Mersin DOB, Giacomo Puccini’nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü “Madama Butterfly” operasının, “kukla operası” versiyonu ile Dünya Prömiyerine hazırlanıyor.

17 Mart 2022 Perşembe 20:00’da dünya prömiyeri yapılacak olan eserin ikinci gösterimi 19 Mart 2022 Cumartesi 20:00’da Opera Sahnesi’nde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Japonya’nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser 2 perde olarak sahnelenecek.

Eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 kuklanın yapımına yaklaşık 1,5 ay önce başlanan Türkiye’nin ilk kukla operası “Madama Butterfly Kukla Operası”nın Projesi aynı zamanda Rejisörü olan Melih Öztürk’e ait. Koreografisi ise Mersin DOB Sanat Yönetmeni ve Müdür V. Serbülent Biçer’in. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas, Koro Şefi ise Anıl Aydın.

Anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan’ın yapacağı eserin dekor tasarımını Özlem Topuz, kukla tasarım ve kostümünü Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, Video Projeksiyonu Umut Sinan Özdemir ve kukla teknik çözümlemesini Alper Güneri üstleniyor.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen, oynatıcı ile birlikte hareket eden büyük boy kuklalar ile gerçekleştirilecek olan kukla opera Türkiye ve dünyada bu tip kukla tekniği ve tüm karakter ve koronun kukla olması ile bir ilk olacak. Bu heyecanı sanatseverler ile paylaşacak olan Mersin DOB korosu, orkestra ve bale sanatçıları ile birlikte bir ilke imza atıp, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir görsel şov yaşatacak.

Biletler https://www.biletinial.com adresinden ve Sanatcepte uygulamasından temin edilebilir.

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