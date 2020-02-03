Adana Altın Koza’da 63 kısa film yarışacak

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde heyecanla beklenen kısa film finalistleri açıklandı. Bu yıl festivale yapılan toplam 983 başvuru arasından sıyrılan 63 kısa film, Altın Koza heyecanı yaşayacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 10 film yarışacak

Türkiye bağımsız sinemasından öne çıkan yapımların yer aldığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 10 film, 412 başvuruarasından finale kaldı.

Berna Sitera Değirmen’in “Aşk ve Diğerleri”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Bir Gece Kadar Uzak”, Salih Ortaçay’ın “Gece Mesaisi”, Erol Küçük’ün “Hazirun”, Ecre Begüm Bayrak’ın “İstiğfar ya da Kar”, Halil Tanışan’ın “Otel”, İlayda İşeri’nin “Tarla Fareleri”, Elit İşcan’ın “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum”, Buse Halaçoğlu’nun “Yakın” ve Dalya Keleş’in “Yerçekimi” adlı filmleri, yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, oyuncu Ezgi Çelik ile yönetmen, senarist Umut Subaşı’dan oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi’nin karşısına çıkacak.

Yarışmanın finalistleri, akademisyen Mahmut Ceran, sinema yazarı Murat Erşahin ve akademisyen Selver Dikkol Akçay’dan oluşan Seçici Kurul tarafından belirlendi.

13 ülke, 10 film

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda bu yıl Hollanda, Meksika, Kolombiya, Azerbaycan, Şili, Filistin, İspanya, Guatemala, Kamboçya, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık ve Lübnan’dan toplam 10 film yer alıyor.

Andrés Khamis Giacoman ile Francisca Khamis Giacoman’ın “Baisanos”, Sophea Kim’in “Chant of the Desert Flower”, Igor Smola’nın “It Lives Under the Snow”, Melissa Nocetti’nin “I Used To Call That Man Home”, Quenton Miller’ın “Koki, Ciao”, Sebastian Lojo’nun “Madrugada”, Néstor López’in “Polígono X”, Carlos Velandia ile Angélica Restrepo’nun “This is not your Garden”, Radheya Jang’ın “Trading Cards” ve Samir Syriani’nin “What If They Bomb Here Tonight ?” adlı filmleri, Meksika’dan yönetmen Joaquín del Paso, Türkiye’den yönetmen Gözde Kural ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu’dan oluşan ana jürinin değerlendirmesine sunulacak.

Finalist filmler; sinema yazarı Esen Tan, akademisyen Tuğçe Kutlu ve akademisyen Uğurhan Topçuoğlu’ndan oluşan Seçici Kurul tarafından seçildi.

Geleceğin sineması: Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması

Festivalin bu yılki en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması, görsel sanatlar ve dijital anlatıcılığın sınırlarını zorlayan 10 filmi bir araya getiriyor.

İlk yılında 105 başvurunun yapıldığı yarışmada; Zeynep Kahreman’ın “7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü”, Çağatay Dörtyıldız’ın “Başka Türlü”, Hakan Kemiksiz’in “Bir Dilek Tut”, Barış Fert’in “Gece Yarısı, Benimle”, Melik Külekci’nin “İnsan Çiftliği”, Hazar Vurgun Çağıldıyan’ın “İzler”, Mustafa Savaş’ın “Lekesiz”, Ulaş Baltacı’nın “Sanatorium Poetica”, Kaan Atilla Taşkın’ın “Son Dodo” ve Bora Yavuz Subaşı’nın “Yüce Sezar!” adlı filmler, Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi tarafından değerlendirilecek.

21 üniversite, 33 film

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç sinemacıların 312 başvuru ile yoğun ilgi gösterdiği Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda, 21 farklı üniversiteden toplam 33 film, oyuncu Kubilay Aka, yönetmen Özkan Çelik ve yapımcı Yamaç Okur’dan oluşan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Jürisi’nin karşısına çıkacak. Dört farklı dalda yarışacak filmler şöyle sıralanıyor:

Kurmaca dalında; Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Halil Göçer’in “Barut”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Sevgi Şanlı’nın “Birbirimize”, Alp Kaan Akkaya’nın “Boşluğun Sesi” ve Atilla Han Civek’in “Parça”, Bilgi Üniversitesi’nden Melika Habibi Mohammadi’nin “Lotus”, Koç Üniversitesi’nden Yasemin Çinal’ın “Saç, Kağıt, Makas”, Akdeniz Üniversitesi’nden Hasan Hüseyin Korkmaz’ın “Seni Görebilecek Miyim Anne?”, IşıkÜniversitesi’nden Zeynep Duru Yalçın’ın “Unutma”, Marmara Üniversitesi’nden Selçuk Kaan Salk’ın “Uslu” ve İstanbul Okan Üniversitesi’nden Fahriye Pas’ın “Yuva” adlı filmleri yarışacak.

