29 Temmuz: Corneliu Porumboiu’nun masal şablonu üzerine inşa ettiği Robin Hood uyarlaması Hazine / Comoara, bir babanın çocuğuna geceleri uyurken okuduğu kitaplardaki öykülerden biri gibi. Romanya tarihinin erken dönemlerinden Osmanlı Devleti’ne uzanan birçok tarihi olay üzerinden hayali bir söylence, rasyonel bir çıkış noktası yaratan film; nüktedan durum komedilerinden fırlamışa benzeyen keyifli sahnelere ve tonu iyi ayarlanmış diyaloglara sahip.

30 Temmuz: François Ozon’un 2020 tarihli filmi 85 Yazı / Été 85, batan botundan kurtulmasına yardım eden David ile sevgili olan Alexis’in hikâyesi. Hiçbir eseri dilimize çevrilmeyen İngiliz yazar Aidan Chambers’ın altı romanlık serisinin ikinci halkası Dance on My Grave’den uyarlanan yapım, Netflix’in Geçen Yaz’ından tatmin olmayanları bekliyor.

31 Temmuz: Geçen hafta Modern Klasikler başlığı altında önerdiğimiz Asghar Farhadi başyapıtı Bir Ayrılık / Jodaeiye Nader az Simin, MUBI’ye geliyor. Güzin Tekeş’in yazısı Ters Ninja’da, film burada.

01 Ağustos: Hırvatistan, İtalya, Slovenya ve Türkiye’deki farklı yaştan erkeklerin bir araya gelmek için oynadıkları oyunlar üzerine bir saatlik bir gezi belgeseli olan Oyunbaz Erkekler / Playing Men, çeşitli festivallerden ödülle dönmüştü.

02 Ağustos: Alejandro Amenàbar’ın Oscar’lı filmi İçimdeki Deniz / Mar Adentro, yaşamının 28 yılını ötenazi hakkı elde etmek için harcayan bir adamın gerçek hikayesi.

03 Ağustos: Deneysel bir tiyatro topluluğuna katılan 16 yaşında bir kız, yönetmenin baskısı sonucu annesiyle olan sorunlu ilişkisini kolektif sanatlarına dahil etmeye zorlanır ve performans ile gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşır. Madeline Madeline’i Oynuyor / Madeline’s Madeline, eleştirmenlerin gözdesi olmuş bir festival hiti.

04 Ağustos: Ankara’nın müdavim barlarından Siyah Beyaz’daki dört karakterin konu eden aynı adlı film; 70’lerinde bir ressam, emekliliğe zorlanan bir avukat, eşi tarafından terk edilmiş bir doktor ve yalnız bir iş kadınını bir araya getiriyor. Ahmet Boyacıoğlu’nun ilk ve tek uzun metrajında Tuncel Kurtiz, Erkan Can ve Şevval Sam’ı izleyebilirsiniz.