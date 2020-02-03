Bu Hafta Ne İzlesem? -312

Merhaba,

Galiba herkes Nolan’ın gişe başarısını konuşuyor ve kıyaslamak için de benzer bütçeli Moana kullanılıyor.

Dünyanın en çok kazanan –yeteneği tartışmalı– oyuncularından Dwayne “The Rock” Johnson’ın peruklu varlığı da pazarlama bütçesiyle birlikte 350 milyon dolara mal olan Moana yeniden çevrimini kurtaramadı. Minyonlar ve Canavarlar / Minions & Monsters ile Oyuncak Hikâyesi 5 / Toy Story 5’ın aynı günlerde vizyonda oluşu ve Disney’in yeniden çevrimler için ortalama 27 sene beklerken bu kez sürenin 10 yıl olması, başarısızlığın konuşulan sebepleri arasında.

2010’dan bu yana Snow White, Cinderella, Alice in Wonderland, Dumbo, The Lion King, Aladdin, Lady and the Tramp, Mulan, Pinocchio, The Jungle Book, Peter Pan, The Little Mermaid ve Lilo & Stitch’i gerçek oyuncularla yeniden çeken şirketin elindeki malzeme de bitmek üzere. Artık yeni bir fenomene ihtiyaçları var.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Serkan Çellik

Geçen Hafta Ne İzlendi?

İşte 311. sayımızda en çok ilgi çeken beş içerik:

Disney+

05 Ağustos: Orijinal Örümcek-Adam / Spider-Man serisinin (ve çok daha fazlasının) yetenekli yönetmeni Sam Raimi, 12 sene sonra, Marvel yapımı olmayan ilk filmiyle karşımızda: Yardım Çağrısı / Send Help. İşyerinde aşağılanan genç bir kadın, pislik patronuyla ıssız bir adaya düşer ve ikili arasındaki güç dengeleri altüst olur. Raimi’nin bağımsız filmlerdeki tarzına alışık olanlar eğlenebilir. Senaryo saçma sapan, oyunculuklar abartılı, efektler ucuz çünkü hepsi zaten öyle tasarlanmış. Sondaki zengin aklama (wealth-washing) ise kocaman bir soru işareti.

05 Ağustos: Kenji Kamiyama tarafından 2021 yılında hazırlanan aynı adlı bölümden ilham alan ve bu evreni genişleten anime dizi Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedisekiz bölümüyle birden Disney+‘ta.

MUBI

30 Temmuz: İki Oscar’lı siyah-beyaz klasik Son Gösteri / The Last Picture Show, 1950’lerin başında Amerikan taşrasında liseli gençler arasında geçen bir büyüme hikâyesi anlatıyor.

31 Temmuz: 73. Berlin Film Festivali’nden En İyi Sanatsal Katkı – Gümüş Ayı ödülüyle dönen Disco Boy’da Belaruslu bir genç, pasaport alabilmek için Fransa’nın yabancı lejyonuna katılarak Nijer’e göreve gidiyor. Franz Rogowski başrolde.

HBO Max

30 Temmuz: Bu güzel yaz günlerinde aklınızdan “neden Ingmar Bergmanfilmografisine dalmıyorum” diye geçtiyse, Persona, Yaban Çilekleri / Smultronstället, Güz Sonatı / Höstsonaten, Çığlıklar ve Fısıltılar / Viskningar och rop ve Yedinci Mühür / Det sjunde inseglet HBO Max’e geliyor. Bakalım kaçını Top 10’da göreceğiz. 😏

30 Temmuz: Bergman yetmez, Michelangelo Antonioni’yi de özledim derseniz, Cannes’dan Jüri Ödüllü L’Avventura ve Altın Aslan ödüllü Kızıl Çöl / Il deserto rosso aynı gün yayında.

05 Ağustos: Paolo Sorrentino’nun Toni Servillo’lu iki filmi; Loro ve Muhteşem Güzellik / La grande bellezza da HBO Max kütüphanesini zenginleştirmeye geliyor.

Netflix

30 Temmuz: 21 Aralık 1988’de Pan American World Airways’in 103 sefer sayılı uçağı İskoçya’nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak ederek 270 kişinin ölümüne neden oldu. Britanya topraklarındaki en ölümcül terör saldırısı olarak kabul edilen olayı araştıran dokudrama Lockerbie: Pan Am 103 Sefer Sayılı Uçuş / The Bombing of Pan Am 103, BBC ortaklığıyla hayata geçirilmiş. Colin Firth’ün başrolde olduğu ve aynı konuyu işleyen beş bölümlük mini dizi Lockerbie: A Search for Truth ise TV Plus’ta izlenebiliyor.