Belgesel dalında; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Ulviye Aleyna Sarıgül’ün “Akgün” ve Dila Şengezer’in “Kabuktan”, Karabük Üniversitesi’nden Doğukan Aydın’ın “Doğal Limit”, Üsküdar Üniversitesi’nden Elfinnur Şişman’ın “Son Duman” ve Atatürk Üniversitesi’nden Enes Öztürk’ün “Tekno Çoban” adlı belgeselleri yer alıyor.

Deneysel dalda; Ege Üniversitesi’nden Thohir Ash Shiddiqie’nin “Çeyrek Asır”, Uşak Üniversitesi’nden İbrahim Karademir’in “Entübe”, Koç Üniversitesi’nden Mustafa Batın Şahin’in “Esas Zebani”, Anadolu Üniversitesi’nden Metin Konar’ın “Islak Köpekler”, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yalın Çağdaş Eşsiz’in “Kimseyi Öldürmek İstemiyorum”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Adnan Acı’nın “Siyah Mektup”, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Hayal Su Karaahmet’in “Utanç” ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Nehir Üstündağ’ın “Yanına Dönmeden Önce Gördüğüm Her Şey” adlı filmleri yarışacak.

Canlandırma dalında ise; Bahçeşehir Üniversitesi’nden Rumeysa Bora, Şevval Benkli, Zeynep Ramadani ve Ceren Yıldızhan’ın “Bilemiyorum Aysel”, Daria Ekimova ve Deniz Depecik’in “Tabula Rasa”, Selin Canpolat’ın “Sevgili Baba, İşte Saklamak İsteyeceğin Bir Mektup”, Melis Özgümüş, Ateş Yalaz ve Maya Mutlay’ın “Geçen Yaz”, Ayşenur Beyza Sağlam ve Ece Önder’in “Küçük Şeytan”, Kocaeli Üniversitesi’nden Zeynep Sude Yavuz’un “Drip”, Başkent Üniversitesi’nden Gülcan Köse ve İpek Kaptanoğlu’nun “Nar”, Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Feyzullah Yılmaz’ın “Reson”, Dumlupınar Üniversitesi’nden Abdurrahman Yusuf Özden’in “Tablonun Dışındaki Balık” ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Başak Bali ve Deniz Tunçdibek’in “Uç Gitsin!” adlı animasyonları yer alıyor.

Öğrenci Filmleri Yarışması’nın finalistleri; yönetmen Hasan Basri Özdemir, akademisyen Doç. Dr. Özlem Arda ve sinema yazarı Tuba Büdüş’ten oluşan Seçici Kurul tarafından belirlendi.

26 Eylül’de başlayacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kazananları, 3 Ekim’de düzenlenecek Kapanış ve Büyük Ödül Töreni’nde belli olacak.

Festival coşkusu 01 Burda AVM’de yaşanacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.

33. Adana Altın Koza Film Festivali

26 Eylül-4 Ekim 2026

FESTİ VAL TAKV İ M İ

26 Eylül 2026, Cumartesi

Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni & Açılış Gecesi

1 Ekim 2026, Perşembe

Onur Ödülü Töreni

3 Ekim 2026, Cumartesi

Büyük Ödül Töreni & Kapanış Gecesi

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİ STLER İ

Aşk ve Diğerleri | Berna Sitera Değirmen

Bir Gece Kadar Uzak | Yaşar Güney Yurdakul

Gece Mesaisi | Salih Ortaçay

Hazirun | Erol Küçük

İstiğfar ya da Kar | Ecre Begüm Bayrak

Otel | Halil Tanışan

Tarla Fareleri | İlayda İşeri

Uyuyamadım, Eve Gidiyorum | Elit İşcan

Yakın | Buse Halaçoğlu

Yerçekimi | Dalya Keleş

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİ STLER İ

Baisanos | Andrés Khamis Giacoman, Francisca Khamis Giacoman (Şili, Filistin, İspanya)

