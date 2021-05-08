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13 Mayıs: Jean-Pierre ve Luc Dardenne’in 2008 tarihli, Cannes’dan En İyi Senaryo ödüllü filmleri Lorna’nın Sessizliği / Le silence de Lorna, şu hayatta kime güvenebileceğimizi asla anlayamayacağımızı ima eden, sürprizlerle dolu bir iş. Dardenne Kardeşler’le ilgili daha fazlasını okumak isterseniz buraya, hemen filmi görmek istiyorsanız buraya tıklayın.

15 Mayıs: Büyükbabasını kaybeden Maïwenn’in Cezayirli köklerine doğru çıktığı yolculuktan ortaya çıkan DNA / ADN, otobiyografik öğeler taşıyan bir kurmaca ve acı bir kaybın bir araya getirdiği akrabaları ele alıyor.

16 Mayıs: Abbas Kiarostami’nin Venedik’ten ödüllü 1999 tarihli filmi Rüzgâr Bizi Sürükleyecek / Bad ma ra khahad bord, hürmet bilmez şehirli bir mühendisin, ölmek üzere olan bir akrabasına bakmak için İran kırsalındaki Kürt köyüne gelmesiyle birlikte değişen davranışlarını konu ediyor.



17 Mayıs: Bir DJ, bir pezevenk ve bahtsız bir İtalyan turist kendilerini işlemedikleri bir suç için aynı hapishane hücresinde bulsa ne olur sorusunu kendince cevaplayan Jim Jarmusch’un 1986 tarihli kült komedisi İçerdekiler / Down by Law pazartesi gününden itibaren izlenebilecek.

18 Mayıs: Deneyimli belgeselci Kevin Macdonald’ın Whitney Houston belgeseli Whitney biyografi sevenler için geliyor.

19 Mayıs: Avangart bir suç filmiyle politik bir bilimkurgu olmak arasında süzülen, uzun yıllar kaybolduktan sonra 2004’te yeninden keşfedilen, Hugo Santiago’nun çıkış filmi İstila / Invasión, yaşadıkları şehri istiladan kurtarmaya çalışan bir grup orta yaşlı adamın çabasını anlatıyor.