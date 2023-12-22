UFF X’te Kanatlı Denizatı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Festival boyunca Uşak Üniversitesi Sinema Salonu, Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yüz yüze gösterimlerin yanı sıra Sahneport’ta çevrimiçi gösterimler ve UFF YouTube’da online söyleşilersinemaseverlere buluştu. Uşak’ta finalist sanatçılar ve İranlı yönetmen Shrin Ekhlasi ile yapılan söyleşiler, DJ GunselX imzalı afterparty ve Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Sude Naz Yılmaz ve İbrahim Alakuş’un sahne aldığı kapanış konseriyle devam etti.
UFF X İstanbul’daysa yarışma dışı özel gösterimlerin beraberinde Halim Ercan’ın konuk olduğu “Yönetilemeyen Oyuncu” söyleşisi, Film Dayanışması Platformu’nun düzenlediği, Ece Vitrinel’in moderatörlüğünde Burak Kaplan, İzlem Oktay, Beril Tan ve Murat Çetinkaya’nın konuşmacı oldukları “Sinemacılar ve Festivaller: Aşk Nefret İlişkisi” paneli ile DJ Stellarcompanion imzalı afterparty’de sanatçılar ve sanatseverler bir araya geldi.
Otuz altı ülkeden 48’i prömiyer olmak üzere 123 filmin gösterime girdiği X. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin üç yarışmasında Bogdan Mureşanu, Bruno Carnide, DiogoHayashi, Maartje Alders, Marija Sevic ve Rita Capucho’dan oluşan jürinin kararları doğrultusunda 25 dalda takdim edilen Kanatlı Denizatı Ödülleri’nin kazananları ise şöyle;
UFF X – Ulusal Kısa Film Yarışması
En İyi Film
“Birlikte, Yalnız”
Yapımcı: Hayet Benkara & Kasım Ördek
Yönetmen: Kasım Ördek
En İyi Yönetmen
“Birlikte, Yalnız”
Kasım Ördek
En İyi Görüntü Yönetmeni
“Tarihte Yaşanmamış Olaylar”
Sebastian David Weber
Yönetmen: Ramazan Kılıç
En İyi Sanat Yönetmeni
“Kurdun Kutusu”
Uğur Savaş
Yönetmen: Uğur Savaş
En İyi Senaryo
“Onun Kalesinde”
Yasemin Demirci
Yönetmen: Yasemin Demirci
En İyi Kurgu
“Birlikte, Yalnız”
Emrullah Erbay
Yönetmen: Kasım Ördek
En İyi Ses Tasarımı
“Kurdun Kutusu”
Deniz Balım
Yönetmen: Uğur Savaş
En İyi Özel Efekt
“Oyunbozan”
Cem Erdoğan
Yönetmen: İlayda İşeri
En İyi Film Müziği
“Elma”
BAJAR
Yönetmen: Mehmet Acaruk
En İyi Makyaj
“Her Şey Sinirimi Bozuyor”
Hazal Tanrıverdi
Yönetmen: Çağıl Saydam & Hazal Bayar
En İyi Başrol Oyuncusu
“Evcil”
Deniz Ekinci
Yönetmen: Deniz Uymaz
En İyi Yardımcı Oyuncu
“Herkesin Yapabileceği Bir Şey”
Zeynep Kızıltan
Yönetmen: Selen Örcan
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UFF X – Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
En İyi Belgesel
“Kennedy’nin Doğuşu”
Yönetmen: Gülben Arıcı
En İyi Deneysel
“Geriye Sarılmış Kasetler”
Yönetmen: Miray Kavas
En İyi Kurmaca Kurmaca
“Apartman Boşluğu”
Yönetmen: Can Baran
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UFF X – International Short Film Competition
Best Picture
“The Birthday Party”
Producer: Cecilia Trautvetter, François-Pierre Clavel
Director: Francesco Sossai
Best Director
“Tits”
Eivind Landsvik
Best Screenplay
“The Birthday Party”
Francesco Sossai
Director: Francesco Sossai
Best Cinematographer
“Crack of Dawn”
Paul Levit
Director: Anna Llargués
Best Production Design
“Poor Antonio”
Director: Mariana Ferreira, Eudald Rojas
Best Editing
“Fairplay”
Youri Tchao Debats
Director: Zoel Aeschbacher
Best Sound Design
“Fairplay”
Björn Cornelius, Quentin Lenoir, Mélia Roger, Vuk Vukmanovic
Director: Zoel Aeschbacher
Best Leading Act
“Auxiliare”
Laurent Target, Etienne Cocuelle
Director: Lucas Bacle
Best Supporting Act
“Tits”
Snorre Monsson
Director: Eivind Landsvik
Special Jury Award
“Tria”
Director: Giulia Grandinetti