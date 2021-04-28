MUBI’de Bu Hafta Ne İzlesem? (29 Nisan-05 Mayıs 2021)

Öneri programımız kapsamında 3 arkadaşını bültenimize abone yapan ilk 10 kişiye 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri:

29 Nisan Perşembe: Bir gangstere âşık olan ve onun için suç işleyen bir kadın, beş yıl hapis yattıktan sonra çıkıp sevdiği adamla kaldığı yerden devam etmek ister. Kül En Saf Beyazdır / Ash Is Purest White, Çin’in yeraltı dünyasına romantik olduğu kadar sert bir bakış atan bol ödüllü bir film.

30 Nisan Cuma: MUBI’nin Wong Kar Wai seçkisi, yönetmene Cannes’da ödül getiren Mutlu Beraberlik / Happy Together ile sona eriyor. Daha iyi yaşam sürmek için Hong Kong’dan Arjantin’e göç eden tutku dolu iki erkeği konu eden film, can yakan anlarla dolu.

1 Mayıs Cumartesi: Steven Soderbergh’in iPhone 7 Plus ile 10 günde çektiği Saplantı / Unsane, isteği dışında akıl hastanesine kapatılan bir kadının yaşadığı kafa karışıklığı üzerine kurulu bir gerilim.

2 Mayıs Pazar: 1945, Leningrad. II. Dünya Savaşı şehri mahvetmiş, binaları yok etmiş, insanları fiziksel ve ruhsal açıdan sefalete sürüklemiştir. İki kadın yıkıntıların arasında yaşam mücadelesi verirken bir yandan da hayatlarına anlam bulmaya çalışır. Cannes’da iki ödül kazanan Uzun Kız / Beanpole, 1991 doğumlu Kantemir Balagov’un ikinci uzun metrajı.

3 Mayıs Pazartesi: Jim Jarmusch’un 1980 tarihli filmi Sürekli Tatil / Permanent Vacation, New York sokaklarında dolaşıp yaşamına anlam katacak bir şeyler arayan genç bir adamın karşılaştığı nevi şahsına münhasır karakterler üzerine kurulu.

4 Mayıs Salı: Çevirmen olarak çalıştıktan sonra sektör değiştirip, genç yaşında yapımcı deneyimi kazanan Arda Çiltepe’nin 20 dakikalık kısa filmi Siyah Güneş / Black Sun, Locarno ve İstanbul’da ödüllendirilmişti. Konusu şöyle: Sıcak yaz günlerinin ardından gelen bir fırtına, uzaktaki bir adaya ailedeki bir cenaze için yapılan yolculuğu uzatır. Naaş alelacele gömülürken bir adam Ege’de dolanır. Cenazeye son arzunun gölgesi düşer.

5 Mayıs Çarşamba: Rabindranath Tagore‘un 1901 tarihli romanı Nastaneer‘e dayanan Charulata, tehlikeye düşmüş bir evlilik üzerine klasik bir anlatı. Yönetmen Satyajit Ray bu filmiyle 1965’te Berlin’de en iyi yönetmen seçilmişti.