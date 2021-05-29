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İşte haftanın filmleri:

3 Haziran: Eşini kaybeden 40 yaş üstü, iki çocuk annesi Astrid’in hayata bakışındaki değişimi ve en kolay işlerin bile onun için zorlaşmasını konu eden Evdeydim, Ama / Ich war zuhause, aber… Angela Schanelec’e 2019 Berlin Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü getirmişti. Mesafeli ve güçlü bir dram.

4 Haziran: SİYAD’ın geçtiğimiz yıl en iyiler listesine aldığı Visar Morina filmi Yabancı / Exil, yabancı olduğu için ırkçılığa maruz kalıp dışlandığını hisseden bir kimya mühendisinin yaşadığı kimlik bunalımını ele alıyor. Mehmet Erduğan‘ın incelemesi burada.

5 Haziran: “Ben mükemmeliyetçiyim ve bu mükemmeliyetçilik yönetmenliği dünyanın en güzel mesleklerinden biri yapıyor. Bir dünya yaratıyorsunuz ve o dünyanın içindeki her şey sizin kontrolünüzde. Karakterlerin söyledikleri, yaptıkları, görünüş biçimleri, yaşayıp yaşamayacakları ne zaman doğup ne zaman ölecekleri bile.” diyen Tom Ford 2005’te Fade to Black adlı şirketi kurarak sinema sektörüne adım attı. Dört yıl içinde kotardığı ilk filmi Tek Başına Bir Adam ile 66. Venedik Film Festivali’nde prömiyer yapan çiçeği burnunda yönetmen, moda dünyasındaki ödüllerinin yanına sinema dünyasının prestijli ödül ve adaylıklarını ekledi, başrol oyuncusu Colin Firth Oscar’a aday gösterildi. Böylece kusursuzu arayan modacının yaşamı bir başarı öyküsüyle daha taçlandı. 1987 yılında Fatih Özgüven’in Türkçeye kazandırdığı 1964 tarihli Christopher Isherwood kitabı Tek Başına Bir Adam / A Single Man’ın Tom Ford uyarlaması MUBI’ye geliyor.

6 Haziran: Yanlışlıkla arkadaşının defterini alan ve başı belaya girmesin diye geri götürmeye çalışan 8 yaşında bir çocuğu konu eden, İran sinemasının unutulmaz filmlerinden Arkadaşımın Evi Nerede? / Khane-ye doust kodjast? her sinemaseverin mutlaka görmesi gereken bir eser. Yönetmen, elbette Abbas Kiarostami.

7 Haziran: Jim Jarmusch’un Johnny Depp’i başrole taşıdığı siyah-beyaz fantastik Western Ölü Adam / Dead Man.

8 Haziran: Beşir’le Vals / Vals im Bashir adlı animasyon belgeseliyle Oscar’a aday gösterilen İsrail asıllı Ari Folman’ın sonraki ve 8 yıl geçmesine rağmen halen son filmi Son Şans / The Congress, yaşı ilerlemiş, işsiz bir oyuncunun, sonuçlarını düşünmeden kabul ettiği rol nedeniyle yaşadıklarını konu ediyor.

9 Haziran: Amerika’da sinema eğitimi alıp film çekmenin o yıllarda çok zor olduğu memleketi Lübnan’a dönen ve kariyeri boyunca yönettiği üç filmin ikisiyle Altın Palmiye yarışına kabul edilen Georges Nasser’in Nereye? / Ila Ayn adlı filmi; ailesini bırakıp Brezilya’ya gittikten 20 yıl sonra dönen ancak kimseye kendini hatırlatamayan bir adamı konu ediyor.