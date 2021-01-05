Umut Işığım / Silver Linings Playbook (2012)

Alışılageldik, sevilesi Hollywood kahramanlarına benzemeyenlerle dolu Umut Işığım (Silver Linings Playbook) Matthew Quick’in aynı adlı çok satan romanından uyarlandı. Karısı Nikki’yi (Brea Bee) başka bir erkekle yakaladıktan sonra öfke kontrol bozukluğu yaşamaya başlayan ve hastaneye yatırılan Pat’in (Bradley Cooper) tam tedavi olmadan çıkıp, bu süreçte boşandığı eski eşiyle işleri yoluna koymayı kafasına takışını anlatıyor film. Pat, tedavi sırasında aşırı iyimserleşmiş ve yaklaşmasının bile yasak olduğu Nikki ile yeniden bir araya gelebileceğini zannetmeye başlamış. Bu sırada tanıştığı arızalarla dolu başka bir karakter olan nemfoman Tiffany (Jennifer Lawrence) ise hem Pat’den hoşlanıyor hem de ona yardımcı olmak istiyor.

Filmde futbol önemli bir yer kaplıyor. Pat’i babasıyla, ağabeyiyle hatta terapistiyle yakınlaştıran önemli bir faktör bu.

Kitapta otuzlu yaşlarını süren bir kadın olduğundan Anne Hathaway’e verilen Tiffany rolü, oyuncunun Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) takvimiyle çakıştığından 21 yaşındaki Jennifer Lawrence’a gitmişti. Yaş problemini koyu renk makyaj ve kıyafetlerle çözmeyi deneyen ekip bunlara başvurmasa da olurmuş. Lawrence, olgun yüz ifadesi ve birinci sınıf oyunculuğuyla role çok yakışmış.

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