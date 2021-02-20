Son yıllarda çocuk istismarını konu alan yapımları beyazperdede daha sık görmeye başladık. Dogma 95 akımının öncülerinden Thomas Vinterberg ise bu kez Hunt ile bize aynanın diğer tarafını göstermeyi seçmiş. Yönetmen hikâyesini, zorlu bir boşanma sürecinin ardından hayatını yeniden kurmaya ve bu arada da oğluyla ilişkisini düzeltmeye çalışan Lucas’ın, çalıştığı anaokulunda küçük bir kız çocuğunun cinsel taciz iftirasıyla karşı karşıya kalması üzerine kurmuş.

Vinterberg, seyirciye filmin başından itibaren Lucas’ın suçsuz olduğunu gösterirken diğer yandan da herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasabada böyle bir iftiranın hangi boyutlara varabileceğini son derece soğukkanlı şekilde anlatıyor. Film mahalle baskısının nasıl kuvvetli bir silah olabileceğini, dar kalıplar içine sıkışmış toplumların basit bir yalanla nasıl kaosa sürükleneceğini o kadar incelikli bir dille anlatıyor ki yönetmenin önünde saygıyla eğilmemek mümkün değil. Aynı anda hem suçsuzluğundan emin olduğumuz adamın çaresizliğiyle empati kurup hem de benzer bir durumla kendi çevremizde karşı karşıya kalsak kasaba halkının davrandığından farklı davranmayacağımızı bilmek, filmi son anına kadar diken üstünde izlememizi sağlıyor.

Karakterlere gelecek olursak, kimsenin tam olarak iyi ya da kötü olmadığı, sıradan hayatlarının dengesini korumak için her şeyi yapmaya hazır ama diğer yandan da karar alma konusunda çevresinden bağımsız hareket edemeyen, yani hayatın tam da içinden tiplemeler var karşımızda. Başlangıçta dostlarının suçsuzluğuna inanıp onun yanında duranlar bile zaman geçtikçe yavaş yavaş kapılarını Lucas’ın yüzüne kapatıyor. Lucas rolüyle Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklayan Mads Mikkelsen kuşkusuz filmin en büyük kozu.

Vizyona Onur Savaşı adıyla girse de orijinal adının karşılığı olan ‘av’ aslında hikâyeyle daha iyi örtüşüyor. Vinterberg filmin başında geyik avlayan “avcı” Lucas’ı çarpıcı bir dönüşümle “av”ın kendisi haline getiriyor. Pastel renklerin tercih edildiği görüntü yönetimi de adeta sonbaharla beraber kasabada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının haberini veriyor.

Thomas Vinterberg, Lars Von Trier ile başladığı Dogma 95 yolculuğuna 1998 tarihli Festen’in ardından uzun bir ara vermiş olsa da Jagten ile muhteşem bir dönüş yapıyor.

Bu yazı 19 Ekim 2013 yazılıp, Mart 2021’deki MUBI gösterimi için düzenlenmiştir.