Chant of the Desert Flower | Sophea Kim (Kamboçya, Fransa)

It Lives Under the Snow | Igor Smola (Azerbaycan)

I Used To Call That Man Home | Melissa Nocetti (Meksika)

Koki, Ciao | Quenton Miller (Hollanda)

Madrugada | Sebastian Lojo (Guatemala)

Polígono X | Néstor López (Fransa, İspanya)

This is not your Garden | Carlos Velandia, Angélica Restrepo (Kolombiya)

Trading Cards | Radheya Jang (Avustralya, Birleşik Krallık)

What If They Bomb Here Tonight? | Samir Syriani (Lübnan)

YAPAY ZEKÂ KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü | Zeynep Kahreman

Başka Türlü | Çağatay Dörtyıldız

Bir Dilek Tut | Hakan Kemiksiz

Gece Yarısı, Benimle | Barış Fert

İnsan Çiftliği | Melik Külekci

İzler | Hazar Vurgun Çağıldıyan

Lekesiz | Mustafa Savaş

Sanatorium Poetica | Ulaş Baltacı

Son Dodo | Kaan Atilla Taşkın

Yüce Sezar! | Bora Yavuz Subaşı

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

Kurmaca

Barut | Halil Göçer (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Birbirimize | Sevgi Şanlı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Boşluğun Sesi | Alp Kaan Akkaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Lotus | Melika Habibi Mohammadi (Bilgi Üniversitesi)

Parça | Atilla Han Civek (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Saç, Kağıt, Makas | Yasemin Çinal (Koç Üniversitesi)

Seni Görebilecek Miyim Anne? | Hasan Hüseyin Korkmaz (Akdeniz Üniversitesi)

Unutma | Zeynep Duru Yalçın (Işık Üniversitesi)

Uslu | Selçuk Kaan Salk (Marmara Üniversitesi)

Yuva | Fahriye Pas (İstanbul Okan Üniversitesi)

Belgesel

Akgün | Ulviye Aleyna Sarıgül (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Doğal Limit | Doğukan Aydın (Karabük Üniversitesi)

Kabuktan | Dila Şengezer (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Son Duman | Elfinnur Şişman (Üsküdar Üniversitesi)

Tekno Çoban | Enes Öztürk (Atatürk Üniversitesi)

Deneysel

Çeyrek Asır | Thohir Ash Shiddiqie (Ege Üniversitesi)

Entübe | İbrahim Karademir (Uşak Üniversitesi)

Esas Zebani | Mustafa Batın Şahin (Koç Üniversitesi)

Islak Köpekler | Metin Konar (Anadolu Üniversitesi)

Kimseyi Öldürmek İstemiyorum | Yalın Çağdaş Eşsiz (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Siyah Mektup | Adnan Acı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Utanç | Hayal Su Karaahmet (Bahçeşehir Üniversitesi)

Yanına Dönmeden Önce Gördüğüm Her Şey | Nehir Üstündağ (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Canlandırma

Bilemiyorum Aysel | Rumeysa Bora, Şevval Benkli, Zeynep Ramadani, Ceren Yıldızhan (Bahçeşehir Üniversitesi)

Drip | Zeynep Sude Yavuz (Kocaeli Üniversitesi)

Geçen Yaz | Melis Özgümüş, Ateş Yalaz, Maya Mutlay (Bahçeşehir Üniversitesi)

Küçük Şeytan | Ayşenur Beyza Sağlam, Ece Önder (Bahçeşehir Üniversitesi)

Nar | Gülcan Köse, İpek Kaptanoğlu (Başkent Üniversitesi)

Reson | Feyzullah Yılmaz (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Sevgili Baba, İşte Saklamak İsteyeceğin Bir Mektup | Selin Canpolat (Bahçeşehir Üniversitesi)

Tablonun Dışındaki Balık | Abdurrahman Yusuf Özden (Dumlupınar Üniversitesi)

Tabula Rasa | Daria Ekimova, Deniz Depecik (Bahçeşehir Üniversitesi)

Uç Gitsin! | Başak Bali, Deniz Tunçdibek (Dokuz Eylül Üniversitesi)