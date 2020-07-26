Bu Hafta Ne İzlesem? -8

Merhaba,

Sinemalar açıldı ama seyirci yok, dolayısıyla kimse filmini vizyona sokmak istemiyor. Tenet bir kez daha ertelendi, hem de bu kez belirsiz bir tarihe! Bu neden önemli derseniz, dağıtımcıların yeni filmlerini gösterime sokacak kadar güvende hissetmediklerinin en büyük kanıtı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin yarın, şubat ayından kalma ve büyük ihtimalle kiloyla satın alınmış bir animasyon dışında hiçbir film gösterime girmeyecek.

Vatandaşların istedikleri gibi hareket edebildiği son alan olan sosyal medyayı ve içerik sağlayıcılarını kontrol altına almaya çalışanlar, son 6 ayda 25.9 milyon yeni abone elde ederek toplamda Türkiye nüfusunun 2 katından fazla insanın çatısı altında birleştiği Netflix’i yasaklayan ilk kesim olma yolunda ilerlerken, bakalım hala parasını ödeyerek izlememize izin verilen neler var.

Hangi Diziye Sarsam?

2000 yılında video piyasası için hazırladığı Garez filmiyle popülerleşen Takashi Shimuzu Hollywood’a da transfer olup 6 yılda toplam 6 Garez filmi çekerek orijinal hikayesinin suyunu çıkarmıştı. Evreni yavaş yavaş unutuyorduk ki, Netflix dizisini yaptı. Ju-on: Origins isminden de anlaşılacağı gibi en başa gidiyor diyeceğiz ama hikayenin zaten anlatılmadık tarafı kalmamıştı. Her bölümde lanetli eve bir aile taşınıyor ve olanlar oluyor. Yaşı yetmeyenler ve 30 dakikalık kolay izlenir komedi dışı dizi arayanlar için uygundur.

MUBI

2019 Filmekimi’nin en dikkat çeken filmlerinden Köpekler Pantolon Giymez dünya prömiyerini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan Finlandiya-Letonya ortak yapımı, sıra dışı bir iş. Eşi gözlerinin önünde boğularak hayatını kaybeden bir adamın kederini hafifletmek için BDSM dünyasına girip, tanıştığı Dominatrix’le yaşadıklarını anlatan yer yer mizah soslu, mutlaka görülmesi gereken bir film.

MUBI üyesi değilim, hatta yeni duydum diyorsanız bu e-postayı MUBI yazarak cevaplayın, bir aylık üyelik hediye edelim. Hem Köpekler Pantolon Giymez’i hem de onlarca birbirinden iyi filmi ücretsiz izleyin.

Netflix

Netflix blockbuster tabir edilen en büyük bütçeli filmlerinin izlenme oranlarını açıkladı. Bloomberg’in haberine göre Extraction ilk 4 haftasında en fazla izlenen Netflix yapımı film oldu. Listenin tek sorunu filmi 2 dakika izleyenlerin tamamını izleyenlerle bir tutulması ancak yine de bakarak; dev platformun izleyici kitlesinin ne tür filmlerden hoşlandığını görebilir, ileride yatırım yapacağı yapımların da neye benzeyeceğini tahmin edebilirsiniz. 10 filmlik listeden izlemedikleriniz varsa, şimdi tam zamanı.

Çok kötü eleştiriler alıp yeterince izlenmediği için zaten gösterimden kalkacakken pandemi kazazedesi olan Bayi Toplantısı 3-16 Temmuz arası 22 salonda 1126 kişi tarafından daha izlendikten sonra, yarın Netflix’e geliyor.

Da 5 Bloods ile Black Lives Matter hareketini perdeye taşıyan Spike Lee‘nin, ırkçılık başyapıtı The Birth of a Nation’ı (1915) çarmıha gererek Amerika’nın ve Hollywood’un kuruluş mitolojisine bir bidon benzin döken ve uyarlama senaryo dalında Oscar kazanan filmi BlacKkKlansman da salı günü platformdaki yerini alacak.

iTunes

BirFilm son yılların en iyilerini iTunes’dan sunmaya devam ediyor. Apple cihazı olan olmayan herkesin kiralama yapabileceği sistem sayesinde filmleri her yerden izleyebiliyorsunuz.

Zamanında bir türlü gidemedim dediğiniz filmleri izlemenin şimdi tam sırası. “Evde” başlığı altında şu an Parazit ve Judy gibi Oscar ödüllü filmlerden Fellini başyapıtlarına uzanan 49 film var ve kiralamalar 5TL civarında seyrediyor. Şans veririm ama çok acayip bir film izlemek istiyorum derseniz Sınır’ı görün deriz.

YouTube

Amy Begent’in kendi öyküsünü anlatmak için hazırladığı 5 dakikalık amatör stop motion Spud içeriğinin ötesinde, film çekerek hikâye anlatmak için büyük prodüksiyonlara ihtiyacımız olmadığını hatırlatarak ilham veriyor. Gmag sayfasından detayları okuyup izleyebilirsiniz.

