Bu bağlantıdan bir arkadaşınızı bültenimize abone yapıp bize haber vererek bir aylık MUBI üyeliği kazanabilirsiniz. İşte haftanın filmleri:

10 Haziran: Suzanne, 1977’nin Fransız burjuva ortamında, şemsiye fabrikası yöneten baskın kocasının gölgesinde yaşayan çekingen bir ev hanımıdır. Grev yapan işçiler kocasını rehin alınca iş başa düşer. François Ozon’un 2010 tarihli komedisi Kadın İsterse / Potiche’in başrollerinde Catherine Deneuve ve Gérard Depardieu var.



11 Haziran: İnternet üzerinden yaşça büyük erkeklerle tanışan genç bir kadın, ailesiyle gittiği Yahudi cenaze merasiminde hem bu adamlardan biriyle hem de eski kız arkadaşıyla karşılaşır ve tören onun için cehennem azabına döner. Emma Seligman ilk uzun metrajı Şiva Bebeği / Shiva Baby’yi aynı adlı kısa filminden uyarladı. Kısa film burada, ödüllü uzun metraj burada.

12 Haziran: Kıvanç Sezer’in ikinci filmi Küçük Şeyler’le ilgili kısa bir eleştiriyi Ters Ninja’da okuyabilir, filmi cumartesi gününden itibaren MUBI’de izleyebilirsiniz.

13 Haziran: Zeytin Ağaçları Altında / Zire darakhatan zeyton, Abbas Kiarostami’nin 1992 tarihli filmi Ve Yaşam Sürüyor / Zendegi va digar hich’in çekimleri sırasında yaşanan bir olayı konu ediyor. Filmde evli bir çifti canlandıran amatör oyunculardan erkek tarafı, kadını gerçek hayatta da evlenmeye ikna etmeye çalışmış.

14 Haziran: Jim Jarmusch’tan Sadece Aşıklar Hayatta Kalır / Only Lovers Left Alive. Eleştirisi burada.

15 Haziran: Satyajit Ray filmografisini sunmaya devam eden MUBI’nin bu haftaki mücevherinin adı Korkak / Kapurush. 69 dakikalık filmde reklam yazarı bir adamın aracı bozuluyor ve ona yardım eden çiftçinin karısıyla çalkantılı bir geçmişi olduğu ortaya çıkıyor.

16 Haziran: Uluslararası festivallerde 19 ödül kazanan Hatırlanınca Var Olan Hikayeler / Found Memories, Brezilya’daki farazi bir kasabada yaşayanların günlük hayat telaşeleri üzerinden olağanüstü bir hikâye anlatıyor.