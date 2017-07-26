Uzun yıllardır gazete, dergi ve dijital platformlarda yazılar yazan Ege Görgün, Yeşilçam’dan başlamak üzere Türk sinemasına hizmet etmiş oyuncu ve yönetmenler hakkında yazdığı yazıları ‘Bana Onun Portresini Getirin’ adlı kitapta bir araya getirdi.

Görgün’ün kaleme portreler kitabında Türkan Şoray, Sadri Alışık, Aydemir Akbaş, Cüneyt Arkın gibi klasik Yeşilçam portrelerinin yanı sıra Erdal Beşikçioğlu, Erkan Can, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Ali Atay, Halit Ergenç gibi orta ve yakın dönem sanatçıları yan yana geliyor.

Kitapta sadece portre yazıları yer almıyor. Görgün aynı zamanda birçok sanatçıyla birebir yaptığı röportajlara da kitapta yer verdi. Kitap ünlü Yeşilçam ünlüleriyle sanat dünyasına damgasını vurmuş kişilerin sıra dışı yaşamlarını, öykü tadında sunuyor.

Şiddet estetizminin şair sinemacısı, Amerikalı yönetmen Sam Peckinpah, 1970’li yıllarda önlenemez bir öfkeyle şöyle diyordu: “Bana onun kellesini getirin!”

Sinema yazarı Ege Görgün ise, herhangi bir şiddet eylemine başvurmadan, Peckinpah ustaya göndermeli ama insancıl söylemle: “Bana onun portresini getirin.” diyor.

(Sözcü Gazetesi’nden alınmıştır.)

‘O’ kimin portresi?

Ya da ‘onlar’ kimdir?

Yeşilçam ünlüleriyle sanat dünyasına damgasını vurmuş kişilerin sıra dışı yaşamlarını, öykü tadında sunuyor sizlere… Gerçekten bir dönemin renkli kişiliklerini, bir seçki titizliğiyle, topluca gözler önüne seriyor.

Ege Görgün, yıllardır kaleme alıp gazete ve dergi sayfalarında unuttuğu, ölüm sessizliğine terk ettiği o portre denemelerine sahip çıkıyor şimdi. Onlara kitap raflarında bir yaşanırlık kazandırarak.

Kelleler değil, o renkli insan portreleri yaşamalı hep…

Agâh Özgüç

(Tanıtım bületininden alınmıştır.)

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