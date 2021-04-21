Merhaba,

Hayatımıza bir dijital platform daha girdi. İTÜ Teknokent, Estonya ve Amerika’daki bir grup sinemasever tarafından kurulan Cineshort, süresi 40 dakikanın altında yüzlerce kısa filmi Türkçe altyazılı şekilde yayınlıyor. Filtre seçeneğinde ruh halinize, filmin türüne ve boş zamanınıza göre seçim yapabiliyor, beğendiklerinizi listeleyip topluluğunuzla paylaşabiliyorsunuz. En önemli yanıysa elde edilen gelirin %70’i filmin sahibiyle paylaşılıyor. Yani siz de kısa filminizi Cineshort’a gönderip gelir elde edebilirsiniz. Modern arayüze sahip olan mobil uygulamada, indirip çevrimdışı izleme seçeneği de mevcut.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Hafta Sonu Filmleri

80’lerde yapılmış bazı korku filmleri türdaşlarından çok daha fazla seksenlerdir. Dönem örneklerinin bazıları da Cinecittá’ya yapay kan ve irin, zamk, boya, plastik makyaj malzemesi vs. bulaşmasın, nezih İtalyan sokakları kirlenmesin diye başka ülke şehirlerinde – mesela Berlin’de – çekilmiştir. İtalyan sineması camiasının bu filmleri toptan utanç kaynağı sayıp dışladığı da rivayet edilir ama Netflix bu ayki İtalyan filmleri seçkisinde türün iki naçiz örneğini çok şükür görmezden gelmemiş. İkisi de iblisli. İkisi de Lamberto Bava imzalı. Kendisi Bava ailesinin en eğlenceli ferdidir. Dünya tarihinde kaç film kahramanı Accept’in Fast as a Shark şarkısı eşliğinde motosikletle bir sinema salonunda dört dönüp samuray kılıcıyla iblis biçmiştir? Sadece bir. Ayrıca bir yerinde o kadar terbiyesiz bir ‘ürün yerleştirme’ var ki zamanında sansürlenmişti. Hadi ama, kahramanın tarihi bir sinemaya dışarıdan bakıp da “Hiç gözüm tutmadı burayı,” dediği bir filmin sıkıcı olması mümkün mü?

Kerem Sanatel’in önerisi Cinler / Dèmoni’yi izlemek için tıklayın.

Netflix

Dizi izlemeyi sevenler için bu hafta platforma üç alternatif ekleniyor. Bugünden itibaren, dâhi bir mühendisin gelecekten gelen bir kadınla yaşadığı maceraları konu eden Sisyphus: The Myth’i, yarından itibarense ablasının ölümünü araştıran bir yazarın karşılaştığı doğaüstü olayları anlatan Dead Places’i izleyebilirsiniz. Süper kahraman hikayelerine hayır diyemeyenler içinse çarşamba günü görünmez olabilen bir gencin sanatçı olma hayallerini bırakıp mahallesini korumaya çalışmasını takip edebileceğiniz Sıfır yayında olacak.

Film cephesinde de üç seçenek öne çıkıyor. Yıllardır aşık olduğu kadını şiddet uygulayan eşinden kaçıran Rei’nin tutku dolu hikayesini anlatan Ride or Die bugün, epik savaş filmlerini özleyenler için Roland Emmerich’in son filmi Midway yarın, dedesinin son dileğini yerine getirmek için Los Angeles’taki işkolik düzenini bırakıp gezmek ve aşık olmak için Meksiko’ya giden bir adamı konu eden Söyle Bana Ne Zaman ise çarşamba günü yayında olacak.

Netflix Türkiye bir süredir, Hindistan ve Kore’den çuvalla aldığı filmlere ara verip İtalyan sinemasına yöneldi. Bu programın uzantısı olarak, 21 Nisan Çarşamba günü 1950 ve 60’lı yıllardan yakın tarihimize uzanan 23 İtalya yapımı film daha platforma eklenecek.

MUBI

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği Hayaletler, 17 Nisan Cumartesi günü MUBI ile 30 ülkede çevrimiçi gösterime giriyor. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya gibi birçok farklı ülkede Günün Filmi olarak seyirciyle buluşacak Hayaletler, Venedik’te eleştirmenlerden Büyük Ödül alarak başladığı festival yolculuğuna Antalya, Selanik, Varşova ve Kazablanka’da devam etti. Hayaletler, Çevrimiçi Film Eleştirmenleri Birliği ve Middle East Eye gibi yayınların 2020’nin en iyi filmleri listelerinde kendine yer buldu.

Tüm ülkede elektriklerin kesildiği bir günde dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini anlatan Hayaletler, önümüzdeki aylarda Avrupa sinemalarında da gösterime girecek ancak Türkiye sinemalarındaki vizyon tarihi pandemi dolayısıyla belirsizliğini koruyor. Cumartesi günü MUBI’de izleyebilirsiniz.

1 ay ücretsiz MUBI üyeliği kazanmak için tek yapmanız gereken bu bağlantıdan 3 arkadaşınızı bültenimize abone yapıp bizi haberdar etmeniz.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

Çevrimiçi Festivaller

İstanbul Film Festivali’nin 40. yıl gösterimleri devam ediyor. Ay boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Tek film 12 TL, 20 filmlik kombine paket 200 TL.

