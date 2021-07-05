MUBI

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08 Temmuz: Bruno Dumont‘un, kendinden başka hiçbir yönetmenin eline yakışmayacak tuhaf mı tuhaf müzikali Jeannette / Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, Fransa tarihinin en önemli kahramanlarından Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini anlatıyor, ancak pek de alışık olmadığımız metotlarla. Yönetmenin bundan iki sene sonra bir Jeanne d’Arc filmi daha çektiğini hatırlatalım.



09 Temmuz: 1820’li yıllarda, yalnız başına seyahat eden hünerli bir aşçı Oregon bölgesine gider ve burada bir grup kürk avcısına katılır. Bir süre sonraysa, tanıştığı Çinli göçmenle, bölgedeki varlıklı bir adamın sahip olduğu çok kıymetli inekten süt çalmak için plan yapar. Birçok festivalde adından söz ettiren ve New York Eleştirmenler Birliği’nin 2020’nin en iyi filmi ilan ettiği İlk İnek / First Cow MUBI’nin kalıcı koleksiyonuna ekleniyor.

10 Temmuz: 50. sayımızda “atıptutuyorum”un önerdiği Luca Guadagnino imzalı Suspiria uyarlaması MUBI’ye geliyor.

11 Temmuz: Abbas Kiarostami imzalı Aslı Gibidir / Copie Conforme MUBI’ye geliyor. Filmle ilgili görüşlerini Ters Ninja için yazan Numan Serteli’nin eleştirisi burada, Turgay Özçelik’inki burada, Deniz Akhan’ınki burada.

12 Temmuz: Lav Diaz’ın 276 dakikalık kısa filmi(!) Kesinti / Ang Hupa, 2034 yılında, devasa volkanik patlamalar nedeniyle 3 yıldır güneş görmeyen Güneydoğu Asya’da geçiyor. Anlatılmaz yaşanır bir bilimkurgu diyelim.

13 Temmuz: Sekiz yıl boyunca irili ufaklı rollerde yer aldıktan sonra 1960’larda geçen bir casus filminde başrol kapan oyuncu Nina Wu, yönetmenin sert davranışları, çıplaklık ve grafik seks sahneleri nedeniyle zorlanmaktadır. Midi Z’nin yönettiği Nina Wu / Juo ren mi mi Cannes’da yarışmıştı.

14 Temmuz: Theodoros Angelopoulos’un en önemli filmlerinden Sonsuzluk ve Bir Gün / Eternity and a Day ölümcül hastalığı nedeniyle hastaneye yatmadan önce şehirde son bir gün geçirip, anılarından mükemmel bir mutlu an yakalamaya çalışan başarılı bir yazarı konu ediyor.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.