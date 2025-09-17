Ayvalık Film Festivali Başladı

“Yeni Bir …” Ödülü Bu Yıl Ölü Mevsim’in Yönetmeni Doğuş Algün’e Verildi“

Törenin ardından festivalin açılış filmi Joachim Trier imzalı Manevi Değer / Sentimental Value filmi gösterildi. Filmin yapımcısı Atilla Yücer de filmden önce amfitiyatroyu dolduran izleyicilerle buluştu. Önümüzdeki beş gün boyunca toplam 65 filmin gösterileceği festival 21 Eylül’de sona erecek.

Festival, bu yılki konuklarını Paşalimanı’nda gerçekleştirilen kokteylle karşıladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında “Belediyemiz ve Seyir Derneği iş birliğinde, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ayvalık Uluslararası Film Festivalimiz, Türkiye’nin önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kısa sürede elde ettiğimiz saygınlık ve uluslararası nitelik, Ayvalık ve Ayvalıklılar için büyük bir gurur kaynağıdır diye düşünüyorum. Yıllardır, birçok diziye ve filme doğal plato görevi sunan Ayvalık’ımızın tarihi dokusu, eşsiz doğası ve konukseverliğiyle buluşan sinema, bu festival ile dört yıldır hayat buluyor. Festivalimiz; bir kültür ve sanat şöleni olarak her yıl yüzlerce sinemaseveri, ayrıca yönetmeni, birbirinden değerli oyuncuları, akademisyeni ve genç sinema öğrencilerini Ayvalık’ta buluşturuyor. Festivalimizin 4 yıldır titiz bir şekilde hiçbir aksaklığa fırsat vermeden yapılması için çırpınan; emeği geçen tüm paydaşlarımıza, destek veren kurumlara ve bizlerle birlikte bu heyecana ortak olan değerli sanatseverlere çok teşekkür ediyorum,” dedi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde açılış töreni ise festival direktörü Azize Tan’ın konuşmasıyla başladı. Tan, Ayvalıklı sanatçı Teoman Madra’nın ilham verdiği afişten bahsetti ve festivalle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Başından itibaren Ayvalık gibi kendine özgü karakteri olan bir festival yapmak istedik. Sanıyorum yıllar içerisinde de bunu başardık.“ Tan konuşmasına Genç Sinema programından detaylarla devam etti ve festival programına yönelik hazırlanan tanıtım filminin ardından jüriyi sahneye davet etti.

“Yeni Bir Yönetmen” Ödülü Doğuş Algün’e Verildi

Kültür ve sanatın hayatımızdaki önemine inanan ve bu alanda verdiği sürdürülebilir desteklerle öne çıkan Diageo Türkiye’nin katkılarıyla bu yıl dördüncü kez verilen “Yeni Bir …” Ödülü’nün bu yılki sahibi Ölü Mevsim filmiyle Doğuş Algün oldu. Festivalin yapıldığı yıl içinde kamera önünde ya da arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilen 100 bin TL değerindeki ödülün bu yılki seçici kurulunda Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin görev yaptı. Serra Yılmaz ödülü vermeden önce yaptığı konuşmasında “Ayvalık Uluslararası Film Festivali bütün festivaller gibi bence yaşadığımız yüreğini vicdanını yitirmiş bu zamanda çok önemli. Onun için devam etmesini uzun ömürlü olmasını temenni ediyorum,” dedi

İlk gösterimi geçtiğimiz yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleşen ve En İyi Senaryo, En Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüle layık görülen Ölü Mevsim yılın öne çıkan yerli filmlerinden birisi oldu. Senaryo kurgusu, oyuncu yönetimi ve karakter tasvirleriyle öne çıkan film, bir ailenin trajik bir kayıp sonrasında yaşadıklarını ele alıyor. Filmin yönetmeni, ortak senaristlerinden biri ve kurgucusu Doğuş Algün, Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde de “Yeni Bir Yönetmen” Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödülünü Serra Yılmaz’ın elinden alan Doğuş Algün, ödülün yalnızca bir kez alınabiliyor olmasına dikkat çekti ve jüriye teşekkür etti. Algün sözlerine şöyle devam etti: “Bir teşekkürüm daha var müsaadenizle. Burada da çok denk geldiğim sinema yazarı arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Filmlere farklı yönlerden baksak bile filmlerimize çok şey katıyorlar. Yazdığınız yazıları, yorumları her zaman okuyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar.”

Ölü Mevsim, 21 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’da Büyük Park Amfitiyatro’da ücretsiz olarak gösterilecek, gösterime film ekibi de katılacak.

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da. Biletler Biletix, Biletinial ve gösterim mekânlarındaki gişeler üzerinden satışta. Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri 100 TL’den satışa sunulurken ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kurukahveci Mehmet Efendi, Paribu, Kültür için Alan, Hollanda Konsolosluğu, Goethe-Institut Türkiye, Institut Français Türkiye, Diageo Türkiye, Kürşat Ayvalık, Asteros Film, Macaron Kolonyaları, Macaron Muhallebicisi, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, OGM Pictures, Sky Films, Ayna, Novavera, Boncuk Restaurant, Lodhouse, Manzara Ayvalık, Küçük Han, Zoi Cunda, Cavlıhane, Min Otel, Kahvealtı Ayvalık, Bacacan, Olea Leya, Rum Evleri, Olivia 1845 Otel, Ayvalıkzade, Kendine Has, Ayvalık Ticaret Odası, Çöp(m)adam, Nona Cunda, Deniz Yıldızı, Tibet Akhuy, Esra Başak-Ela Başak Atakan, Duygu Çapkın-Ufuk Öztürk, Şerif Kaynar -Mis Güleryüz, Fatma-Mustafa Kürşat, Eren Tapan, Kemal Ural, İnci Vural’ın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.