MUBI

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19 Ağustos: Asghar Farhadi filmlerini sırasıyla yayınlayarak başarılı yönetmenin filmografisinin üzerinden bir kez daha geçme şansı veren MUBI şimdi de Herkes Biliyor / Todos Lo Saben’i sunuyor. Penélope Cruz ve Javier Bardem başrollerde.

20 Ağustos: Valerie, işsiz erkek arkadaşına hamile olduğunu söyler, ikili kavga eder ve aynı sabah Valerie Paris’te dört yıldızlı bir otelde temizlik görevlisi olarak işe başlar. Genç kadını 90 dakika boyunca takip ettiğimiz Yalnız Kız / La Fille Seule, gerçek hayatla sinema arasındaki çizgiyi silikleştirmeye çalışıyor.

21 Ağustos: Barış Atay imzalı Aden, yer yer kolaya kaçan bir alegori inşasına meyletse de dinler tarihinden beslenen ve güçlü sinematografisiyle dikkat çeken bir post-apokaliptik tek mekan filmi.

22 Ağustos: Nicolas Winding Refn’in bakmaya doyamayacağınız filmi Neon Şeytan / The Neon Demon.

23 Ağustos: Yılmaz Güney‘in eşkıyalık ve feodalite üzerine inşa ettiği öyküsünü, leziz bir yönetmenlikle buluşturduğu filmi Aç Kurtlar, spagetti westernlerden “ödünç alınan” müzikleriyle de hafızalara kazınan, rüyavari atmosfere sahip bir Anadolu westerni.

24 Ağustos: Zengin bir Şilili aileye ev işlerinde yardımcı olan Perulu göçmen Lina’nın memleketine dönüp geride bıraktığı oğlunu ziyaret etme hazırlığını konu eden müzikal komedi Lima’dan Lina / Lina de Lima, sıra dışı bir film izlemek isteyenleri bekliyor.

25 Ağustos: Bir kömür konteynırında saklanarak Suriye’den Finlandiya’ya kaçan Khaled burada huzuru ararken, restoran açan bir adamla tanışır ve ikili, birlikte yeni zorluklara göğüs germeye başlar. Umudun Öteki Yüzü / Toivon Tuolla Puolen, Aki Kaurismäki’ye Berlin’de en iyi yönetmen ödülü getirmişti.