Stanley Kubrick’in bütün filmlerini defalarca izlediniz. Peki ya ilk filmi, 12 dakikalık Day of the Fight? Eksik kalmasın, tıklayın.

Vimeo

Haziran 2016, İzmir Halkapınar Bit Pazarı. Dilek Kaya 70’lerden kalma bir kimlik ve mektuplar bulur, okudukça ilgisi artar ve Kazım adlı gencin hayatını araştırmaya koyulur. Bir gizem, onlarca detaya götürüyor ve erkenden kaybedilmiş bir yaşam sevgiyle anılıyor. Meraklısı için burada.

Cervantes Enstitüsü, Kültür Etkinlikleri kapsamında her hafta bir film paylaşmaya başladı. 24 Temmuz Cuma 21:00‘den 26 Temmuz Pazar 21:00‘e kadar bu adresten clasicoscontigojulio 24 şifresi girilerek izlenebilecek La buena estrella (Talih Yıldızı) Cannes ve Goya dahil 21 ödüllü klostrofobik bir film.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Bir kasım sabahı, Paris’te, kuytu bir parkta, hikayenin kahramanı Michel tarafından çekilmiş, ürkek bir tay gibi davranan genç bir erkekle, -kibarca- erkek kadar genç olmayan, delici bakışlara sahip sarışın bir kadının oluşturduğu “çiftin” fotoğrafı üzerinden fantastikle gerçek arasında özgürce salınan yazar Julio Cortazar ile kalabalıkken yalnız, yalnızken kalabalık karakterlerin anlatıcısı Michelangelo Antonioni‘nin birlikteliğinden doğan Blow-Up (1966) , eskimeyen, gücünü yitirmeyen bir hakikat arayışı. “Rüyasında kelebek olduğunu gören bir adamın, uyandığında, rüyasında kelebek olduğunu görmüş bir adam mı, yoksa rüyasında insan olduğunu görmüş bir kelebek mi olduğunu anlayamamasına” benzer bir yanılsamanın içine düşmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir klasik.

İstanbul Bienali

“İki erkek doğa yürüyüşü yaparken karşılaşınca maskelerini çıkarıp sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor.” 2020’de izleyince akla bunu getiren, haftanın Bienal işi Doğa Yürüyüşçüleri aslında 16mm çekilmiş 7 dakikalık bir bale gösterisi ve anlamı bambaşka. Sanatçı Rashid Johnson’ın işini görmenizi tavsiye ediyoruz. İzledikten sonra Pablo Larios’un açıklamasını da mutlaka okuyun. (İzlemek için son gün 24.07.2020)

Ayrıca…

Yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali‘nin üstlendiği Pina Bausch’la Bir Nefes belgeseli, Bausch‘un 11. ölüm yıldönümü olan 30 Haziran’da İKSV YouTube kanalında erişime açıldı.

Yönetmenliğini Hüseyin Karabey‘in üstlendiği belgesel, ünlü Alman dansçı ve koreografın 2002’de geldiği İstanbul’da gerçekleştirdiği ve bugün hâlâ dünyayı dolaşan Nefes gösterisinin sahne arkasını anlatıyor. Nefes, Türkiye’de ilk kez 2003’te AKM‘de sergilenmiş ve beş temsilde 6 binin üzerinde seyirciye ulaşmıştı. Buradan izleyebilirsiniz.

Gözler Yorulunca

Sürekli ekrana bakmaktan gözleriniz yorulunca ya da hareket halindeyken de zihninize akış sürebilir. Son yılların yükselen trendi podcast’ler artık ülkemizde de oldukça yaygın ve kaliteli içerikler üretiliyor.

Ahmet Belkıran ve Tanju Baran‘ın hazırladığı, 1997 Altın Portakal Film Festivali veya Metin Erksan‘ın TRT Filmleri gibi spesifik konular üzerinden Türkiye sinemasının geçmişine odaklanan Kuyu; Halil İbrahim Erdoğan, Tuncay Uravelli, Furkan Aşkın ve diğer FikriSinema yazarlarının yer aldığı, Alef dizisi ve The Last Dance belgeseli gibi güncel sinema olaylarının konuşulduğu Açık Fikir, Christopher Nolan ve Pelin Esmer gibi yönetmenlerin ya da Barton Fink ve Duvara Karşı gibi filmlerin konuşulduğu Dosya‘larıyla FikriSinema‘nın podcast programı Klaket, her hafta yapılan düzenli yayınlarla birçok farklı mecradan dinlenebiliyor.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Tanju Baran ve MUBI Türkiye‘ye teşekkür ederiz. E-bültenimizin faydalı olduğunu düşünüyor, sürdürebilmemiz için destek olabilirim diyorsanız Paym.es altyapısıyla 10TL, 50TL, 100TL ya da 150TL katkıda bulunabilirsiniz. Destekçilerimize e-posta yoluyla bir dijital teşekkür kartı göndereceğiz. Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize bildirebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.