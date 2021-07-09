MUBI

15 Temmuz: MUBI’nin François Ozon: Sevgi Dolu Provokasyon seçkisinin dördüncü filmi Tutku Oyunu / L’amant Double, psikoterapistine âşık olup yanına taşınan bir kadının, adamla ilgili sırları öğrenmesi üzerine kafa karıştırıcı bir gerilim.

16 Temmuz: Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen ve Cannes’da FIPRESCI kazanmış Toni Erdmann, kızıyla iletişim kurmaya çalışan bir babanın yer yer komik, sıra dışı hikayesi.

17 Temmuz: 22 yaşındaki Maryam, kocası ve eski patronu, 65 yaşındaki Nasser’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilir. Hayatta kalmak için tek şansı canlı yayınlanan bir televizyon programında, Nasser’in kızı tarafından affedilmesidir. Massoud Bakhshi’nin Sundance ve Altın Portakal’lı filmi Yelda: En Uzun Gece / Yalda, İran sineması sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.

18 Temmuz: Ildiko Enyedi’nin büyük beğeni toplayan filmi Beden ve Ruh / Teströl és Lélekröl hakkında bilgi edinmek için Mert Tanöz’ün Ters Ninja’daki eleştirisini okuyabilirsiniz. Filmse burada.

19 Temmuz: Kıtalararası gezip yakın tarihimizi fotoğraflayan Sebastião Salgado’nun siyah beyaz karelerinden yola çıkan Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado imzalı belgesel Toprağın Tuzu / The Salt of the Earth, Oscar’a aday gösterilmişti.

20 Temmuz: Atlas Okyanusu kıyısındaki Angola’nın başkenti Luanda’da klimalar gizemli bir şekilde çalışmayı durdurur, patronlarını mutlu etmek isteyen güvenlik görevlisi ve hizmetçi bir araya gelip uğraşmaya başlar. Klima / Ar Condicionado, hakkında çok az şey bilerek izlenmesi gereken filmlerden.

21 Temmuz: 1919 yılında Ukrayna’dan Yunanistan’a göç eden bir grup insan nehir kıyısında ufak bir köy inşa eder, çocukları gözümüzün önünde büyür ancak diktatörlük ve savaş zor zamanları getirmektedir. Her filmini ayrı sevdiğimiz Theodoros Angelopoulos’un Ağlayan Çayır / Trilogy: The Weeping Meadow’u tarihi bir dram.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.