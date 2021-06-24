İşte haftanın filmleri:

24 Haziran: Her hafta bir François Ozon filmi yayınlamaya başlayan platformda bu hafta Frantz’ı izleyebilirsiniz. Savaşta ölen nişanlısının yasını tutan Anna’nın, kasabaya gelen ve Frantz’ı tanıdığını söyleyen bir adamın etkisine girmesini konu eden film, siyah beyaz görüntüleriyle César kazanmıştı.



25 Haziran: 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. James Gray imzalı Yıldızlara Doğru / Ad Astra’nın başrolünde Brad Pitt var.

26 Haziran: Andrey Zvyagintsev’in yayınlandığı sene eleştirmenlerin tapındığı filmi Dönüş / Vozvrashchenie, babalarının dönüşüyle sarsılan iki erkek çocuğunun yüzleşmek zorunda kaldıkları duygular üzerine bir başyapıt.

27 Haziran: Geçmişinden kaçmak için Türkiye’den Bosna’ya giden ve burada toplu mezarlarda çalışmaya başlayan şair Benjamin, çocukça bir oyun sırasında Zeliha’nın ölümüne neden olur. Faysal Soysal’a Ankara’da Umut Vadeden Yönetmen ödülü getiren 3 Yol / Crossroads gizemli bir savaş anlatısı.

28 Haziran: Luc Jacquet’in yönettiği Buz ve Gökyüzü / La glace et le ciel küresel ısınma üzerine etkileyici bir belgesel.

29 Haziran: Silikon Vadisi’nde mühendis olarak çalışan bir adam işini bırakır, eşinden ayrılır ve Paris’te bir havalimanı oteline yerleşir. Tüm bağlarını koparmaya çalışırken kader ağlarını örer ve burada çok geçmeden genç bir Fransız hizmetçiyle bir araya gelir. Pascal Ferran’ın Cannes’da yarışan filmi Kuş İnsanlar / Bird People romantik bir dram.

30 Haziran: 20. yüzyılın başlarında Güney Amerika’nın Tierra del Fuego bölgesine gelen düğün fotoğrafçısı Pedro, buradaki bir kadına yönelik tehlikeli bir takıntı geliştirir. Pedro onu fotoğraflayarak âdeta ideal bir güzellik elde etmeye çalışırken, bölgenin şiddetle bezeli tarihi tekerrür eder. Théo Court’un ikinci filmi Beyaz Üstüne Beyaz / Blanco en Blanco Venedik’ten ödüllü bir dram.