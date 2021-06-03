Hepinize teşekkür ediyoruz, alfabetik sırayla 😊

Görsel tasarım, sosyal medya reklamları ve faturalamada desteğini esirgemeyen, sanatçı bakış açısına her daim güvendiğim Ahmet Rüstem Ekici’ye

Kimse adımızı bilmezken bize güvenip ayrıcalık tanıyan Cem Altınsaray’a

Doğruya ulaşmamız için önemli tüyolar veren, emekleyerek girdiğimiz sektörün ilahlarından olmasına rağmen bize arkadaş gibi yaklaşan Elçin Yahşi’ye

“atıptutuyorum öneriyor” başlığının yazarı, Instagram’daki varlığımızın en büyük destekçisi, bültenin yüz güldüren şakalarının sahibi Eralp Alper’e

“İçinde Yaşamak İstediğim…” başlığının yaratıcısı, atılacak her adımı danıştığımız, yazıları ve fikirleriyle hep yanımızda olan Güzin Tekeş’e

Sinema üzerine yazmayı bırakmış olmasına rağmen ricalarımızı kırmayıp eşsiz bakış açısıyla bültene sihir katan Kerem Sanatel’e

E-bülten nedir kimse bilmezken, eğitimini verip bizi bu yola sokan ve haftalarca bültenleri yoğuran Kültigin Kağan Akbulut’a

Birçok bölüm başlığının fikir babası, hedefi her seferinde 12’den vuran kararların çıkış noktası, kurumlara gönderilecek her e-postayı önünden geçirdiğimiz, danışmadan adım atmadığımız iş insanı M.Ç.’ye

Yaratıcı fikirleri ve manevi desteğiyle pozitif enerji saçan güç kaynağımız Morris Sinaei’ye

beIN CONNECT ile bağ kurmamızı sağlayan ve içten desteğini her daim gösteren Okan Arpaç’a

Dijital Teşekkür Kartımızı tasarlayan Ozan Ünlükoç’a

Bıkmadan usanmadan redaksiyon yapıp bültenleri hatasız çıkarmamızı sağlayan ve vakit buldukça yazı vererek de katkı sağlayan, son kontrol noktamız Ozancan Demirışık’a

Aposto! Yayıncı Platformundaki kalabalığın içinde kendimizi özel hissetmemizi sağlayan ve arkadaşlığını esirgemeyen Sinem Uğurdağ’a

İfade özgürlüğünün had safhada olduğu ülkemizde şimdiye kadar hakkımızda soruşturma açılmamış olmasını borçlu olduğumuz Keleş & Keleş Hukuk Ofisi ve Av. Şehmus Keleş’e

“Her Hafta Bir Klasik İzle” başlığını 48 hafta aralıksız sürdüren, ondan iyi kimse yazamaz dediğimiz filmleri teklifsizce pasladığımız, janti cümleleriyle yazı kalitemizi yükselten Tanju Baran’a

Ve elbette;

İlk haftalarımızda yaygınlaşmak için abone yapıp “açtın mı”, “tıkladın mı”, “arkadaşlarına gönderdin mi” diye tek tek darladığımız ve selam vermeden önce “açtım, tıkladım” dedirtecek kadar korkuttuğumuz yakın çevremize 😊

Bültene yazılarıyla konuk olan, Paym.es üzerinden maddi destek sağlayan, her perşembe açıp okuyan, bağlantılara tıklayan, çevresiyle paylaşan ve arkadaşlarını abone yapan herkese sonsuz teşekkürler.

Şirketlere gelecek olursak;

29. haftadan itibaren bültene ikinci bir yuva veren ve görünürlüğümüzü artıran Aposto! ’ya

’ya Maddi ve teknik destek sağlayan Avrupa Birliği Sivil Düşün programına

programına İzleme desteği sağlayan beIN CONNECT ’e

’e İşbirliğini esirgemeyen Beyoğlu Sineması ve 1989 ’a

ve ’a 12 hafta sponsorumuz olan BluTV ’ye

’ye 8 hafta sponsorumuz olan Gain ’e

’e Sesimizi duyurmamıza yardımcı olan ve ilham aldığımız Kapsül ’e

’e 6. bültenden itibaren öneri programımıza destek veren, okuyucularımıza ücretsiz üyelik kodu dağıtan ve programını uzun bir süre sadece bize açıklayan MUBI Türkiye ’ye

’ye Ön izleme ve materyal desteği sağlayan Netflix Türkiye ’ye

’ye Yine öneri programımızda hediye üyelik kodları dağıtan ve izleme desteği veren TV+’a

Teşekkürler!

(Unuttuğumuz biri varsa lütfen küsmesin, arayıp kızsın. 0532…)