Covid-19 pandesimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan 39.İstanbul Film Festivali’nden 15 film, mayıs ayında bilet satışıyla filmonline.iksv.org adresinde izlemeye sunulmuştu. Tüm biletleri tükenen etkinliğe kardeş geldi, 15 film daha aynı adresten pazarlanmaya başlandı.

Haziran seçkisinin gösterime açılan ilk filmi bir Fransız komedisi ve mizahını pesimist bakış açısıyla var etmeye çalışıyor. Çocukken oynadığı bir film popüler oldu diye aktör olarak kariyer inşa etmeye çalışan ama gençliğine rağmen altı yıldır iş alamamış Vincent başkarakter. Onunla, anahtarını evde unuttuğu için itfaiyeyi yalan söyleyerek kullandığı açılış sahnesinde tanışıyoruz. Çoraplarını çıkarmak için eğilmeye erinen, kredi kartları batık, annesinin cüzdanından para çalan, ereksiyon problemi yaşayan, çevresine duyarsız, bedeniyle küs, empatiden yoksun biri olduğu bilgisi veriliyor hızla. İşlediği suçu da düşününce itici olması beklenen Vincent’ın yaşamındaki aksaklıkların, sevimli yüzü ve masum bakışlarının da anlattığı gibi, büyüyemediği için başına geldiğini anlıyoruz sonra. Karakter çocuk kalmış ve erişkin dünyasına adım atamamış bir erkek olarak çiziliyor.

Orijinal olmasa da ilgiye değer başkarakteriyle ne yapıyor peki film? Çok az şey. Ona; seks hayatı iyi giden psikolog bir anne, kaybeden bir baba, inek arkadaşlar ve absürt bir iş ortamı verip bocalamasını izletiyor. Yan karakterlerin tek boyutluluğu, komedinin çiğliğiyle birleşince de parlak bir film izlemediğimizi çok geçmeden anlıyoruz. Eczaneden arkadaşıma alıyorum diye Viagra istemesine ya da şampanya patlatırken ortalığı devirmesine gülmemiz bekleniyor. Farrelly Kardeşler filminde ve 20 sene önce, belki gülerdik.

Vincent’ın başına hep kötü şeyler geliyor. Annesiyle gerçek bir bağ kurup tam da umut aşılanacağı sahnede bile köpekleri ölüyor mesela. Doğum günü pastası yere düşüyor, vs. Ama oyuncular bu sırada bir komedi performansı vermedikleri için komik olmuyor. Karakterler derinleştirilmediği için duygusal anlamda etkilemiyor. Önümüzden, hiçbir hisse dokunmadan geçip gidiyor film.