30 Temmuz: Çılgın Şarkımız / Waildeu Ssing’de 2000’lerin ünlü bir K-pop grubu 20 sene sonra tek seferlik bir konser için bir araya gelmeye çalışıyor.

31 Temmuz: Max, Afganistan’da Amerikan askerlerine yardım ettikten sonra ülkesine dönüp sahiplendirilen ve savaş travmalarıyla boğuşan bir köpek. 2015 yapımı.

31 Temmuz: 2018 yapımı Siyah Giyen Kadınlar / Ladies in Black, 1959 Sidney’inde çok katlı bir mağazada çalışan işçilerin hayatına odaklanıyor.

01 Ağustos: Yeni içeriklerine sadık izleyici bulmakta zorlanan Netflix, 2014’te başlayan NBC dizisi Chicago P.D.’yi de bünyesine katıyor.

01 Ağustos: Geçen sene nihayete eren Resident Alien’ın 4. sezonu yayınlanacak.

03 Ağustos: 2017-2025 arasında yayınlanan CBS dizisi S.W.A.T. da aynı sebeple gelenlerden.

03 Ağustos: 2008 tarihli komedi Yol Muhabbeti / Wieners, ülkeyi bir sosisli sandviç kamyonuyla turlayan kafadarları anlatıyor.

05 Ağustos: Yüzyıllık Yalnızlık / Cien años de soledad sonunda ikinci ve son sezonuyla ekranda. Ancak final bölümü 26 Ağustos’a bırakılmış.

05 Ağustos: Tavuk: Bir Fast Food Komplosu / Big Chicken: A Fast Food Conspiracy’de komedyen Mo Gilligan, 28 gün boyunca sadece kızarmış tavuk yerse vücuduna neler olacağını gözlemliyor. Bir taraftan da milyarlarca dolarlık endüstrinin insanlığa “lezzet” adı altında verdiği zararı araştırıyor.

05 Ağustos: Belgesel Trustor Skandalının İç Yüzü / Trustorhärvan, İsveç tarihinin en büyük mali suçlarından biri olarak günümüzde bile hâlâ gizemini koruyan 30 senelik dosyayı açıyor.

TOD

Yayında: Davranış bilimleri uzmanı Melahat “Melo” Güler, danışanlarının ve ailesinin dertlerine derman olmaya çalışırken bir yandan da uzak mesafe ilişkisini yürütmektedir… TOD Studios’un ilk iç yapım dizi projesi Baş Başa, 13 bölümüyle birden platformdaki yerini aldı. Selin Şekerci’ye Özgün Bayraktar, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Kerem Alan, Altan Erkekli ve Devrim Yakut gibi isimlerin eşlik ettiği dizinin tamamı görüntülü görüşmeler ve dijital iletişim üzerinden ilerliyor.

Yayında: Star Trek: Strange New Worlds‘ün 4. sezonu başladı. Beşinci ve final sezonu da şimdiden onaylandı.

IMDb Pro

Marvel filmleri IMDb kullanıcı oylarıyla sıralandı.

filmleri kullanıcı oylarıyla sıralandı. Odyssey / The Odyssey oyuncularının kırmızı halı fotoğrafları.

Haftanın Eleştiri Yazıları

Vizyonda Ne İzlesem?

🕸️ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün / Spider-Man: Brand New Day: Söylenecek pek bir şey yok. The Odyssey’den iki hafta sonra Tom Holland ve Zendaya’lı dev bir film daha vizyona giriyor. Bu kadar yetenekliler mi gerçekten yoksa şans mı, çalışkanlık mı…

🎶 Melodi ve Neşeli Notalar: Küçük çocuklar için kafası karışık bir animasyon.

🐱 Özgür Kedi Scotty / Scotty: Farklı karakterde bir grup kedinin günlük yaşamını anlatan animasyon, İran kökenli bir yönetmenin ilk filmi ve Alman yapımı.

🧐 Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün / Modi: Three Days on the Wing of Madness: Johnny Depp iki sene önce yönetmen olarak ikinci uzun metrajını çekti. Eleştirmenler yerden yere vurdu. Seyirci yüz vermedi. Nedense şimdi bizim salonlarda yer kaplayacak.

Ayrıca…