikalık Cupid’s Paradise, herkesin dış görünüşüne göre puanlandığı bir eş bulma uygulamasını konu ediyor. Kocaman bir gece kulübünü andıran bu ortamda yaşayanların doğru kişiyi bulabilmek için 100 kişiyle tanışma fırsatı var. Hakları dolduğunda hâlâ yalnız olanlarsa mekânın daimî çalışanı olmak zorunda. Biraz Black Mirror, biraz The Lobster gibi başlasa da kısa sürede yolunu bulan hikâye; dış görünüşe takılmanın, karşımızdaki insanı tanıma yolunda ayağımıza dolanan en büyük engel olduğunu hatırlatıyor.

“atıptutuyorum” öneriyor

Hepinizin ayrı ayrı hayranı olduğunu umduğum bir isim Mads Mikkelsen. Danimarka menşeli üstadımız bu kez Kuzey Kutbu’nda mahsur kalan bir adama hayat veriyor. Konu ise hayatta kalma mücadelesi. Uçak düşmesi ve akabinde yaşadığı çileyi anlatan filmin en vurucu özelliği ise yaşama içgüdüsü mevzusunu ele alış şekli. Bahsettiğim bu türe aşina olanlar olduğuna eminim. Eldeki malzemenin kıymetini bilmenin gerektiği bu zor şartlardaki mücadelenin yönetmeni ise inanır mısınız bir YOUTUBER. Hatta beyefendinin ilk filmi bu. Hatta ve hatta kendisi biraz da Hannibal fanı ve Mikkelsen film adına oldukça özel bir tercih olmuş onun için. Şefin spesiyali adeta. Bembeyaz kadrajlar, buz gibi gerçekler ve soğuk bir gerilim. İzlemek isteyenler için film beIN CONNECT’te mevcut.

Kimler sever?

Mont ve bot konusunda ucuza kaçacak kadar zengin değilim diyenler.

Kimler sevmez?

Her ortamda “Serin mi oldu ya?” deyip camı kapatanlar.

atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

İtalyan sinemasının büyük ustalarından Mario Monicelli, İtalyan komedisi denince akla ilk gelen oyunculardan, ölümsüz Alberto Sordi ve bukalemun gibi renk değiştirebilen Vittorio Gassman eşliğinde 1916 yılına, Birinci Dünya Savaşı’nın ön cephelerine doğru bir yolculuğa ne dersiniz? Bu üçlünün vadettiği sonsuz eğlencenin yanında bol bol dram, trajedi ve hüzün, kalabalık sahnelerin nasıl bu denli doğal ve gerçekçi çekilebildiğine dair şaşkınlık, anti kahramanlık müessesesine ironik bir bakış ve ruhu kemiren tarihi gerçeklerden kaçış La Grande Guerra’da (1959) sizleri bekliyor. İtalyanlar ile Türkler arasında benzerlikler ise pastanın üstündeki çilek.

Ayrıca…

Oscar’a aday gösterilmiş (ya da kazanmış) 66 kısa animasyon

bir arada.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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