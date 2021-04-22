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İşte MUBI’de haftanın filmleri:

22 Nisan Perşembe: Terry Gilliam’ın başyapıtı Brazil, aşkın yasaklandığı distopik bir gelecekte, kurduğu romantik illüzyonun kurbanı olan hayalperest bir memurun başına gelenleri konu ediyor. 1985 tarihli filmi hâlâ görmeyen varsa bu fırsatı kaçırmasın.

23 Nisan Cuma: Wong Kar Wai seçkisinin bu haftaki filmi romantik bilimkurgu 2046. Gelecek hakkında yazdığını düşünen bir romancı, aslında geçmişi kaleme almaktadır. Yazdığı kitap 2046 senesine giden bir trenle ilgilidir ve oraya varanların tek arzusu, geçmişi yeniden yaşamaktır.

24 Nisan Cumartesi: İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına gönderilmemek için İranlı olduğunu iddia eden bir Yahudi’nin, hayatta kalmak için Farsça konuşmaya çalışmasını konu eden Umudun Dili / Persian Lessons, Ukrayna doğumlu Vadim Perelman’ın Almanca bir novelladan uyarlamış olmasıyla dikkat çekiyor.

25 Nisan Pazar: Hakkında söylenecek pek bir şey kalmamış filmlerden, üçü Oscar olmak üzere 91 ödül kazanan Diriliş / The Revenant, Alejandro González Iñárritu’nun 6 senedir yeni bir film yapmadığını hatırlatmak için MUBI’ye geliyor.

26 Nisan Pazartesi: Toma ve Ana üniversitede tanışıp âşık olur. Ana, panik ataklar yaşayan nevrotik biriyken Toma ayakları yere basan haliyle ona destek olur. Ta ki Ana hamile kalana dek. Çok sevdiğimiz Çocuk Pozu’nun yönetmeni Calin Peter Netzer’in son filmi Ana, Sevgilim / Ana, mon amour, Berlin’de kurgu ödülü kazanmış sıra dışı bir ilişki filmi.

27 Nisan Salı: Kapanış saatinde sinemaya giden bir grup genç, zamanda yolculuk yaparak Japonya’nın feodal zamanlarındaki ölümlere, Çin’le savaşa ve atom bombası düşmeden hemen önceki Hiroşima’ya şahit olur. 3 saatlik bilimkurgu Sinema Labirenti / Labyrinth of Cinema, savaş karşıtı mesajıyla öne çıkan ilginç bir yapım. Yönetmeni Nobuhiko Ôbayashi’yi 10 Nisan 2020’de kaybetmiştik.

28 Nisan Çarşamba: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Colin Farrell ve Jon Bernthal başta olmak üzere yıldızlarla dolu bir kadro kuran Steve McQueen’in 2018 tarihli suç dramı Dul Kadınlar / Widows, keyifle izleyeceğiniz güçlü bir dram.