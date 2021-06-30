MUBI’de Bu Hafta Ne İzlesem? (01-07 Temmuz 2021)

İşte Haftanın Filmleri:

01 Temmuz: Kanada adına olimpiyatlara katılan 23 yaşındaki yüzücü Nadia’nın son yarışmasının ardından özel hayatında yaşadığı şüphe ve kafa karışıklığı dolu geceleri konu eden Kelebek Nadia / Nadia, Butterfly geçtiğimiz sene Vancouver’da En İyi Kanada Filmi seçilmişti.

02 Temmuz: Andrey A. Tarkovskiy’in yazıp yönettiği, büyük yönetmen Andrey Tarkovski’nin yaşamı, sanata bakışı, anıları ve varoluş sancıları üzerine arşiv görüntülerine yer veren Andrey Tarkovski: Bir İbadet Olarak Sinema / Andrei Tarkovsky. A Cinema Prayer 2019 yapımı başarılı bir belgesel.

03 Temmuz: Pawel Pawlikowski’nin 3 dalda Oscar dahil yüzün üzerinde ödüle aday gösterilen, eleştirmenleri kendine hayran bırakan tarihi dram filmi Soğuk Savaş / Zimna wojna, birbirinden çok farklı iki insanın 1950’li yıllarda yaşadığı tutku dolu aşk üzerinden dönemin Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris’ini anlatıyor.

04 Temmuz: Abbas Kiarostami’nin Tahran sokaklarında araç kullanan bir kadının denk geldiği on kişiyle sohbetlerini filme aldığı 10 / Dah, otostop çeken bir seks işçisinden terkedilmiş bir geline uzanarak İran’ın portresini çıkarmaya soyunuyor.

05 Temmuz: Abdellatif Kechiche’in 2007 tarihli üçüncü filmi Balıklı Bulgur / La graine et le mulet, Cezayir asıllı Fransız tersane işçisi Slimane’nin sahil şeridinde restoran açma hayali üzerinden günlük yaşamın tatlı acı deneyimlerini konu ediyor.

06 Temmuz: Wendy, köpeği Lucy ile birlikte balık konserve fabrikasında kazançlı bir yaz işi bulma umuduyla Alaska’ya giderken arabası Oregon’da bozulur. Parası azdır, zaman zaten kısıtlıdır ve zorluklar art arda gelir. Kelly Reichardt’ın yönettiği, Michelle Williams’ın oynadığı, filmde yer alan Lucy adlı köpeğin Cannes’da ödüllendirildiği Wendy ve Lucy / Wendy and Lucy başarılı bir dram.

07 Temmuz: Kızının düğün günü öğretmenlikten istifa edip eşini ve arılarını yanına alarak Yunanistan’ın kuzeyinden güneyine bir yolculuğa çıkan Spyros adlı adamın taşıdığı büyük sırrı konu eden usta sinemacı Theodoros Angelopoulos’un Arıcı / O melissokomos adlı filmi bıçak sırtı bir konuya eğiliyor.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.