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Adana Altın Koza’da Edebiyat Uyarlaması finalistleri belli oldu

26 Eylül’de başlayacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda finalistler belli oldu. Bu yıl 54 projenin başvurduğu yarışmada, 6 senaryo Altın Koza Ödülü için yarışacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda finalistler belli oldu. 

Yaşar KemalOrhan Kemal, Muzaffer İzgüDemirtaş Ceyhun gibi usta yazarları yetiştiren Adana’nın zengin edebiyat mirasını sinemayla buluşturan yarışmada bu yıl 6 senaryo; yazar Murat Gülsoy, yapımcı Zeynep Atakan ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu’ndan oluşan jürinin karşısına çıkacak.

54 projeden 6 finalist

Sinemamızın edebiyatla bağını güçlendirmeyi ve yeni kuşak senaristleri teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın koordinatörlüğünü senarist, senaryo danışmanı ve film eleştirmeni Burak Göral üstlendi. Bu yıl 54 projenin başvurduğu yarışmada; yazar ve senarist Doğu Yücel ile yazar Hakan Bıçakcı’dan oluşan Seçici Kurul’un belirlediği 6 finalist proje ise şöyle:

Eyüp Tan ve Eylem Ata’nın, Eylem Ata’nın “Uzak Değil” adlı öyküsünden uyarladığı “Kaçak Elektrik”; Gonca Gülbey’in “Karadutun Ölümü” adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Dünyanın Öbür Ucunda”; Onur Doğan’ın Ömer Seyfettin’in aynı adlı öyküsünden uyarladığı Bomba”; Salihcan Sezer’in Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” adlı romanından uyarladığı Halley”; Ramazan Kılıç’ın Eyüp Tosun’un aynı adlı romanından uyarladığı “Kör Islık” ve Raşel Meseri’nin kendi romanından uyarladığı “Küt Oynayan Kadınlar”.

26 Eylül’de başlayacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kazananları, 3 Ekim’de düzenlenecek Kapanış ve Büyük Ödül Töreni’nde belli olacak.

Festival coşkusu 01 Burda AVM’de yaşanacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.

33. Adana Altın Koza Film Festivali

26 Eylül-4 Ekim 2026

FESTİVAL TAKVİMİ

26 Eylül 2026, Cumartesi

Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni & Açılış Gecesi

1 Ekim 2026, Perşembe

Onur Ödülü Töreni

3 Ekim 2026, Cumartesi

Büyük Ödül Töreni & Kapanış Gecesi

EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI 

FİNALİSTLER

Bomba | Onur Doğan (Ömer Seyfettinin aynı adlı öyküsünden) 

Dünyanın Öbür Ucunda | Gonca Gülbey (Karadutun Ölümü’ adlı öyküsünden) 

Halley | Salihcan Sezer (Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ adlı romanından) 

Kaçak Elektrik | Eyüp Tan, Eylem Ata (Eylem Atanın Uzak Değil’ adlı öyküsünden)

Kör Islık | Ramazan Kılıç (Eyüp Tosunun aynı adlı romanından)

Küt Oynayan Kadınlar | Raşel Meseri (Kendi aynı adlı romanından) 

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