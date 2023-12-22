UFF X’te Kanatlı Denizatı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Festival boyunca Uşak Üniversitesi Sinema Salonu, Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yüz yüze gösterimlerin yanı sıra Sahneport’ta çevrimiçi gösterimler ve UFF YouTube’da online söyleşilersinemaseverlere buluştu. Uşak’ta finalist sanatçılar ve İranlı yönetmen Shrin Ekhlasi ile yapılan söyleşiler, DJ GunselX imzalı afterparty ve Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Sude Naz Yılmaz ve İbrahim Alakuş’un sahne aldığı kapanış konseriyle devam etti.

UFF X İstanbul’daysa yarışma dışı özel gösterimlerin beraberinde Halim Ercan’ın konuk olduğu “Yönetilemeyen Oyuncu” söyleşisi, Film Dayanışması Platformu’nun düzenlediği, Ece Vitrinel’in moderatörlüğünde Burak Kaplan, İzlem Oktay, Beril Tan ve Murat Çetinkaya’nın konuşmacı oldukları “Sinemacılar ve Festivaller: Aşk Nefret İlişkisi” paneli ile DJ Stellarcompanion imzalı afterparty’de sanatçılar ve sanatseverler bir araya geldi.

Otuz altı ülkeden 48’i prömiyer olmak üzere 123 filmin gösterime girdiği X. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin üç yarışmasında Bogdan Mureşanu, Bruno Carnide, DiogoHayashi, Maartje Alders, Marija Sevic ve Rita Capucho’dan oluşan jürinin kararları doğrultusunda 25 dalda takdim edilen Kanatlı Denizatı Ödülleri’nin kazananları ise şöyle;

UFF X – Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film

“Birlikte, Yalnız”

Yapımcı: Hayet Benkara & Kasım Ördek

Yönetmen: Kasım Ördek

En İyi Yönetmen

“Birlikte, Yalnız”

Kasım Ördek

En İyi Görüntü Yönetmeni

“Tarihte Yaşanmamış Olaylar”

Sebastian David Weber

Yönetmen: Ramazan Kılıç

En İyi Sanat Yönetmeni

“Kurdun Kutusu”

Uğur Savaş

Yönetmen: Uğur Savaş

En İyi Senaryo

“Onun Kalesinde”

Yasemin Demirci

Yönetmen: Yasemin Demirci

En İyi Kurgu

“Birlikte, Yalnız”

Emrullah Erbay

Yönetmen: Kasım Ördek

En İyi Ses Tasarımı

“Kurdun Kutusu”

Deniz Balım

Yönetmen: Uğur Savaş

En İyi Özel Efekt

“Oyunbozan”

Cem Erdoğan

Yönetmen: İlayda İşeri

En İyi Film Müziği

“Elma”

BAJAR

Yönetmen: Mehmet Acaruk

En İyi Makyaj

“Her Şey Sinirimi Bozuyor”

Hazal Tanrıverdi

Yönetmen: Çağıl Saydam & Hazal Bayar

En İyi Başrol Oyuncusu

“Evcil”

Deniz Ekinci

Yönetmen: Deniz Uymaz

En İyi Yardımcı Oyuncu

“Herkesin Yapabileceği Bir Şey”

Zeynep Kızıltan

Yönetmen: Selen Örcan

***

UFF X – Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel

“Kennedy’nin Doğuşu”

Yönetmen: Gülben Arıcı

En İyi Deneysel

“Geriye Sarılmış Kasetler”

Yönetmen: Miray Kavas

En İyi Kurmaca Kurmaca

“Apartman Boşluğu”

Yönetmen: Can Baran

***

UFF X – International Short Film Competition

Best Picture

“The Birthday Party”

Producer: Cecilia Trautvetter, François-Pierre Clavel

Director: Francesco Sossai

Best Director

“Tits”

Eivind Landsvik

Best Screenplay

“The Birthday Party”

Francesco Sossai

Director: Francesco Sossai

Best Cinematographer

“Crack of Dawn”

Paul Levit

Director: Anna Llargués

Best Production Design

“Poor Antonio”

Director: Mariana Ferreira, Eudald Rojas

Best Editing

“Fairplay”

Youri Tchao Debats

Director: Zoel Aeschbacher

Best Sound Design

“Fairplay”

Björn Cornelius, Quentin Lenoir, Mélia Roger, Vuk Vukmanovic

Director: Zoel Aeschbacher

Best Leading Act

“Auxiliare”

Laurent Target, Etienne Cocuelle

Director: Lucas Bacle

Best Supporting Act

“Tits”

Snorre Monsson

Director: Eivind Landsvik

Special Jury Award

“Tria”

Director: Giulia Grandinetti