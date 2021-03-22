Merhaba,

Sevdiğiniz diziyi bitirmek ne kadar vaktinizi aldı, hiç düşündünüz mü? Ya da çok duyduğunuz o meşhur diziye başlarsanız, tamamını izlemek ne kadar sürecek? Bu siteye girip kutuya ismini yazın ve sonucu görün.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Platformda bu hafta iki film ve iki dizi öne çıkıyor.

18 Mart: Yaratıcılık sorunu yaşayan popüler bir roman yazarının evine gelen yeni dadıyla yaşadığı sorunlu ilişkiyi konu eden Ölümcül Masumiyet / Deadly Illusions, gerçekle kurgunun bulanıklaştığı bir gerilim. Sex and the City yıldızı Kristin Davis başrolde.

18 Mart: Şehrin maskotu olan keçinin peşinde koşarken azılı suçluların dünyasına adım atan iki acemi polisin hikayesini anlatan Keçiyi Kaçırma / Cabras da Peste Brezilya yapımı bir komedi filmi.

19 Mart: Çalıştıkları genelevden kaçan üç kadının peşlerindeki adamlardan ve geçmişlerinden kurtulma çabasını konu eden İspanya yapımı Sky Rojo, 8 bölümlük ilk sezonuyla geliyor. La Casa de Papel ekibinden isimlerin kamera arkasında olduğu yapımda Sense 8’in yakışıklı Lito’su kötü adam rolünde. Hızlı, renkli ve seksi dizinin ikinci sezonunu da yıl bitmeden izleyebileceğiz.

24 Mart: Meksika yapımı Who Killed Sara?, kız kardeşini öldürmekle suçlanan bir adamın gerçek faili bulma hikayesini anlatan bir gerilim dizisi.

MUBI

Öneri programımız kapsamında arkadaşlarını bültenimize abone yapanlara bir aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve kazanın. İşte haftanın filmleri:

18 Mart: Manga dehası Osamu Tezuka’nın oğlu Makoto Tezuka 1985 senesinde, henüz birkaç kısa filmi olan bir sinema öğrencisiyken, Haruo Chikada ondan albümünü bir müzikale çevirmesini ister. Stardust Kardeşler Efsanesi / Hoshikuzu kyôdai no densetsu sinefilllerin keşfetmesi gereken çılgın bir kült klasik.

20 Mart: Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Joel Schumacher’in, Colin Farrell’ı geniş kitlelere tanıtan ödüllü filmi Tigerland: Cehennemin Ortasında / Tigerland, Vietnam Savaşı’na gönderilmek için bekleyen bir grup genci konu ediyor.

21 Mart: Savaş yerini barışa, propaganda gerçeğe, nefret sevgiye bırakmıştır… İsmini Doğu Ukrayna’daki bir bölgeden alan Donbass, Cannes Film Festivali’nde ödüllendirilmiş bir kara komedi.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

Çevrimiçi Festivaller

İKSV Film Online platformu gösterimlerine üç yeni filmle devam ediyor. filmonline.iksv.org adresinden bilet alıp izleyebileceğiniz filmlere iOS ve Android uygulamalarından da erişebilirsiniz. İşte bu haftanın beşer gün gösterime açık kalacak filmleri.

19 Mart: Dolly Wells ‘in Noah Baumbach ve Lena Dunham tarzındaki bağımsız komedisi Good Posture / Güzel Poz.

‘in ve tarzındaki bağımsız komedisi Good Posture / Güzel Poz. 20 Mart: Yossi & Jagger ile tanınan Eytan Fox ‘un yeni filmi Sublet / Kiracı.

Yossi & Jagger ile tanınan ‘un yeni filmi Sublet / Kiracı. 21 Mart: Korku türünün efsane filminin arka planını gözlemleyen Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist / İnançlı Atlayış: Friedkin Şeytan’ı Anlatıyor.

IMDb Pro



The Falcon and the Winter Soldier hakkında bildiğimiz her şey.

YouTube

Ali Ulvi Uyanık, Gökşen Aydemir ve Nagehan Erbatur; Türk Sinemasının En Değerli Yönetmenleri Serisi’nin ilk bölümünde Halit Refiğ’i konuşuyor.

iPhone’la çekilmiş yeni kısa film Hometown, 32 siyahi fotoğrafçının gözünden memleketlerini sunuyor.

NFB.CA

Kanadalıları Kır Kayağı ile tanıştıran Herman Smith Johannsen’in yaşamını anlatan kısa belgesel Jack Rabbit ve Kanadalı Eskimo halklarının folklorik oyunlarını tanıtan Kuzey Oyunları adlı kısa belgesel bu hafta çevrimiçi izlenebiliyor.

Le Cinéma Club

Martine Syms’in sevdiği beş film.

“atıptutuyorum” öneriyor

İskandinav sinemasının yakın dönemde “Avrupa sineması” çatısı altında değerlendirilmesi kolay olmayan, kendine has bir kulvar açtığını söyleyebiliriz. Sınır / Border tam da bu kulvarda koşan ama yerli muadillerinden de rahatlıkla sıyrılan bir yapım. Doğa ve insan iletişimine dair imgelerle konuşan, insanoğlunun farklı duyularına hitap eden, garip bir iş. Neandertal görünümlü karakterlerinin, modernlik ve taşralılık kavramlarının yer yer iç içe geçtiği İskandinav hayatındaki anlam arayışını anlatan film; uzaktan tahmin edilenin aksine çok akıcı ve seyirlik bir senaryoya sahip. Söylemlerini mitolojik temellere dayandıran ve izlemesi zor sahneler barındıran bu filmin siz ÇOK değerli sinefiller için kıymetli bir tecrübe vadettiğini söylemek mümkün. MUBI sayesinde ortamlarda “İsssskandinav sineması” ile başlayan cümleler kurmanız için de şartlar müsait, kaçırmayın. Sevgiler.

Kimler sever?

Gerçekten “farklı” bir film arayanlar.

Kimler sevmez?

Empatiden yoksun bireyler.

atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Yakın dönemde Netflix‘te gösterime giren Malcolm & Marie‘nin yönetmeni Sam‘in, babası Barry Levinson‘ın izinden mi gittiği yoksa onu mu kopyaladığı sorusuna bir cevap niteliği de taşıyan Diner (1982); izleyicileri 1959 yılının Baltimore’una ışınlıyor ve bir grup genç erkeğin büyüme öyküsünden bir kesit sunarak kadınlar, arabalar, futbol takımları, pop şarkıcıları, kahveler, sigaralar gibi ipucu kelimelerle tanımlanabilecek geç 50’lerden bir panorama sunuyor. Bir grup erkeğin bir kafede oturup saatlerce boş konuştuğu sahnelerin telifinin Tarantino‘da olduğunu düşünüyorsanız bir de Levinson‘a bakın. Sinema tarihinin en iyi büyüme öykülerinden biri olduğunu belirtmemize gerek bile kalmadığı kanısındayız.

Ayrıca…

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Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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