Merhaba. 42 haftadır olduğu gibi bu hafta da MUBI Türkiye’nin programını ilk kez Ters Ninja okurları öğreniyor. Bülteni çok uzatmamak adına bazı haftalar detayları siteden vermeye karar verdik. İşte haftanın filmleri:



25 Mart: Morgan Quaintance imzalı 28 dakikalık avangart kısa belgesel Güney / South; Chicago’nun güney bölgesi ve Güney Londra arasında, yaşanan ırkçılık ve otorite karşıtı özgürlük hareketleri üzerinden bir paralellik kuruyor.

26 Mart: MUBI’nin Aşk. Wong Kar Wai Sineması. başlığı altında sunduğu ikinci film Zamanın Külleri / Ashes of Time, bir zamanlar ödül avcısı olarak yaşamını sürdüren bir kılıç ustasının yaşamını anlatıyor. Stilize aksiyon sahnelerine sahip bir dram.

27 Mart: Darren Aronofsky’nin tartışmalı romantik filmi Kaynak / The Fountain, sevenin taparcasına savunduğu, sevmeyenin yerden yere vurduğu mistik bir aşk öyküsü. Hugh Jackman ve Rachez Weisz başrollerde.

28 Mart: Max Richter’in uyku sinirbilimini temel alan 8 saatlik konsept albümü, sanatçının magnum opus’u sayılan Sleep’i kutlamak için Los Angeles’da verdiği ve tüm gece süren konseri belgeleyen Max Richter Uykusu / Max Richter’s Sleep kaçırılmaması gereken bir belgesel.

29 Mart: Agnieszka Holland‘ın Gümüş Ayı ödüllü hayvan dostu intikam öyküsü İz / Pokot / Spoor, Polonya kırsalında yalnız yaşayan yaşlı bir kadının, bölgedeki cinayetleri aydınlatma çabasını konu ediyor.

30 Mart: Deli dahi Yeni Zelandalı satranç şampiyonu Genesis’in yaşam amacı olarak temel haklardan yoksun çocuklara oyunun kurallarını öğretmeyi seçmesini konu eden Kayıp Şampiyon / The Dark Horse, ülkesinde ve Rotterdam’da ödüllendirilmişti. Yönetmen James Napier Robertson.

31 Mart: Kuzeybatı Kafkas dillerinden bir tanesi olan Ubıhça, 1992 senesinde bu dili konuşan son insan olan Tevfik Esenç‘in ölümüyle birlikte ölü dil haline gelmişti. Yirmi yılı aşkın süre sonra torunu Burcu Esenç ve Cantekin Cantez, bu kayıp dili ortaya çıkarmak için Sorbonne Üniversitesi’nden başlayıp Kafkaslara uzanan bir yolculuğa çıktı. Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız bu süreci anlatan bir belgesel.

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