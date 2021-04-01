Merhaba. 43 haftadır olduğu gibi bu hafta da MUBI Türkiye’nin programını ilk kez Ters Ninja okurları öğreniyor. Bülteni çok uzatmamak adına bazı detayları siteden veriyoruz. İşte haftanın filmleri:

02 Nisan Cuma: Wong Kar Wai filmlerinin restore kopyalarından oluşan seçki Chungking Ekspresi / Chungking Express ile devam ediyor. İki melankolik polisin, birbirinden çok farklı iki kadına aşkını anlatan film büyüleyici bir görsellik sunuyor.

03 Nisan Cumartesi: Cristi Puiu’nun 3 saat 21 dakikalık, 2020 tarihli ve Berlin’den En İyi Yönetmen ödüllü filmi Malmkrog / Manor House, Transilvanya’da bir malikanede; erdem, din ve savaş üzerine konuşan beş karaktere odaklanıyor. Senaryo Rus filozof Vladimir Solovyov’un Three Conversations kitabına dayanıyor.

04 Nisan Pazar: Hiç görmediği baba toprağı Bitlis’e duyduğu hasreti hikayeleriyle tüm dünyaya haykıran, kendini Fresnolu olduğu kadar Bitlisli, Amerikalı olduğu kadar Anadolulu addeden William Saroyan‘ın 56 yaşında Bitlis’e doğru yaptığı yolculuğu anlatan Saroyan Ülkesi, suretin sureti olmanın sıkıntılarını yaşasa da yazarın iç dünyasını gözler önüne seren, güçlü bir belgesel.

05 Nisan Pazartesi: Toronto, 1899. Mackenzie King, Kanada Başbakanı olma hayaline ulaşmak için annesiyle ve savaş çığırtkanı Vali-Generalle uğraşmak zorundadır. 20. Yüzyıl / The Twentieth Century, Berlin ve Toronto’dan ödüllü, kült olmaya aday bir tarihi hiciv.

06 Nisan Salı: Jean-Luc Godard’a Cannes’da bir ödül daha getiren deneysel çalışma İmgeler ve Sözcükler / The Image Book, klasik film parçalarını tanınmaz hale getirerek sinema, kültür ve uluslararası politika üzerine çıkarımlarda bulunmamızı istiyor.

07 Nisan Çarşamba: Berlin’den Altın ayı ve FIPRESCI ödüllü Eş Anlamlılar / Synonymes, İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid’in Paris sokaklarında çektiği sıra dışı bir mülteci öyküsü. Genç ve yakışıklı Yoav’ın köklerini silip Fransız olma çabasını özgün bir sinema dili ve kışkırtıcı sahnelerle aktaran filmi mutlaka görün deriz.