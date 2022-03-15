14 Mart Pazartesi Günü başlayacak olan festivalin ödül gecesi 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kanal 33, Act Sanat Atölyesi ve MCD prodüksiyonun bir araya gelerek oluşturduğu Festivalin oyunlarını, 14 – 25 Mart Arası Mersin proje İmam hatip Lisesinde her gün saat 16:00’da izleyebileceğiz. 12 Okulun, 12 ayrı günde, 12 ayrı tiyatro oyunu oynayacağı festivalin sonunda 27 Mart Pazar günü gece düzenlenerek ödül alamaya hak kazanan okullara ödülleri takdim edilecek.

Festival ödül Gecesinde 8 kişilik jürinin belirleyeceği ödüllerle beraber, Burak Kut ve Cem Kurtoğlu da Festivalde ödül verecekler.