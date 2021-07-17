22 Temmuz: François Ozon’un Berlin’de Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü kazanan Yüzleşme / Grȃce à dieu adlı filmi, üst üste pedofil rahip hikayeleri izlediğimiz bir dönemde gelmiş ve diğerlerine hiçbir üstünlük barındırmadığından, nafile bir çaba olarak görülmüştü. Üstelik senaryo o kadar uzun ki, üç filmi birleştirdiklerini bile düşünebilirsiniz.

23 Temmuz: Spor salonlarında bir sosyal medya fenomenine dönüşen Sylwia, görünüşte istediği her şeyi elde etmiş gibidir: Yüz binlerce takipçi, sponsorlarla anlaşmalar, dergilerde çıkan haberler… Sosyal medyada giderek daha görünür olmaya başladıkça, artan baskı, onun güvensizliklerini ortaya çıkarır. Ter / Sweat, Magnus von Horn’dan bir modern zamanlar anlatısı.

24 Temmuz: Ali öğretmen, annesi Nigar’la birlikte Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Esenyurt’a taşınmak zorunda kaldıklarında Nigar komşularının köylerine döndüğünü düşünmeye başlar ve oğluna gitmek için baskı kurar. Gidilecek bir köy kalmadığını annesine anlatmaya çabalayan genç adam bir taraftan da kız arkadaşının hamile oluşu, yeni kitabı ve okulda yaşadığı örtülü baskıyla uğraşmaktadır. Erol Mintaş, kısa filmlerinin ardından, Kürt halkının problemlerini anne oğul ilişkisi üzerinden aktardığı Annemin Şarkısı ile yurt içi ve yurt dışı festivallerden birçok ödülle dönmüştü.

25 Temmuz: 1991 senesinde Dünya ekosistemine çok benzeyen bir yapı inşa edip yerleşen bir grup insanın karşılaştığı zorlukları aktaran belgesel Uzay Gemisi Dünya / Spaceship Earth, geçtiğimiz yıl Sundance’de gösterilmişti.

26 Temmuz: Lyon Belediye Başkanı, otuz yıllık siyasi hayatının ardından yeni fikirler üretemez hale gelince, genç bir filozofla çalışmaya başlar ve ikili arasında sıra dışı bir diyalog gelişir. Yönetmenine Cannes’da, başrol oyuncusuna César’da ödül getiren Nicolas Pariser imzalı Alice ve Belediye Başkanı / Alice et le Maire MUBI’nin kalıcı koleksiyonuna ekleniyor.

27 Temmuz: Akranlarından fazla yaşayan ve hepsinden çok sigara içen 90 yaşındaki Lucky; ateist, özgürlüğüne düşkün, bağımsız ve huysuz bir ihtiyardır ve bir gün, deyim yerindeyse bir aydınlanma yaşar. John Carroll Lynch’in Locarno dahil on altı ödüllü filmi Lucky’yi salı günü izleyebilirsiniz.