15 Nisan: Dünya Festivallerinden başlığı altında gösterilecek, David Bonneville ’in yönettiği Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath.

Dünya Festivallerinden başlığı altında gösterilecek, ’in yönettiği Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath. 16 Nisan: Genç Ustalar bölümünden, Malta yapımı, Alex Camilleri imzalı Luzzu.

Genç Ustalar bölümünden, Malta yapımı, imzalı Luzzu. 17 Nisan: Antidepresan niyetine izleyebileceğiniz, Daniel Cohen ’in yönettiği Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A Friendly Tale.

Antidepresan niyetine izleyebileceğiniz, ’in yönettiği Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A Friendly Tale. 18 Nisan: Çiçek İstemez programından, İran yapımı 180 Derece Kuralı / Khate Farzi / 180 Degree Rule.

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi programlarına Selma Gürbüz’ün Dünya Diye Bir Yer sergisinden esinlendiği Asla Yalnız adlı programla devam ediyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmlerinden bir seçki olarak hazırlanan Asla Yalnız, 25 Nisan’a kadar izlenebilecek. Tunus’tan Kenya’ya uzanan 5 film; 21. yüzyılda kadın olma hallerine, dişil enerjiye, kadının toplumsal ve kültürel rollerine bakıyor. Programda, 7 Şubat’ta hayatını kaybeden, Arap dünyasının en önemli kadın sinemacılarından Moufida Tlatli de Erkeklerin Mevsimi filmiyle anılıyor.

Le Cinéma Club

Son filmi Körkütük / Another Round ile Oscar’a koşan Thomas Vinterberg’in 1993 tarihli, Danimarka Ulusal Film Okulu’nu bitirme tezi Son Tur / Last Round bu hafta Le Cinéma Club’da. Yönetmenin “başlangıç noktam; ne zaman zihnimi boşaltmak istesem, ne zaman kendimi tekrar ettiğimi düşünsem ya da saflığımı yitirsem döndüğüm yer” olarak tanımladığı filmini kaçırmayın.

beIN CONNECT

Kate Winslet, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Evan Peters ve Jean Smart’ın rol aldığı, Pensilvanya’nın küçük bir kentinde işlenen cinayeti aydınlığa kavuşturmak isteyen dedektifin başından geçenlerin konu edildiği HBO yapımı mini dizi Mare of Easttown, ABD’den 24 saat sonra, pazartesi günleri yayınlanacak.

IMDb Pro

Ünlü kız kardeşler.

2021’in “beklediğimizden iyi çıkan” dizileri.

Merakla beklenen yeniden çevrimler ve geri dönüşler. Mesela Dexter.

Gain

BBC ve HBO ortak yapımı olan 6 bölümlük Years and Years, orta sınıf bir İngiliz ailesi üzerinden politika, ekonomi, teknoloji, ekoloji ve iklim gibi küresel sorunları derinlemesine inceliyor. Russell T. Davies’in yaratıcı fikirleriyle distopik olduğu kadar gerçekçi bir atmosfer de yaratan dizi, bir yılbaşı gecesi Çin’de yaşanan nükleer patlamayla başlıyor ve altı bölüm boyunca ileriye doğru yaptığı sıçramalarla 2034 yılında sona eriyor.

Rory Kinnear, Emma Thompson, T’Nia Miller, Jessica Hynes, Lydia West ve Maxim Baldry gibi tanıdık isimler öyle iyi performanslar sunuyor ki, karakterler ete kemiğe bürünüp adeta gerçek bir İngiliz ailesine dönüşüyor. Dizinin, politikacı Vivienne Rook karakteri üzerinden radikal sağ iktidarların tüm dünyadaki yükselişine dair yaptığı taşlamalar da muazzam.

Güzin Tekeş‘in önerdiği diziyi Gain Premium hesap sahipleri izleyebiliyor.

Her Hafta Bir Klasik İzle

John D. MacDonald‘ın The Executioners romanından uyarlanan Cape Fear‘ın adı zikredildiğinde akla ilk Martin Scorsese‘nin çevirdiği ve Robert De Niro‘nun Max Cody karakterine hayat verdiği versiyon gelse de ondan otuz yıl önce J. Lee Thompson; Gregory Peck ve Robert Mitchum ikilisiyle beraber çok daha iyi bir uyarlamaya imza atmıştı. Hayranı olduğu Hitchcock‘un eserlerindeki dokuyu yaratabilmek için filmi siyah beyaz çeken Thompson‘ın titiz çalışması ve Robert Mitchum‘un muhteşem performansı filmin gişede batmasına engel olamasa da (Hatta bu netice üzerine, filmin yapımcısı da olan Gregory Peck‘in şirketi kepenk indirmek zorunda kalmıştı) geriye güzel bir sinemasal miras bıraktıklarını ve o çabanın boşa gitmediğini söyleyebiliriz.

Ayrıca…

Time Out’a göre dünyanın en güzel 50 sineması.

Bu bülten Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bu Hafta Ne İzlesem?’e aittir ve AB‘nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Kerem Sanatel, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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