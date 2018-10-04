Murat Orçan’ın ikinci kitabı Kuşkonmaz yayımlandı. Savaşın Şafağında Aşk ile okurlarına merhaba diyen Murat Orçan 50’lerde geçen ve gerçek olaylarla kurgulanmış yeni kitabıyla yine güzel bir hikaye armağan ediyor.

6-7 Eylül 1955 olaylarından sonra bir gencin verdiği hayat mücadelesini anlatan Kuşkonmaz kaliteli bir dönem hicvi yapıyor ve okuyucuyu bir yüzleşmenin ortasına bırakıyor. Aşkları, dostlukları ve sırlarıyla bambaşka bir hayatın resmedildiği bir hikayenin başrolü ise henüz reşit olmak üzere olan bir genç.

Tanıtım Bülteni

Masumiyet…

Masumiyet hayatın hiçbir döneminde en saf haliyle vücut bulmaz. Sağdan soldan duyduğumuz şevkle anlatılan hikayeler de aslında tam bir masumiyet içermez.

Yaşamının en deli çağlarında, gerçek bir masumiyete ihtiyaç duyarken tüm evrenden koparılmış bir gencin kendi dehlizlerinden çıkma çabası…

Zeki Müren, Muzaffer Tema, Vecihi Hürkuş, Real Madridli Stefano ve Ayhan Işık‘ın yekvücut olmuş hâlinin bir baykuşun kanatlarında uçmak için verdiği mücadele…

Aşk bir rastlantı mıydı bu hayatta yoksa bir merhemin iyileştirirken hissettirdiği acı mı? Dünün, bugünün ve geleceğin hikâyesi… Yarım kalan hayatlara…

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